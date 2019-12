Chào đón thập kỷ mới cùng dàn sao và lễ hội Countdown Lights 2020 trên phố đi bộ

Chương trình Countdown đêm giao thừa tạm biệt năm 2019, mở ra năm mới 2020 sẽ chính thức bắt đầu từ 20 giờ đêm giao thừa 31/12/2019 đến rạng sáng ngày đầu năm 01/01/2020.

Đặc biệt, Lễ hội Ánh Sáng Countdown Lights 2020 sẽ được dàn dựng với những khoảnh khắc công nghệ trình diễn độc đáo, hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ lý thú cho người dân và khán giả xem chương trình trực tiếp qua sóng truyền hình HTV3 DreamsTV.



Đây là năm thứ ba liên tiếp, sự kiện nghệ thuật lớn nhất năm Lights 2020 cùng Countdown với người dân Việt Nam vào thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới. Với chủ đề CỘNG ĐỒNG CHUNG - TƯƠNG LAI CHUNG - NGÔI NHÀ CHUNG (Our people – Our future – Our home), Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020 dự kiến sẽ là bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng, ý nghĩa chào đón một thập kỷ mới tươi sáng.

Dàn sao có mặt tại Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020

Công chúng sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc đánh dấu sự phát triển đa dạng của nền nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, vẻ đẹp của sức mạnh cộng đồng, với sự tham dự của các nghệ sĩ: Thanh Bùi, Sơn Tùng M-TP, Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu, Ngọt, Phan Mạnh Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đỗ Hải Anh, LYRICIST, BN, MINH & Hoaprox, Tuimi & Datmaniac, với sự dẫn dắt của MC Trấn Thành...

Cùng với hơn 65 ngàn khán giả trên đường đi bộ Nguyễn Huệ, Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020 năm ngoái đã điểm lại những dấu ấn đầy tự hào mang tên Việt Nam trên bản đồ thế giới với niềm mong chờ một năm mới rực rỡ.

Việt Nam vẫn không ngừng phát huy những tiềm năng và tiến bộ trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau trong suốt năm 2019, đặc biệt là sự đồng lòng của CỘNG ĐỒNG CHUNG văn minh, hào sảng, đa thế hệ, hợp nhất, kết nối, trong việc bảo vệ môi trường, khí hậu, vẻ đẹp thiên nhiên NGÔI NHÀ CHUNG Việt Nam nhằm xây dựng TƯƠNG LAI CHUNG bền vững, đầy tự hào, làm chủ công nghệ mới, bắt kịp dòng chảy thế giới. Kết thúc năm 2019, thế giới sẽ bước vào một thập kỷ mới, Việt Nam cùng với những hành động đẹp và ý nghĩa mang theo niềm tin về một tương lai phát triển bởi một cộng đồng tích cực, nhân văn, ý thức chung về tầm quan trọng của việc chia sẻ, gìn giữ ngôi nhà chung - hành tinh xanh.

Cùng với đối tác âm nhạc chính thức Billboard Việt Nam, tổng đạo diễn chương trình năm nay - đạo diễn trẻ Đào Minh Vũ hy vọng sẽ đem đến làn gió nghệ thuật tươi mới cho người dân TP. Hồ Chí Minh.

Nghệ sĩ, biên đạo múa Đỗ Hải Anh

Cảm hứng từ ý nghĩa về CỘNG ĐỒNG CHUNG - TƯƠNG LAI CHUNG - NGÔI NHÀ CHUNG chính là định hướng cho tất cả các tiết mục được dàn dựng tầm vóc với giá trị nghệ thuật cao trong Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020. Những nghệ sĩ trẻ, nhiệt huyết không chỉ theo đuổi đam mê âm nhạc bằng chất riêng mà còn phá bỏ giới hạn của sáng tạo, không gian, địa lý, bước ra ngoài Việt Nam, khám phá thế giới.

