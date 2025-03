Chứng khoán Nhất Việt trên đà tăng trưởng, đặt mục tiêu thách thức năm 2025

Theo đó, năm 2024, doanh thu VFS đạt 293,67 tỷ đồng, tăng 20,1% so với 2023 và hoàn thành 104% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 125,17 tỷ đồng, hoàn thành 101% và tăng trưởng mạnh 46% so với năm 2023.

Cụ thể trong báo cáo, hoạt động Tự doanh VFS đạt 129,14 tỷ đồng, + 34yoy; doanh thu dịch vụ tài chính đạt 96,64 tỷ đồng, + 76yoy; doanh thu môi giới đạt 48,82 tỷ đồng, + 8yoy.

Dù thị trường chứng khoán cạnh tranh gay gắt với xu hướng miễn phí giao dịch từ nhiều đối thủ, VFS vẫn duy trì sức hút với lượng tài khoản mở mới tăng 26% so với cuối năm 2023, khẳng định chiến lược mở rộng thị phần, làm tiền đề để đẩy mạnh các sản phẩm/dịch vụ khác ra thị trường.

Nhìn lại năm 2024, định hướng Ban Lãnh đạo VFS tiếp tục tập trung phát triển theo hướng từng bước chiếm lĩnh thị phần thông qua các gói sản phẩm/dịch vụ, đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghệ, số hoá vận hành trong quản lý, tối ưu hệ thống.

Giữa năm 2024, VFS ra mắt bộ sản phẩm VFS Invest – “vừa vặn” và cá nhân hoá với từng phong cách đầu tư, đồng thời, công ty cũng hoàn thành nâng cấp Trading 2.0 cập nhật các tính năng tiện ích mới trên các nền tảng giao dịch trực tuyến (Web Trading, App Trading); nhằm gia tăng năng lực, tốc độ xử lý, tối ưu trải nghiệm giao dịch của khách hàng. VFS cũng đã đầu tư triển khai mới hệ thống Core Chứng khoán Phái sinh trên nền tảng Vgaia 2.0, sẵn sàng vận hành ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Bà Nghiêm Phương Nhi, Chủ tịch HĐQT VFS phát biểu tại ĐHĐCĐ 2025

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 ở mức cao, thách thức nhất trong lịch sử hoạt động công ty

Năm 2025, VFS duy trì quan điểm khả quan đối với thị trường chứng khoán. VN-Index kỳ vọng dao động trong biên độ 1.260 - 1.400 điểm với thanh khoản cải thiện, khoảng 18 - 20 nghìn tỷ đồng/phiên khi dòng tiền có sự dịch chuyển từ các kênh đầu tư như tiền gửi, vàng… sang thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, việc hệ thống KRX kỳ vọng đi vào vận hành chính thức và câu chuyện nâng hạng sẽ là động lực thúc đẩy thị trường cũng như dòng vốn ngoại quay trở lại sau năm 2024 liên tiếp bán ròng.

VFS đặt mục tiêu kế hoạch tổng doanh thu năm 2025 là 515,155 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2024; trong đó lợi nhuận sau thuế là 137,98 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024. Đây là mức tăng trưởng thách thức và cao nhất trong lịch sử hoạt động Công ty.

ĐHĐCĐ 2025 đã đánh dấu một năm kinh doanh thành công của VFS

Cũng trong khuôn khổ đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 8% năm 2024, sau khi được chấp thuận từ UBCKNN. Công ty cũng có kế hoạch chào bán 120 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025, sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và 2024. Nguồn vốn thu được từ phát hành sẽ được phân bổ hai hoạt động chính gồm vay ký quỹ và tự doanh.

Như vậy, định hướng trong năm 2025, HĐQT và ban Tổng Giám đốc VFS tiếp tục kế hoạch tăng quy mô vốn điều lệ; trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023, 2024; hoàn thiện xin cấp phép kinh doanh chứng khoán phái sinh; mở rộng quy mô nhân sự có nghiệp vụ chuyên sâu; mở rộng mạng lưới môi giới/tư vấn đầu tư; ưu tiên nguồn lực trong việc đầu tư phát triển công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và thu hút khách hàng mới.

Thông qua việc miễn nhiệm hai nhân sự cấp cao trong bộ máy HĐQT

Trong khuôn khổ nội dung phiên họp, Đại hội thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của hai nhân sự cấp cao trong HĐQT vì lý do cá nhân, bao gồm ông Trần Anh Thắng – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và ông Nguyễn Xuân Điệp – Thành viên HĐQT độc lập.

Theo đó, Hội đồng quản trị VFS năm 2025 sẽ tiếp tục hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 với 3 nhân sự: bà Nghiêm Phương Nhi - Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên HĐQT độc lập, ông Hoàng Thế Hưng – Thành viên HĐQT. Ông Trần Anh Thắng vẫn tiếp tục giữ vai trò Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Giải trình về nội dung này, HĐQT Công ty hướng tới hoạt động tinh gọn với số lượng thành viên tối ưu nhất khi các thành viên chuyên môn sâu về Quản trị, Công nghệ thông tin, Kiểm toán tài chính.

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ tăng cường sử dụng chuyên gia cấp cao, hội đồng chuyên môn để hỗ trợ trong việc ra quyết định và thực hiện việc giao quyền chủ động và linh hoạt đến Ban Điều hành. Đây là xu thế chung trong quản trị, với mong muốn tinh gọn bộ máy, tối giản các lớp ra quyết định và tách bạch vai trò quản trị chiến lược của HĐQT với vai trò điều hành của Ban Tổng giám đốc.