Chứng khoán tuần qua 31/7 – 4/8: Nhóm cổ phiếu bất động sản hút mạnh dòng tiền, nhiều mã bùng nổ

Chốt tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8/2023 (từ 31/7 – 4/8), chỉ số VN-Index tăng 18,31 điểm (+1,52%), đóng cửa tại 1.225,98 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh, với giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 22.829 tỉ đồng, tăng 11,2% so với tuần trước, tăng 28,4% so với trung bình 5 tuần và tăng 65% so với trung bình 20 tuần trước.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên HOSE nhưng giá trị mua ròng thu hẹp đáng kể xuống 60 tỉ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh họ bán ròng 262 tỉ đồng, tập trung vào các mã HPG, CTD, MWG, VIC, VCB, VHM.

Ở hướng ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh các mã DCM (+207,2 tỉ đồng), CTG (+181,9 tỉ đồng), MSN (+159,3 tỉ đồng), GMD (+144,4 tỉ đồng).

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 379 tỉ đồng trên HOSE. Tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 470 tỉ đồng, mạnh nhất là các mã HPG (+417,4 tỉ đồng), MWG (+366,5 tỉ đồng), TCB (+268,8 tỉ đồng), CTD (+161,6 tỉ đồng), VCB (+140,2 tỉ đồng).

Tuần qua, thị trường đón nhận nhiều thông tin tích cực như: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2023 tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2023 tăng nhẹ 0,45% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, hôm 3/8, Chính phủ đã tổ chức hội nghị đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản; Bộ Giao thông Vận tải đề xuất miễn, giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký biển số và trợ giá trực tiếp cho người mua xe ô tô điện.

Với những thông tin trên, nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục trở thành tâm điểm với tỷ trọng giá trị giao dịch đạt 26,34%, cao nhất toàn thị trường.

Các mã giao dịch mạnh nhất gồm NVL, VIC, DIG, PDR, DXG, VHM, HDC, TCH, NLG, CEO, trong đó có 9/10 mã tăng điểm trong tuần. VIC tăng mạnh nhất tuần với mức tăng 20,78%, trong khi TCH tăng 10,68%, NVL tăng 7,9%.

Cùng với nhóm cổ phiếu bất động sản, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có diễn biến tích cực, đóng vai trò là động lực chính dẫn dắt thị trường vượt các vùng kháng cự tâm lý, với SGB (+34,48%), EIB (+16,38%), ACB (+9,91%), LPB (+5,83%), SHB (+5,56%).

Hầu hết các nhóm ngành khác cũng kết thúc tuần với diễn biến rất khả quan, và chỉ số VN-Index một lần nữa đã vượt lên vùng đỉnh giá năm 2018 tại 1.200 – 1.211 điểm, mở ra kỳ vọng về xu hướng tăng trưởng tốt của thị trường trong thời gian tới./.