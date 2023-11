Bảo hiểm Ping An bác bỏ thông tin mua lại Country Garden, tuyên bố đã rút hết vốn

VietTimes – Sau khi khẩn cấp bác bỏ tin đồn mua lại Country Garden, Công ty bảo hiểm Bình An Trung Quốc (Ping An) cũng tiết lộ họ đã thanh lý hết cổ phần của tập đoàn bất động sản đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ này…

Công ty Bảo hiểm Bình An Trung Quốc (Ping An) mới đây ra thông cáo cho biết họ đã chú ý đến một bản tin do Reuters đăng tải về việc công ty họ bị các cơ quan, ban ngành liên quan của chính phủ yêu cầu mua lại Country Garden và kế thừa các khoản nợ của công ty này. Thông tin này đã khiến giá cổ phiếu của Ping An lập tức lao dốc. Ping An khẳng định thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật.

Ping An tuyên bố rằng họ chưa bao giờ nhận được bất kỳ đề xuất hoặc yêu cầu liên quan nào từ các cơ quan, ban ngành chính phủ có liên quan và công ty cũng không có kế hoạch giao dịch hoặc thảo luận liên quan đến vụ giao dịch; đồng thời đặc biệt chỉ ra rằng họ hiện tại không nắm giữ bất cứ cổ phần nào tại Country Garden.

Theo tiết lộ trước đó của Ping An, họ đã không còn nắm giữ cổ phiếu Country Garden ngay từ cuối quý 3 năm nay.

Được biết, Ping An trước đây là cổ đông lớn thứ 2 của Country Garden, mặc dù đã giảm lượng cổ phiếu nắm giữ nhưng chưa khi nào bán hết cổ phần, tỷ lệ sở hữu luôn chỉ đứng sau CEO Dương Huệ Nghiên (Yang Huiyan).

Quan trọng hơn, vào lúc Ping An đang giảm lượng cổ phiếu nắm giữ tại Country Garden, JPMorgan Chase & Co. lại liên tục tăng lượng nắm giữ để thay thế vị trí cổ đông thứ 2 của Ping An.

Ping An tháo chạy khỏi Country Garden

Theo báo cáo giữa kỳ năm 2023 của Country Garden, tính đến ngày 30/6, có 2 công ty nắm giữ hơn 5% cổ phần của tập đoàn, một là Bissell Co., Ltd. của Dương Huệ Nghiên, nắm giữ 52,6% cổ phần, công ty còn lại là Tập đoàn bảo hiểm Ping An với tỷ lệ sở hữu cổ phần 5,37%.

Ngày 10/8, sau khi Country Garden đưa ra thông báo thua lỗ và thừa nhận rằng họ gặp phải áp lực thanh khoản định kỳ, Ping An Asset Management, công ty con của China Ping An, đã giảm lượng nắm giữ 14,094 triệu cổ phiếu Country Garden vào ngày 11/8, rút ra 13,8121 triệu NDT, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 13,82 triệu cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 4,99%.

Sau đó, không có tin tức nào về việc Ping An giảm cổ phần tại Country Garden.

Theo quy định, nếu cổ đông nắm trên 5% cổ phần giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5% thì phải công bố thông tin trong vòng 2 ngày giao dịch; cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ phần thì không cần công bố số cổ phần sở hữu của mình.

Lần cuối cùng China Ping An giảm tỷ lệ nắm giữ tại Country Garden là ngày 11/8 trong hệ thống công bố vốn cổ phần của Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong, đó là thời điểm tỷ lệ sở hữu của Ping An giảm xuống còn 4,99%. Sohu Finance sau đó đã tra cứu tìm hiểu và không tìm thấy bất cứ ghi chép nào.

Hiện nay Ping An tiết lộ rằng họ không còn nắm giữ cổ phần tại Country Garden vào cuối quý 3, điều đó có nghĩa là từ ngày 11/8 đến cuối tháng 9, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, Ping An đã bán tháo hết cổ phần của họ tại Country Garden. .

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Ping An đã rút lui khỏi công ty bất động sản này.

Kể từ khi chính sách năm 2015 cho phép các quỹ bảo hiểm tham gia đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, Ping An đã lần lượt đầu tư vào các công ty bất động sản như Country Garden, Sunac China, China Land Development, Landsea Group, CIFI Holdings, Jinmao, Blu-ray Development, R&F Properties, Zhongnan Construction và China Resources Land Enterprise…và được gọi là "địa chủ ẩn mình lớn nhất Trung Quốc".

Vào tháng 4/2015, công ty đã mua 9,9% cổ phần của Country Garden với giá 6,3 tỉ HKD (đô la Hong Kong), trở thành cổ đông lớn thứ 2 của Country Garden. Trước khi rút khỏi Country Garden, Ping An cũng đã rút khỏi các công ty bất động sản cổ phần khác thậm chí còn sớm hơn. Đặc biệt trong 2 năm điều chỉnh sâu của ngành bất động sản, tốc độ thoái vốn đã tăng nhanh rõ rệt, chẳng hạn như việc rút khỏi CIFI Group vào cuối năm 2022.

Ngày nay, ngoài China Fortune Land Development, China Jinmao là cổ phiếu bất động sản duy nhất mà Ping An còn nắm giữ.

JPMorgan Chase “lấp chỗ trống”

Tuy nhiên, khi mà Ping An giảm tỷ lệ sở hữu tại Country Garden, Sohu Finance phát hiện ra thông qua những biến động về cổ phiếu rằng JP Morgan Chase của Mỹ đang tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Country Garden.

Vụ việc xảy ra vào ngày 14/8, 3 ngày sau khi Ping An giảm tỷ lệ nắm giữ tại Country Garden. Chỉ trong vòng một ngày, JPMorgan Chase đã tăng lượng nắm giữ thêm 36,78 triệu cổ phiếu thành 170,8 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Country Garden lên 5,04%.

Nhưng đến ngày 15/8, JPMorgan Chase lại nhanh chóng giảm lượng nắm giữ 78,58 triệu cổ phiếu Country Garden, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,75%, trở thành cổ đông nắm giữ không quá 5% cổ phần.

Sohu Finance biết, JPMorgan Chase trong năm qua đã nắm giữ cổ phần của 7 công ty lớn liên quan đến bất động sản, đó là Country Garden, Country Garden Services, Aoyuan Healthy Life và CC New Life, Dexin China, China Resources Mixc và Link REIT (Real Estate Investment Trust).

Trong số đó, thời gian tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ tại Country Garden thực tế đã bắt đầu từ tháng 7 năm nay và kết thúc vào ngày 15/8. Đánh giá theo tỷ lệ sở hữu cổ phần, họ đã thay thế Ping An làm cổ đông thứ 2 mới của Country Garden, nhưng tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện không vượt quá 5%.

Sau khi có tin chính quyền yêu cầu Công ty Bảo hiểm Ping An kiểm soát Country Garden, giá cổ phiếu của Ping An ở Hong Kong đã giảm mạnh. Mặc dù công ty đã đưa ra tuyên bố khẩn cấp phủ nhận tin đồn nhưng giá cổ phiếu của Ping An vẫn giảm hơn 5% vào cuối ngày. Điều này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư Trung Quốc vào thị trường bất động sản vẫn rất yếu.

