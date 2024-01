Bettencourt Mayer - Người phụ nữ giàu nhất thế giới, giá trị tài sản ròng tăng vọt sau dịch COVID-19

Bettencourt Mayer, 70 tuổi, là Phó chủ tịch hội đồng quản trị L'Oreal. Tài sản của bà chủ yếu đến từ tài sản thừa kế. Sau khi người mẹ qua đời năm 2017, với tư cách là con gái duy nhất, bà được thừa kế cổ phần của mẹ và trở thành người thừa kế thế hệ thứ ba của L'Oreal.

Tài sản đột phá mốc 100 tỉ USD nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh



Theo Bloomberg Billionaires Index, tính đến ngày 28/12/2023, tài sản của Bettencourt Mayer, đã đạt 100,2 tỉ USD, trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới có giá trị tài sản ròng trên 100 tỉ USD.

Được biết, tài sản cá nhân của Bettencourt Mayer tăng vọt chủ yếu là do giá cổ phiếu L'Oreal tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 1998.

Hoạt động của Tập đoàn L'Oreal bị ảnh hưởng nặng nề do người dân sử dụng ít mỹ phẩm hơn trong thời kỳ dịch bệnh. Tuy nhiên, với làn sóng “tiêu dùng kiểu trả thù” của người tiêu dùng toàn cầu trong những năm gần đây, giá cổ phiếu của L'Oreal đã phục hồi nhanh chóng và tăng hơn 38% trong năm 2023.

Gia đình Bettencourt Mayer hiện nắm giữ gần 35% cổ phần và là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn L'Oréal. Theo Bloomberg Billionaires Index, bà Bettencourt Mayer đứng ở vị trí thứ 12 trong số những người giàu nhất thế giới, sau "trùm viễn thông Mexico" Carlos Slim.

Điều đáng nói là Pháp, nơi quy tụ các thương hiệu xa xỉ lớn, đã sản sinh ra một số gia đình siêu giàu, trong đó có gia đình Chanel Wertheimer đã kinh doanh được 150 năm và gia đình Hermès mới diễn ra "cuộc chiến tranh giành tài sản."

Là người phụ nữ đầu tiên có tài sản 100 tỉ USD, Bettencourt Meyer cũng đã mang lại một cột mốc quan trọng khác cho lĩnh vực bán lẻ hàng xa xỉ đang mở rộng của Pháp.

Mặc dù vậy, tài sản ròng trị giá 100 tỉ USD của bà vẫn kém xa những người đứng đầu danh sách giàu nhất thế giới. Trên Bloomberg Billionaires Index, người sáng lập Tesla, Elon Musk, vững vàng ở vị trí đầu danh sách, với tài sản ròng xấp xỉ 232 tỉ USD, vượt xa Bernard Arnault, người xếp thứ hai, Chủ tịch hãng LVMH (công ty mẹ của Louis Vuitton), có tài sản ròng trị giá 179 tỉ USD.

Do lượng tiêu dùng mỹ phẩm sau đại dịch COVID-19 tăng mạnh nên giá cổ phiếu của L'Oreal tăng hơn 38% trong năm 2023 (Ảnh: Sohu).



Thế hệ lãnh đạo thứ ba của L'Oréal

Theo thông tin công khai, Bettencourt Mayer năm nay 70 tuổi, là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của L'Oreal. Ngoài ra, bà còn là chủ tịch của công ty cổ phần Tethys của L'Oréal và Chủ tịch quỹ từ thiện của gia tộc. Cả hai con trai của bà đều có tên trong HĐQT của L'Oréal.

Sự giàu có của Bettencourt Mayer chủ yếu đến từ tài sản thừa kế. Năm 1909, ông ngoại của bà, Eugene Schuyler, đã lập ra thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng L'Oréal sản xuất và bán loại thuốc nhuộm tóc do ông nghiên cứu phát triển.

Năm 2017, sau khi bà mẹ của Bettencourt Mayer là Lillian Bettencourt qua đời, là con gái duy nhất, bà được thừa kế cổ phần L'Oreal của mẹ và trở thành người thừa kế thế hệ thứ ba của L'Oreal.

Nhưng trước đó, mối quan hệ giữa mẹ con Bettencourt từng gây khá nhiều tranh cãi. Vụ tranh chấp tài sản giữa hai người đã nổ ra suốt mười năm, chiếm lĩnh các tiêu đề trên các tờ báo và tạp chí lớn của Pháp trong một thời gian dài, thậm chí cả cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và các thành viên nội các của ông cũng bị liên đới.

Theo các tin đồn lan truyền, hai mẹ con bà mâu thuẫn từ lâu, liên quan đến tính cách khác nhau nhưng cũng không gây ra sóng gió gì. Trọng tâm thực sự của cuộc xung đột giữa gia đình L'Oreal nổi lên từ khối tài sản 1 tỉ euro. Từ năm 2001 đến 2007, bà mẹ Liliane Betancourt nhiều lần tặng tài sản trị giá tổng cộng 1 tỉ euro cho nhiếp ảnh gia Barnier dưới hình thức séc, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật và hợp đồng bảo hiểm. Bettencourt Mayer đã kiện ra tòa tố cáo ông Barnier thao túng mẹ mình để chuyển giao số tài sản khổng lồ trong tình trạng bà không tỉnh táo.

Cuối cùng hai mẹ con đã đạt được thỏa thuận hòa giải, chấm dứt các vụ kiện tụng có nguy cơ đưa L'Oréal vào tay người ngoài. Trong những năm cuối đời của bà Lillian, mối quan hệ giữa hai mẹ con đã hòa dịu, tuyên bố công khai hòa giải và cái tên Barnier bị loại khỏi di chúc của bà Lillian.

Sau đó, Bettencourt Mayer trở nên kín tiếng, không còn xuất hiện thường xuyên trên các cơ quan truyền thông và rất ít nói về chuyện gia đình của mình với giới truyền thông.

Theo tờ Daily Mail, bà Bettencourt Mayer luôn thể hiện mình là một trí thức truyền thống và rất ít phơi bày đời tư trước công chúng. Dù là người siêu giàu nhưng bà cố gắng tránh xa cuộc sống xã giao hào nhoáng của những người cùng đẳng cấp.

Bettencourt Mayer và mẹ, bà Liliane Betancourt (Ảnh: Sohu).



Bá chủ thị trường mỹ phẩm toàn cầu

L'Oréal là tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất thế giới, sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như Lancôme, Armani, YSL, HR Helena, Kiehl's, Shu Uemura, Biotherm, Yue Sai, Vichy, La Roche-Posay, Kérastase...

Theo báo cáo của công ty, trong ba quý đầu năm 2023, doanh thu của Tập đoàn L'Oreal đạt 30,57 tỷ euro, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu trong quý 3 tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, thiết lập mức cao mới; trong quý 3 ghi nhận doanh thu 10,003 tỷ euro, tiếp tục dẫn đầu toàn cầu.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các bộ phận, trong ba quý đầu năm 2023, bốn mảng kinh doanh chính của L'Oréal là mỹ phẩm bình dân, mỹ phẩm cao cấp, làm đẹp da và sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp đều đạt mức tăng trưởng.

Doanh thu của mảng mỹ phẩm cao cấp là 10,784 tỉ euro, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu của mảng mỹ phẩm bình dân là 11,458 tỉ euro, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu của mảng làm đẹp da là 4,910 tỉ euro, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu của bộ phận mỹ phẩm tóc chuyên nghiệp là 3,423 tỉ euro, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sohu