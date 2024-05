Chính phủ Anh hối thúc người dân tích trữ thực phẩm, nước uống đề phòng "thảm họa"

VietTimes – Một trang web mới do chính quyền các bang của Anh tạo ra hướng dẫn mọi người cách chuẩn bị cho mọi loại thảm họa.

Sẽ là khôn ngoan nếu người dân bắt đầu dự trữ lương thực, nước uống và xây dựng “kế hoạch khẩn cấp cho hộ gia đình” để sẵn sàng đối mặt với mọi loại thảm họa, một trang web mới do chính phủ các bang của Anh tạo ra. Có tên gọi là “Chuẩn bị” (Prepare) và do Phó Thủ tướng Oliver Dowden trình bày, trang web này khuyến khích người dân không đặt sự an toàn của họ vào tay chính quyền.

Truyền thông Anh đưa tin, sáng kiến ​​này là một phần trong nỗ lực của ông Dowden nhằm làm cho đất nước ông trở nên “kiên cường hơn” khi đối mặt với nhiều mối đe dọa được cho là đang gia tăng, từ thiên tai cho đến xung đột. Phát biểu tại Hội nghị Quốc phòng London tại King's College hôm 22/5, Phó Thủ tướng Anh nói rằng “khả năng phục hồi bắt đầu từ trong nhà”.

“Chúng tôi đang chạy trước thời gian để trang bị cho toàn xã hội đối phó với cú sốc tiếp theo, đồng thời đưa ra một kế hoạch rõ ràng và mạnh mẽ, rất quan trọng đối với hoạt động phòng thủ quốc gia của chúng ta”, ông nói.

Theo chính phủ, danh sách những “cú sốc” tiềm ẩn mà Vương quốc Anh có thể phải đối mặt bao gồm mọi thứ từ tấn công mạng, mất điện đến lũ lụt, nguy cơ sinh học, bão mặt trời và một đại dịch mới.

Lời khuyên mà chính quyền đưa ra để ứng phó bao gồm làm quen với “những rủi ro ở khu vực địa phương của bạn”, đăng ký nhận thông báo và cảnh báo, học “các kỹ năng sơ cứu cơ bản” và viết ra “số điện thoại của bất kỳ ai bạn muốn liên hệ trong trong trường hợp khẩn cấp".

Theo trang web “Chuẩn bị”, việc có một "kế hoạch khẩn cấp cho hộ gia đình", bao gồm "lối thoát hiểm tốt nhất từ ​​nhà của bạn", sẽ không gây hại gì. Ngoài ra, một người được xem là chuẩn bị kỹ càng phải có “bộ dụng cụ khẩn cấp” đặt ở một địa điểm dễ lấy ở nhà. Bộ dụng cụ này nên bao gồm nhiều loại pin khác nhau, đài, đèn pin, hộp sơ cứu, nước rửa tay cũng như nước đóng chai và thực phẩm để lâu được.

Theo chính phủ, “Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị mỗi người tối thiểu phải 2,5-3 lít nước uống mỗi người mỗi ngày”, nhưng “10 lít mỗi người mỗi ngày sẽ giúp bạn thoải mái hơn”.

Trang web không nêu rõ một người cần dự trữ bao nhiêu thực phẩm để cảm thấy an toàn hợp lý, nhưng ông Dowden tin rằng việc “chịu đựng trong 3 ngày” sẽ giúp một người vượt qua một trận “lũ lụt cục bộ” vốn “có thể dẫn đến mất điện và…gián đoạn nguồn nước”.

“Bạn sẽ không phải lo lắng về việc đi ra cửa hàng trong thời gian đó. Ông nói thêm, cuối cùng, các biện pháp này dự kiến ​​sẽ giúp chính phủ dễ dàng đối phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng tiềm ẩn nào vì chính phủ chủ yếu phải tập trung vào những người không làm theo lời khuyên của chúng tôi”, Phó Thủ tướng nói.

“Cứ thêm một người thực hiện các bước tự chuẩn bị, chính phủ càng có thể tập trung nhiều hơn vào những người chưa sẵn sàng”, ông Dowden nói.

Theo một cuộc thăm dò do Hội nghị Quốc phòng London thực hiện, chỉ 15% người dân ở Anh có bộ dụng cụ khẩn cấp tại nhà và hơn 40% không có nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống để lâu trong 3 ngày.

Theo RT