Sơn Tùng M-TP nghệ sĩ Việt đầu tiên hợp tác với rapper Mỹ Snoop Dogg và là nghệ sĩ Việt sở hữu 6 music video trên 100 triệu lượt xem Youtube; Vũ Cát Tường - nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên hai lần liên tiếp tham dự sự kiện âm nhạc châu Á – Asia Song Festival, Ngọt - những chàng trai Indie Pop 9X mang bản sắc âm nhạc không trộn lẫn; Phan Mạnh Quỳnh – chàng ca sĩ kiệm lời, chỉ giỏi “kể chuyện bằng âm nhạc”;

Sơn Tùng M-TP hợp tác với rapper Mỹ Snoop Dogg



Võ Hạ Trâm - giọng ca “Broadway Việt Nam”; rapper Datmaniac - mảnh ghép đầy hấp dẫn làm trọn vẹn câu chuyện của những chú cá bơi ngược dòng. Datmaniac cũng là nhân tố kết nối với các nghệ sĩ hip hop khác như Tuimi. “Thần tượng” từ cuộc thi Vietnam Idol Trọng Hiếu và BN, một người sẽ khiến khán giả mãn nhãn mãn nhĩ với những bản hit đi kèm vũ đạo quyến rũ, một người sẽ mê hoặc công chúng với các ca khúc phô diễn giọng hát nội lực.

Bên cạnh những nghệ sĩ Indie, Pop, Rap, Hip Hop sáng giá của âm nhạc Việt hiện nay, Lights 2020 còn là đêm hội tụ các nghệ sĩ đã kết nối Việt Nam và thế giới thông qua những dự án mang tính quốc tế trong năm 2019: Hoaprox – người đưa nhạc điện tử Việt Nam vào bảng xếp hạng Billboard EDM Châu Á; Nghệ sĩ, biên đạo múa Đỗ Hải Anh, Giám đốc sáng tạo công ty múa Saigon Contemporary and Ballet Dance Company (SCBC Vietnam) – “nhân tố bí ẩn” trong các festival múa ballet & đương đại quốc tế. Nhóm LYRICÍST - Quán quân Cuộc thi nhảy Châu Á Super24 sẽ cống hiến những màn trình diễn sôi động đẳng cấp khu vực.

Chương trình sẽ được dẫn dắt bởi MC Trấn Thành

Kết hợp với phần âm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một bữa tiệc văn hóa - nghệ thuật bùng nổ, Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020 còn chuyển tải những thông điệp ý nghĩa, kết hợp công nghệ hiện đại, hiệu ứng thị giác và đồ họa thời gian thực. Những trải nghiệm thị giác mới lạ song song với phần dàn dựng âm thanh ánh sáng đẳng cấp, mang đến trải nghiệm nghệ thuật sống động và ấn tượng. Chương trình sẽ có “khoảnh khắc công nghệ tương tác ảo AR đặc biệt”, trình diễn những bất ngờ đáng kinh ngạc dành cho khán giả xem live tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ, cũng như khán giả đang xem trực tiếp quan màn ảnh nhỏ HTV3 DreamsTV.



Với vai trò là Người sáng lập Amberstone, nghệ sĩ Thanh Bùi chia sẻ: “Mỗi Lễ hội Countdown đều truyền đi thông điệp tích cực cho cộng đồng. Thanh tin rằng mọi thay đổi lớn đều được khởi đầu từ mỗi cá nhân, mỗi một hành động nhỏ đều là đóng góp quan trọng cho một kết quả lớn. Sự cộng hưởng giữa nghệ thuật và công nghệ trong chương trình năm nay, không chỉ hỗ trợ các nghệ sĩ thể hiện chất riêng của mình tốt hơn qua chính sản phẩm âm nhạc của họ, mà còn cho thấy nghệ thuật thật sự đang thở cùng những thay đổi từng ngày của cuộc sống xung quanh, của xã hội, đất nước và toàn cầu".

Nghệ sĩ Thanh Bùi

"Các bạn trẻ đang dần có ý thức trong việc chọn lối sống xanh, bảo vệ môi trường sống tích cực để cùng hướng đến một hành tinh lành mạnh, bền vững. Lights 2020 là cơ hội để cả cộng đồng cùng nhìn lại những thay đổi tích cực trong năm, tiếp tục đồng lòng hướng về mục tiêu chung tay đóng góp, gìn giữ ngôi nhà Việt Nam trong tương lai. CỘNG ĐỒNG CHUNG vì TƯƠNG LAI CHUNG của NGÔI NHÀ CHUNG, cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp yêu thương, thái độ trân trọng nguồn cội, thiên nhiên, đất nước” - Nghệ sĩ Thanh Bùi chia sẻ.

Sự kiện do Binh Minh Group tổ chức, phối hợp thực hiện cùng Amberstone Media, Capital Studio, Novel Production kết hợp cùng InQ International, với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Saigon Commercial Bank (SCB), Công Ty Âm Nhạc Yamaha Việt Nam.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm

Ca sĩ Vũ Cát Tường

DATMANIAC

BN