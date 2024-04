VietTimes – Cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỉ đồng, 1,6 triệu USD do các bị can trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn và hiện đang rà soát, kê biên, phong toả nhiều tài sản có giá trị của các bị can và những người liên quan.