Avatar Thu Duc, tâm điểm kết nối nhiều tiện ích giáo dục của TP. Thủ Đức

Câu chuyện về Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà vì tương lai con trai Mạnh Tử đến nay vẫn được nhiều người nhắc đến như một minh chứng cho tầm quan trọng của môi trường sống. Việc chuyển đến khu vực đối diện trường học và văn miếu được xem là nền tảng để Mạnh Mẫu dưỡng thành một nhà tư tưởng, một nhà giáo dục lớn mang tên Mạnh Tử. Hiện nay nhiều bậc phụ huynh cũng đặt sự kết nối giữa nhà ở với các tiện ích giáo dục lên hàng đầu khi lựa chọn nơi an cư cho gia đình.

Dự án liền kề các tiện ích giáo dục được khách hàng ưu tiên chọn lựa

Anh Lê Nam An (36 tuổi, NVVP) chia sẻ: “Sau khi có khoản tích lũy, vợ chồng tôi đang cân nhắc mua căn hộ, tuy nhiên hiện vẫn chưa chọn được khu vực ưng ý. Chúng tôi đang lên kế hoạch có em bé nên việc sống ở đâu, môi trường sống thế nào… khá quan trọng.

Như những bậc phụ huynh khác, tôi muốn tương lai con mình có nơi lý tưởng để phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần, vì thế tôi đang quan tâm đến khu vực mới phát triển để dự án có không gian xanh, có tiện ích nội khu cho người lớn lẫn trẻ em, nhất là khu vực đó phải có sự kết nối nhanh chóng và thuận lợi với các tiện ích liên quan đến giáo dục”.

Đồng quan điểm với anh Nam An, chị Nguyễn Thu Thủy (33 tuổi, kinh doanh) cho biết: “Vợ chồng tôi đang kinh doanh tự do nên công việc khá bận rộn. Quỹ thời gian hạn hẹp nên chúng tôi luôn muốn sắp xếp mọi thứ thật chỉn chu ngay từ đầu, quan trọng là nhất là tạo mọi điều kiện để 2 bé nhà tôi được học thêm các môn ngoại khóa, các kỹ năng sống tại nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa,… bên cạnh việc học tập ở trường. Khoảng cách từ nhà đến các địa điểm này vừa phải, hợp lý để chúng tôi có thời gian đưa đón các bé cũng là một trong những vấn đề tiên quyết khi chọn nơi ở mới”.

Sở hữu vị trí đa kết nối với nhiều tiện ích giáo dục, Avatar Thu Duc được nhiều khách hàng quan tâm tìm hiểu

Dự định của anh Nam An hay mối quan tâm của chị Thu Thủy cũng là câu chuyện khiến nhiều bậc làm cha làm mẹ “cân não” khi đứng trước quyết định chọn nơi an cư. Xã hội ngày càng hiện đại, môi trường sống càng quan trọng, bởi đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của con trẻ. Đối diện với nhịp sống bận rộn, các bậc phụ huynh luôn mong muốn được an cư ở những khu vực có vị trí đa kết nối, dễ dàng di chuyển đến nhiều tiện ích phục vụ đời sống, ưu tiên các tiện ích liên quan đến giáo dục như trường học các cấp, nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa cộng đồng…

Cuối quý 1/2023, với sự ra mắt của dự án Avatar Thu Duc, những gia đình trẻ đã có thêm lựa chọn đáng cân nhắc khi quyết định nơi an cư. Tọa lạc ngay mặt tiền Vành Đai 2, ngay trung tâm hành chính mới Trường Thọ thuộc TP. Thủ Đức, Avatar Thu Duc đáp ứng tối đa nhu cầu của các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi đến trường khi kết nối nhanh chóng và thuận tiện với nhiều tiện ích giáo dục trong khu vực chỉ với 5 - 15 phút di chuyển.

Về hệ thống giáo dục các cấp, ngay cạnh dự án là trường THCS Trường Thọ, gần đó còn có trường Mầm non Bến Thành, Hoa Ngọc Lan; trường TH Nguyễn Văn Banh; trường THPT Thủ Đức, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân; trong khoảng cách 10-15 phút là làng Đại học Quốc gia TP.HCM, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM… Về địa điểm vui chơi giải trí, tham gia các môn ngoại khóa, năng khiếu có: Nhà thiếu nhi Thủ Đức, Vincom Thủ Đức, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng… Được biết trong quy hoạch tiện ích cận kề dự án cũng có quỹ đất dành cho giáo dục. Còn ngay trong nội khu dự án, chủ đầu tư cũng ưu tiên diện tích cho một số tiện ích dành cho trẻ em như khu vui chơi, khu thể thao, công viên…

Avatar Thu Duc cộng hưởng nhiều thế mạnh vượt trội khác

Giá trị của Avatar Thu Duc càng gia tăng khi dự án nằm ở trung tâm hành chính mới Trường Thọ, nơi được xây dựng thành một hình mẫu về đô thị tương lai để sống, làm việc và nghỉ ngơi với sự thử nghiệm hạ tầng cơ sở lý tưởng, quản lý đô thị bằng công nghệ và dữ liệu chung, thích nghi biến đổi khí hậu, ứng dụng sáng tạo vào các ngành nghệ thuật, giải trí, công nghệ xây dựng và vật liệu sinh thái theo kế hoạch triển khai đề án "Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP giai đoạn 2020-2035".

Dự án còn tiếp giáp với giao lộ Xa lộ Hà Nội; liền kề nhà ga Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, ngay khu vực cửa ngõ đi Bình Dương, Đồng Nai… Cư dân dự án chỉ mất khoảng 4 phút để di chuyển đến đại lộ Phạm Văn Đồng hay Xa lộ Hà Nội, 15 phút đi bộ đến ga Metro, 20 phút đến trung tâm quận 1…

Đáp ứng nhu cầu an cư của đa dạng khách hàng, dự án có nhiều sản phẩm như: studio, 1 - 2 - 3 phòng ngủ, duplex…

Trở thành nơi an cư đáng mơ ước tại Trường Thọ, Avatar Thu Duc được đầu tư không gian xanh rất lý tưởng cùng hệ tiện ích hiện đại, phong phú, phục vụ tối đa nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi, thư giãn của cư dân, nổi bật là rạp chiếu phim, bể bơi, hồ jacuzzi, sân cầu lông/ bóng bàn và sân tập đa năng, trung tâm thương mại, công viên…

Được thiết kế lịch đầu tư “siêu giãn” kéo dài đến 66 tháng, chi phí đợt 1 chỉ 4,5% (120 triệu) - thấp hơn rất nhiều so với mức 30% phổ biến trên thị trường, Avatar Thu Duc tạo điều kiện để người trẻ dễ tiếp cận với dự án. Dân văn phòng, người làm việc tự do hay các bạn trẻ tự kinh doanh… chỉ cần có dòng tiền đều đặn hàng tháng đều có thể chủ động, không phải áp lực vay ngân hàng mà vẫn có thể sở hữu được cho mình căn nhà đầu tiên tại thành phố trẻ Thủ Đức, liền kề nhiều tiện ích liên quan đến giáo dục - một trong những mối quan tâm hàng đầu của khách hàng khi tìm kiếm nơi an cư mới, đặc biệt là nhóm gia đình trẻ.