Chủ tịch danh dự VDCA tham luận về chuyển đổi số tại doanh nghiệp KTSVN

Chương trình đào tạo nâng cao “Chuyên đề Chuyển đổi số” dành cho các lãnh đạo, chuyên gia của các đơn vị KST trên cả nước. Chương trình được tổ chức tại hội trường số lượng 150 người và 70 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Phát biểu tại buổi nói chuyện chuyên đề, Chủ tịch danh dự Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) Lê Doãn Hợp chia sẻ: "Thời đại ngày nay là thời đại thần tốc, kỳ diệu, ngoạn mục của công nghệ thông tin. Bộ Chính trị ngày 27/9/2019 đã ban hành Nghị quyết số 52 – NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (CMCN 4.0). Đây là cơ hội để Việt Nam tăng tốc, bứt phá trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc CMCN lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp, là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết nêu và đã đề cập đến tiêu chuẩn của người cán bộ trong tình hình hiện nay: Đức, tài và bản lĩnh của người cán bộ. Các cán bộ nhất là trong các doanh nghiệp có bản lĩnh cũng cần hội đủ 3 tiêu chí: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong thực tiễn có lúc, có việc, có nói, người tốt chưa đủ tỷ lệ áp đảo người không tốt. Vì thế rất cần người lãnh đạo có bản lĩnh để thiết lập lại trật tự kỷ cương”. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế của một quốc gia, hay nói một cách gần hơn nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Nó mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội nhưng cũng vô vàn thách thức và khó khăn".

Ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch, nhà sáng lập Công ty cổ phần công nghệ mới phát triển Quốc tế KTS (KTSVN) cũng đồng quan điểm. Ông Ngọc cho biết: “Trong năm 2021 vừa qua, với muôn vàn thách thức và khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng KTSVN đã đạt được những kết quả vô cùng to lớn. Ngoài giá trị nền tảng công nghệ All - In - One mang lại cho cộng đồng và xã hội thì còn là sự quyết tâm và nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo KSTVN, Ban lãnh đạo các công ty đối tác, toàn thể các đơn vị trên toàn quốc. Theo kế hoạch, hết quý 2 năm 2022, hoàn thành mở ra 63 công ty tại 63 tỉnh thành. Đó là nền tảng cho năm 2022 phát triển mạnh mẽ của KTSVN”.

Thông qua buổi nói chuyện, đội ngũ cán bộ của doanh nghiệp KTSVN đã ý thức được trách nhiệm trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong tình hình hiện nay, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Công ty nói riêng và các doanh nghiệp cả nước nói chung.