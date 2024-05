Kiên định với những sản phẩm bất động sản được đầu tư bài bản, chăm chút tỉ mỉ, MIK Group đã trở thành cái tên “chọn mặt gửi vàng” của khách hàng và nhà đầu tư sau thành công được minh chứng qua hàng loạt dự án trải dài từ Bắc chí Nam như Villa - nhà phố; Khách sạn, bất động sản nghỉ dưỡng; Căn hộ cao cấp.

Lựa chọn hướng đi riêng

Dành ưu tiên hàng đầu cho chất lượng, MIK Group xây dựng và phát triển sản phẩm dựa trên chiến lược tập trung. Lựa chọn phía Đông Tp.HCM làm thị trường trọng điểm phát triển chuỗi Villa – Nhà phố. Chỉ sau vài năm, MIK Group đã mang đến khu vực này một quần thể Biệt thự, Shophouse, Villa cao cấp với hệ thống cảnh quan và tiện ích được đầu tư chỉn chu, góp phần xây dựng một “miền đất hứa”, nơi đáng sống, đáng hưởng thụ bậc nhất TP.HCM.

Một góc xanh dự án Villa Park do MIK Group phát triển tại TP.Hồ Chí Minh

Giới chuyên gia nhận định, thành công của MIK Group tại TP.HCM đến từ 03 yếu tố. Đầu tiên, chủ đầu tư không phát triển dự án ồ ạt và sớm nhìn ra tiềm năng của những khu vực phát triển mới. Sản phẩm của MIK Group đánh đúng vào tâm lý và nhu cầu của một bộ phận khách hàng cao cấp, những người có xu hướng tìm kiếm một không gian an cư - nghỉ dưỡng - đầu tư ngay giữa đô thị sầm uất. Đặc biệt, nhà phát triển BĐS này đặt chất lượng sản phẩm làm giá trị cốt lõi, phát triển dự án với mật độ xây dựng phù hợp, số lượng có giới hạn. Đây cũng là lý do trọng yếu giúp các dự án mang thương hiệu MIK Group có tỷ lệ hấp thụ lớn trên thị trường.

Song song với thành công tại TP.HCM, tại đảo ngọc Phú Quốc, MIK Group đặt dấu ấn với các dự án: Sol Beach House Phú Quốc, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay tại những bờ biển hoang sơ và xinh đẹp, những địa điểm thuận lợi nhất cho một kỳ nghỉ yên tĩnh, thư giãn và hòa mình với thiên nhiên.

Dự án khu nghỉ dưỡng 5 sao Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc

Bên cạnh việc phát huy thế mạnh về thiết kế sản phẩm, cảnh quan, tiện ích, dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng được MIK Group đặc biệt chú trọng vào trải nghiệm khách hàng. Đó cũng là lý do Tập đoàn BĐS này chọn “bắt tay” với các đơn vị quản lý vận hành đầu thế giới như Mélia, Acor Hotels, IHG - InterContinental Hotels Group… Sau nhiều năm đi vào vận hành, các dự án của MIK Group vẫn giữ được sức hút nhờ thiết kế xanh bền vững, nhiều tiện ích, đặc biệt là chất lượng dịch vụ đảm bảo tiêu chuẩn Quốc tế.

“Thức thời” với xu hướng mới

Với dòng chung cư cao cấp, bên cạnh một The Matrix One thượng lưu, sang trọng giữa trung tâm Mỹ Đình, Hà Nội, MIK Group gây tiếng vang với dòng sản phẩm mang thương hiệu Imperia. Ngày nay, giữa lòng thủ đô đông đúc, những khu vườn “Vườn trong phố” (Imperia Garden – Q.Thanh Xuân, Hà Nội), “Vườn chân mây” (Imperia Sky Garden - Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) do MIK Group phát triển đã tạo nên không gian sống lí tưởng giữa chốn đô thị đông đúc.

Những khu vườn xanh mướt là điểm nhấn đặc trưng dòng sản phẩm mang thương hiệu Imperia

Từ những khu vườn “đế vương” tiếng tăm giữa lòng đô thị, MIK Group đã đưa Imperia trở thành những siêu ốc đảo nằm giữa đại đô thị thông minh với quy mô cảnh quan và tiện ích vượt trội.

Năm 2021, bất chấp những khó khăn của thời kỳ Covid, Imperia Smart City – The Mirae Park được ra mắt tại đại đô thị phía Tây thủ đô, nhanh chóng “chiếm sóng” thị trường nhờ đánh đúng vào thị hiếu và nhu cầu của người mua nhà trẻ.

Thức thời với xu hướng nhà ở trong đại đô thị, MIK Group vừa kế thừa những ưu điểm của các dự án đi trước, vừa “chịu chi” khi mang đến cho cư dân hệ thống tiện ích “all in one” với không gian ngoại khu gồm cây xanh, mặt nước và hàng trăm hạng mục nuôi dưỡng sức khỏe trí tuệ, thể chất và tâm hồn.

The Sola Park tiếp tục “nối dài” chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Imperia

Sau những thành công của dự án Imperia Smart City giai đoạn 1, MIK Group đang chuẩn bị tiếp tục ra mắt Imperia Smart City giai đoạn 2 – The Sola Park. Dự án được quy hoạch trên khu đất có diện tích hơn 46.000m2, gồm 5 tòa tháp có tổng số hơn 4000 căn hộ. Với tiện ích nội khu vượt trội, Imperia Smart City - The Sola Park hứa hẹn sẽ là viên ngọc sáng trên bản đồ bất động sản phía Tây thời gian tới.