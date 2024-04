Các mẫu sedan cỡ B, xe gầm thấp hiếm hoi có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam

Kết thúc tháng 3/2024, theo báo cáo bán hàng được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor công bố. Thị trường toàn ngành đang cho thấy sự khởi sắc khi có doanh số bán ra đạt 27.289 xe, tăng 135% so với tháng liền trước đó (tháng 2/2024 bán ra 11.633 chiếc).

Trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong tháng, có thể dễ dàng nhận thấy có đến bảy trên mười mẫu là những chiếc xe gầm cao như SUV, MPV đa dụng hay bán tải. Lọt thỏm trong số đó chỉ có ba mẫu sedan, đáng nói cả ba mẫu này đều thuộc phân khúc sedan cỡ B bao gồm Hyundai Accent, Toyota Vios và Honda City.

Honda City: 1.043 xe

Trong tháng 3 vừa qua, City đứng vị trí 4 trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất. Nếu xét riêng trong phân khúc sedan cỡ B của mình, mẫu xe đến từ thương hiệu Honda đứng đầu với doanh số ấn tượng với 1.034 chiếc.

Đáng chú ý, đây là tháng thứ 2 liên tiếp City duy trì vị trí số 1 phân khúc. Con số này tăng 63% so với tháng 2 và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023.

Honda City là mẫu sedan cỡ B có doanh số bán ra đứng đầu phân khúc tháng thứ 2 liên tiếp.

Tính trong cả quý đầu năm nay, Honda City đạt doanh số 2.165 xe bán ra, giảm 11,7% so với quý 1 năm 2023. Dẫu vậy, đây cũng là kết quả đầy bất ngờ mà mẫu sedan cỡ B của Honda tạo ra khi thị trường xe Việt đầu năm vẫn chưa khởi sắc.

Honda City là phiên bản nâng cấp được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 7/2023, bổ sung thêm các tính năng an toàn Honda Sensing cho cả 3 phiên bản 1.5G, 1.5L và 1.5RS, giá bán lần lượt là 559, 589 và 609 triệu đồng.

Để có được doanh số khởi sắc như vậy, trong tháng 3 vừa qua, mẫu xe này được áp dụng hỗ trợ giảm 50-100% lệ phí trước bạ cùng tiền mặt trị giá 30 triệu đồng.

Hyundai Accent: 967 xe

Bám sát ngay sau Honda City về doanh số, kết thúc tháng 3/2024, doanh số của Hyundai Accent đạt 967 xe 365 xe, tăng 165% so với tháng 2 nhưng vẫn giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2023. Cộng dồn 3 tháng đầu năm nay, Hyundai Accent đạt doanh số 2.248 xe, giảm 43% so với quý 1 năm 2023.

Cộng dồn từ đầu năm 2024, Hyundai Accent là mẫu xe có doanh số đứng đầu phân khúc với 2.248 xe được chốt đơn.

Mặc dù có tăng trưởng mạnh trong tháng 3 nhưng mẫu xe sedan cỡ B của Hyundai vẫn chưa thể lấy lại ngôi vương từ đối thủ và chấp nhận đứng vị trí thứ 2 trong phân khúc. Tuy nhiên, tính hết quý 1 năm nay, tổng doanh số của mẫu xe này vẫn đang dẫn đầu phân khúc.

Hyundai Accent được đánh giá cao nhờ có thiết kế trẻ trung, hiện đại, đi kèm với nhiều tính năng an toàn và option đầy đủ giống như nhiều mẫu xe Hàn Quốc khác. Xe sử dụng động cơ 1.4L kết hợp hộp số tự động hoặc số sàn 6 cấp. Xe có 4 tùy chọn phiên bản với giá bán dao động từ 426-542 triệu đồng.

Toyota Vios: 934 xe

Trong tháng 2/2024, Toyota Vios đã bất ngờ bị văng ra khỏi Top 10 xe được mua nhiều nhất. Tuy nhiên, trong tháng 3, mẫu sedan cỡ B nhà Toyota đã có cú lội ngược dòng. Theo báo cáo, Vios đã chốt đơn được 934 xe trong tháng 3/2024, tăng đến 449% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm nhẹ 11% so với cùng kỳ 2023.

Toyota Vios trở lại trong Top những mẫu xe có doanh số tốt nhất thị trường tháng 3/2024.

Theo nhiều chuyên gia lý giải, tháng trước có thể chỉ là khoảng thời gian "hoãn binh" tạm thời để mẫu xe này dành sức bứt phá trong các tháng tiếp theo.

Trong phân khúc của mình, Toyota Vios đã nhảy vọt từ vị trí thứ 5 của tháng trước lên vị trí thứ 3 trong tháng 3. Đồng thời, kết quả này giúp cho mẫu sedan cỡ B của Toyota trở lại top 10 xe bán chạy nhất tháng tại thị trường Việt Nam. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, Toyota Vios đạt doanh số 1.757 xe, giảm 18,6% so với quý 1 năm 2023.

Cũng dựa theo báo cáo, Vios vẫn là sản phẩm chủ lực gồng gánh doanh số chung của Toyota tại Việt Nam. Trong tổng 10 mẫu xe du lịch phổ thông của thương hiệu Toyota bán ra trong tháng 3 năm nay, Vios chiếm đến thị phần 24% chung của hãng.

Hiện tại, Toyota Vios đang cung cấp 3 phiên bản bao gồm Vios E MT; E CVT và G CVT với giá dao động từ 479-592 triệu đồng.