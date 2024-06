Bí mật đằng sau những dự án “mát tay” của MIK Group

Những dự án “đỏ bảng hàng” của MIK Group tại Hà Nội

Năm 2021, bất chấp những khó khăn của thời kỳ Covid, dự Imperia Smart City giai đoạn 1– The Mirae Park chính thức ra mắt, nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường địa ốc phía Tây Hà Nội khi liên tục ghi nhận tình trạng “đỏ bảng hàng” sau các lần mở bán.

Trước đó, năm 2019, The Matrix One - một dòng sản phẩm căn hộ hạng A của MIK Group cũng ghi nhận tỷ lệ booking lấp đầy với tốc độ “thần tốc”. Hay Imperia Garden và Imperia Sky Garden cũng từng xảy ra hiện tượng tương tự với tỷ lệ thanh khoản chạm con số tuyệt đối.

Dự án Imperia Smart City giai đoạn 1 – The Mirae Park đã đi vào hoạt động

Với chuỗi dự án được săn đón, MIK Group được ví như nhà phát triển bất động sản “mát tay”. Nhưng thực tế, khi phân tích trực diện và rõ nét về các dự án dòng Imperia hay sản phẩm căn hộ hạng A - The Matrix One cũng như thực chứng khi dự án đi vào vận hành, sức hút là điều hiển nhiên. Một vị trí đắc địa nằm ở ngay các trục đường huyết mạch, một sản phẩm được đầu tư tỉ mẩn chất lượng, một concept thiết kế sản phẩm đánh trúng vào thị hiếu cũng như dịch vụ vận hành đẳng cấp chính là chìa khóa lý giải sự “mát tay” của MIK Group.

Đầu tiên là vị trí, yếu tố quan trọng nhất của một bất động sản. Tất cả các dự án căn hộ do MIK Group phát triển đều sở hữu vị trí đất “vàng” giữa lòng thủ đô, nằm trên trục đường huyết mạch, nơi kết nối đến các tầng giao thông nhanh chóng và thuận lợi. Đơn cử như Imperia Smart City án ngữ ngay con đường giao thương chính của đại đô thị, chiếm trọn vị trí trái tim và kề cận sát công viên trung tâm. Imperia Garden và Imperia Sky Garden đều nằm trên những trục đường huyết mạch sôi động bậc nhất giữa trung tâm Thủ đô. Trong khi đó, The Matrix One hiện hữu như một biểu tượng ngay trên tuyến đường 6 làn xe Lê Quang Đạo, giữa trung tâm hành chính - kinh tế, thể thao giải trí mới của Hà Nội và đối diện công viên quy mô 14 ha.

Dự án The Matrix One trở thành một công trình biểu tượng mới tại trung tâm Mỹ Đình

Ngoài yếu tố vị trí, các dự án do MIK Group phát triển đều được chú trọng về chất lượng xây dựng với uy tín và thương hiệu của các nhà thầu hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, mỗi sản phẩm này lại sở hữu “chất riêng” về thiết kế không gian sống. Nếu như Imperia Smart City mang hình ảnh đậm “resort” giữa lòng đại đô thị thông minh thì Imperia Garden và Imperia Sky Garden lại “nổi đình nổi đám” với concept “vườn trong phố”, “vườn chân mây”, mang đến không gian sống mới lạ và lý tưởng.

Đặc biệt, một điểm cộng không cần phải bàn cãi khi các dự án do MIK Group phát triển đi vào vận hành đều nhận được đánh giá cao về chất lượng và dịch vụ tốt, trở thành nơi an cư đáng sống cho hàng chục nghìn cư dân. Nhìn tổng thể, có thể thấy nhà phát triển bất động sản này đã và đang lựa chọn chiến lược lấy chất lượng làm kim chỉ nam cho các dự án. Đây là lý do mà các sản phẩm đều được đầu tư chỉn chu và được minh chứng bằng tốc độ tăng giá mạnh sau giai đoạn bàn giao.

Dự án “đánh thức” thị trường BĐS

Sau thành công vang dội của hàng loạt dự án, năm 2024 MIK Group tiếp tục “đánh thức” thị trường căn hộ Hà Nội với phân khu The Sola Park - dự án Imperia Smart City giai đoạn 2. Dù chỉ mới “chào sân” vào giữa tháng 5 vừa qua nhưng The Sola Park đã được dự báo sớm chiếm được sự quan tâm của khách hàng khi sở hữu tất cả yếu tố ưu việt của các dự án đi trước.

Phối cảnh phân khu The Sola Park – dự án Imperia Smart City giai đoạn 2

The Sola Park hiện được đánh giá cao trong thang điểm về vị trí khi nằm ngay cửa ngõ của đại đô thị cũng như cửa ngõ phía Tây thủ đô. Nhờ tiệm cận với các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực như Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3.5, đường 72,… The Sola Park được chiếm ưu thế với khả năng kết nối đa chiều.

Đặc biệt, không nằm ngoài “gu” thiết kế riêng biệt của MIK Group, The Sola Park chạm tới trái tim của giới trẻ bởi thiết kế hiện đại, thông minh, kiến tạo nên một không gian sống xanh an lành cho cư dân. Điểm cộng của The Sola Park còn đến từ hệ thống tiện ích đẳng cấp ngay trong chính nội khu của dự án này mang đến cư dân cuộc sống “all in one” ngay ngưỡng cửa.

Theo tiết lộ từ đơn vị kinh doanh của dự án này, tỷ lệ quan tâm của khách hàng tại The Sola Park đang “phá vỡ kỷ lục” mà các dự án trước của MIK Group từng xác lập. Điều này hoàn toàn dễ lý giải khi The Sola Park hiện ghi điểm tuyết đối theo đánh giá của người trẻ về vị trí, thiết kế, tiện ích, cũng như đây là sản phẩm chất lượng hiếm hoi ra mắt thị trường trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chung cư co hẹp.