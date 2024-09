"Bức tranh" tài chính Quốc Lộc Phát: Lợi nhuận và doanh thu tăng “khủng”

Dự án The Metropole Thủ Thiêm có giá bán cao “ngất ngưởng”

Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát được biết là chủ đầu tư dự án siêu sang The Metropole Thủ Thiêm. Dự án này toạ lạc trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với diện tích khoảng 7,6ha, tổng mức đầu tư dự kiến 7.300 tỷ đồng.

Trước khi có danh xưng The Metropole Thủ Thiêm, dự án này từng được nhắc đến nhiều dưới tên gọi Khu phức hợp Sóng Việt, My Paradise Thủ Thiêm hay My Paradise S.K Land Thủ Thiêm.

The Metropole Thủ Thiêm trải dài trên 4 phân khu 1.13, 1.14, 1.16 và 1.17 thuộc bán đảo Thủ Thiêm, quy mô dự kiến 8 toà tháp với chiều cao từ 12 - 24 tầng. Trong đó, phân khu 1.13 và 1.14 sẽ là khu phức hợp thương mại. Phân khu 1.16, 1.17 là khu phức hợp dân cư đa chức năng với tổng số lượng căn hộ giới hạn khoảng 1.300 căn hộ được chia làm 4 phân khu: The Galleria Residence, The Crest Residence, The Opera Residence và một phân khu chưa công bố.

Siêu dự án The Metropole Thủ Thiêm có giá bán cao “ngất ngưởng”.

Kể từ khi Sơn Kim Land tham gia làm nhà phát triển và đổi tên dự án thành The Metropole Thủ Thiêm, dự án này triển khai và bán hàng rất tốt với giá cao.

Đến nay, phân khu The Galleria Residence, The Crest Residence tại dự án đã được chủ đầu tư bán hết, giỏ hàng chỉ còn lại căn penthouse có diện tích lớn. Hiện tại, chủ đầu tư đang mở bán tiếp phân khu The Opera Residence.

Doanh thu tăng vọt

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, Quốc Lộc Phát làm ăn khá hiệu quả khi ghi nhận doanh thu và lợi nhuận “khủng” trong những năm gần đây.

Trong giai đoạn 2019 - 2023, Quốc Lộc Phát có tốc độ tăng trưởng doanh thu như “vũ bão”, từ 2 năm liên tục ghi nhận doanh thu chỉ 0 đồng bỗng vào năm 2021 đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Điều này giúp doanh nghiệp báo lãi hơn 2.000 tỷ đồng trong năm 2021, cải thiện siêu tốt so với con số 15,2 tỷ đồng năm 2020.

Tuy nhiên, năm 2022, doanh thu của Quốc Lộc Phát trồi sụt còn 1.800 tỷ đồng, song lợi nhuận của công ty khá tốt đạt 1.027 tỷ đồng.

Bước sang 2023, đây là năm ghi nhận doanh thu “khủng” nhất của doanh nghiệp này khi đạt 11.738 tỷ đồng, gấp gần 12 lần so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính doanh thu từng ngày, mỗi ngày đơn vị này thu 32 tỷ đồng. Lợi nhuận của công ty đạt 5.891 tỷ đồng, tăng 5,7 lần so với cùng kỳ.

Có thể thấy, bất chấp khó khăn chung của thị trường bất động sản, Quốc Lộc Phát vẫn “ăn nên làm ra” khi có nguồn thu khủng. Cũng trong giai đoạn 2019 - 2023, Quốc Lộc Phát có tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu cực nhanh (tính bằng lần), từ 1.515 tỷ đồng (năm 2019) tăng gấp 4,6 lần lên 7.040 tỷ đồng (năm 2023).

Tuy nhiên, đơn vị này có tỷ lệ đòn bẩy nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu ở mức cao. Trong vòng 5 năm, nợ phải trả của Quốc Lộc Phát đã tăng dữ dội từ 3.080 tỷ đồng lên 15.956 tỷ đồng, tức tăng gấp 5,18 lần. Tính đến thời điểm cuối năm 2023, nợ phải trả của đơn vị này cao gấp 2,6 lần vốn chủ sở hữu.