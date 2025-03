Vàng “lên như diều gặp gió” cán mốc 100 triệu đồng/lượng: Chuyên gia khuyến nghị người mua

Những tháng đầu năm 2025, giá vàng tăng "phi mã". Đến ngày 19/3, giá vàng nhẫn chính thức chạm mốc 100 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử và dự báo vẫn chưa dừng lại. Sự bùng nổ của giá vàng cũng kéo theo làn sóng giao dịch sôi động khi nhiều người dân xếp hàng dài để mua vàng.

Trước việc giá vàng liên tục lập kỷ lục, VietTimes đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế cao cấp, TS Lê Bá Chí Nhân để phân tích, đánh giá về nguyên nhân khiến giá vàng tăng, diễn biến thị trường trong thời gian tới và lời khuyên dành cho người mua vàng.

TS Lê Bá Chí Nhân cho rằng giá vàng đã ở vùng đỉnh. Việc mua vàng, nhất là bằng tiền vay để đầu tư có thể gặp rủi ro cao.

- Đâu là nguyên nhân khiến giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh, liên tục thiết lập mốc giá kỷ lục, thưa ông?

- Chúng ta thấy vàng là tài sản trú ẩn an toàn. Tình hình địa chính trị thế giới hiện nay có nhiều bất ổn. Ở diễn biến mới nhất thì Israel và Hamas tiếp tục giao tranh căng thẳng, xung đột Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Giới đầu tư lo ngại về vấn đề này thì vàng là tài sản được chú ý.

Một nguyên nhân khiến giá vàng thế giới tăng nữa là đến từ tác động của các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các chính sách áp thuế với các đối tác thương mại kết hợp với căng thẳng địa chính trị có thể đẩy chi phí hàng hoá tăng cao và tạo áp lực lên lạm phát tại Mỹ.

Chưa kể, thời gian qua, ngân hàng Trung ương các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ đều có xu hướng tăng mua vàng để tích trữ. Việc nâng dự trữ vàng cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy việc tăng giá vàng hiện nay.

Thêm nữa, đà giảm của đồng USD cũng là một yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng khi Chỉ số Dollar Index giảm khoảng 0,2% trong phiên hôm qua, về mức 103,24 điểm, thấp nhất trong khoảng 5 tháng trở lại đây. Ngoài ra, khi FED rục rịch hạ lãi suất thì cũng khiến vàng có xu hướng tăng.

Giá vàng Việt Nam tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới và nguyên nhân không phải xuất phải từ Việt Nam. Năm ngoái, giá vàng miếng SJC của Việt Nam chênh lệch rất cao so với giá vàng thế giới, và Chính phủ chỉ đạo phải giải quyết vấn đề này. Chúng ta thấy khoảng cách hiện nay đã được thu hẹp dần.

- Giá vàng tăng mạnh, chạm mốc kỷ lục 100 triệu đồng/lượng nhưng nhiều tiệm vàng vẫn kín người mua, thậm chí phải xếp hàng mới mua được vàng, dường như người dân vẫn tin giá vàng tiếp tục tăng?

- Từ sáng đến giờ, ở nhiều địa điểm được phép bán vàng, người dân phải xếp hàng để mua. Người dân lo rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng do tình hình kinh tế - chính trị thế giới có nhiều bất ổn. Thậm chí, nhiều dự báo của các tổ chức lớn trên thế giới cũng cho rằng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Do đó, dù giá cao nhưng nhiều người vẫn tăng mua vàng.

Mặt khác, tâm lý người Việt Nam cũng thích dự trữ vàng, xem đây là tài sản an toàn để ứng phó với trượt giá đồng tiền. Trong các kênh đầu tư ở Việt Nam thì trữ vàng rất an toàn. So sánh với việc gửi ngân hàng thì nếu lạm phát từ 4,5-5% thì xem như hoà vốn, bởi lãi suất tiền gửi cũng không cao. Do đó, khi người dân lo lắng về đồng tiền mất giá thì vàng sẽ được chuộng hơn, đó là tâm lý bình thường.

Tuy nhiên, cũng một phần việc mua vàng đến từ tâm lý đám đông, hội chứng fomo (sợ bỏ lỡ) nên dù giá vàng cao, người dân vẫn xếp hàng để mua vàng.

Dù vậy, tôi cho rằng người mua cần hết sức thận trọng, bởi giá vàng hiện nay đã rất cao, nhìn chung đã ở vùng đỉnh. Việc mua vàng, nhất là bằng tiền vay để đầu tư thì có thể gặp rủi ro cao.

- Thị trường vẫn đang chờ kết quả lãi suất ở cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Ông nghĩ giá vàng có thể diễn biến thế nào? Ông có khuyến nghị gì để bình ổn thị trường vàng hiệu quả?

- Nếu trong trường hợp FED giảm lãi suất, giá vàng tiếp tục sẽ tăng, thậm chí có thể lên tới 120 triệu đồng/lượng. Trong các chu kỳ trước, việc FED giảm lãi suất, đi kèm căng thẳng chính trị sẽ khiến giá vàng tăng. Khi kinh tế, chính trị thế giới bớt căng thẳng hơn, vàng sẽ hạ nhiệt.

Với Việt Nam, giá vàng Việt Nam hiện tăng theo giá thế giới. Vàng là mặt hàng rất khác với xăng dầu hay các mặt hàng khác, chẳng hạn, khi giá xăng dầu thế giới quá cao thì chúng ta có quỹ bình ổn, trích ra để hạ nhiệt giá, nhưng vàng thì chúng ta không có quỹ bình ổn. Nếu bất ổn chính trị, kinh tế thế giới tăng, lạm phát tăng lên thì giá vàng thế giới tăng và Việt Nam sẽ tăng theo.

Chúng ta cần có kịch bản để kìm hãm việc đồng tiền mất giá, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, khi đó sẽ bình ổn được giá vàng. Mục tiêu hiện nay của Việt Nam là tăng trưởng 8% trở lên có thể đạt được, tuy nhiên cần phải cẩn trọng với lạm phát. Nếu lạm phát cao, thì mức tăng GDP cũng không được như kỳ vọng.

Do vậy, Nhà nước cần áp dụng đồng bộ các biện pháp để giữ ổn định thị trường tài chính, tiền tệ; có giải pháp để hạn chế tình trạng găm giữ vàng, từng bước thay đổi tư duy tích lũy vàng trong dân, khuyến khích chuyển nguồn vốn vào sản xuất, kinh doanh…

- Xin cảm ơn ông!