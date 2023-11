Sau khi xâm thực gây sạt lở hàng trăm mét bờ biển thuộc khối Thịnh Mỹ (phường Cẩm An, TP Hội An) trong đợt mưa lớn tháng 10/2023, sóng biển tiếp tục xâm thực sâu, đánh sập hệ thống kè do UBND TP Hội An đầu tư.

Tại hiện trường, hàng ngàn bao cát cùng hệ thống cọc tre bị sóng đánh sập, móc sạch cát đắp bên trong kéo theo cả cây cối phía bên trên bãi biển xuống nước.

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hội An – cho biết, TP đã giao cho Phòng Kinh tế xử lý tạm. Tuy nhiên do mực nước biển cao, kèm theo sóng lớn liên tục đánh vào bờ nên việc xử lý chưa thể triển khai.

Cũng theo ông Hùng, đây là khu vực xung yếu nằm ở phía bắc của bờ biển TP Hội An bị xâm thực do chưa đầu tư hệ thống kè ngầm lẫn kè cứng bảo vệ.

Trước đó, để chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, tháng 3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống xói lở đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, TP Hội An.

Dự án sẽ xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, cách bờ 250 - 300m có chiều dài khoảng 550m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (TP Hội An) về phía bắc.

Dự án cũng sẽ san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 1.450m, trong đó 550m song song với hệ thống đê ngầm; 900m nằm điểm giữa 2 vị trí nuôi bãi của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, kết hợp nạo vét luồng tận dụng nguồn cát san lấp tạo bãi. Tổng mức đầu tư dự án hơn 210 tỉ đồng, từ ngân sách Trung ương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2023.

Clip: Bãi biển Cửa Đại bị sóng biển xâm thực nặng nề

Tuy nhiên, đến tháng 8/2023, UBND tỉnh Quảng Nam mới phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Do đó, ngày 30/10, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam cho phép kéo dài sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện và giải ngân dự án này.

Song song với dự án chống xói lở, tháng 8/2023, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ.

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân, cũng như các cơ sở hạ tầng về du lịch, nghỉ dưỡng cho toàn bộ khoảng 3,2 km2 đất và hơn 1.300 hộ dân phường Cửa Đại và khu vực lân cận, nhất là khu vực ven biển.

Phạm vi xây dựng công trình từ cửa sông (cầu tàu đi Cù Lao Chàm) dọc về phía bắc của khách sạn Victoria; dài khoảng 3.393,5 m. Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng 42 triệu Euro, tương đương hơn 982 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2026.

Ngoài 2 dự án trên, từ trước đến nay tỉnh Quảng Nam cũng như doanh nghiệp đã chi hàng ngàn tỉ đồng xây dựng hệ thống kè nhằm bảo vệ bờ biển bị xâm thực theo từng đoạn. Tuy vậy, trong khi chờ các dự án được triển khai thì bãi biển Cửa Đại tiếp tục bị xâm thực nặng.

Một số hình ảnh về tình trạng bãi biển Cửa Đại bị sóng biển xâm thực:

Hệ thống kè cọc tre bảo vệ bờ biển Cửa Đại (Hội An)

Sóng biển xâm thực

Người dân địa phương lo lắng

Hệ thống kè bị sóng biển đánh tan tành

Ăn sâu vào bên trong