Ấn Độ thắt chặt xuất khẩu gạo, đe dọa giá lương thực toàn cầu

Ấn Độ đã áp đặt nhiều hạn chế hơn đối với xuất khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực, một động thái từ quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới - có khả năng tiếp tục siết chặt nguồn cung ngũ cốc toàn cầu.

Chính phủ đã đánh thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ (parboiled rice), có hiệu lực ngay lập tức, theo thông báo của Bộ Tài chính vào cuối ngày 25/8, xác nhận một báo cáo trước đó của Bloomberg News.

Ấn Độ hiện đã hạn chế xuất khẩu tất cả các loại gạo phi basmati, chiếm khoảng 80% tổng lượng gạo xuất khẩu của nước này. Quốc gia này đóng góp khoảng 40% tổng lượng gạo xuất khẩu trên toàn cầu.

Giá gạo châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong gần 15 năm vào đầu tháng này và có thể còn tăng cao hơn, làm tăng chi phí cho các nước nhập khẩu như Philippines và một số quốc gia châu Phi.

Các biện pháp bảo hộ gần đây của Ấn Độ phù hợp với những nỗ lực hạ nhiệt giá thực phẩm trong nước trước cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm tới, khi Thủ tướng Narendra Modi sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

“Với động thái này, giá trong nước sẽ giảm và điều đó sẽ giúp chính phủ kiểm soát lạm phát lương thực”, B.V. Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo cho biết. “Tuy nhiên, giá gạo toàn cầu sẽ tăng và người mua sẽ phải chấp nhận mức tăng này. Cũng sẽ có những cuộc đàm phán lại giữa bên mua và bên bán về một số hợp đồng”.

Gạo là lương thực chính của khoảng một nửa dân số thế giới. Các biện pháp hạn chế của Ấn Độ được đưa ra vào thời điểm chi phí lương thực vẫn tăng cao do cuộc chiến ở Ukraine và thời tiết bất ổn trên toàn thế giới đe dọa nguồn cung ngũ cốc và hạt có dầu. Có nhiều quan ngại rằng động thái của Ấn Độ nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong nước sẽ ảnh hưởng đến một số quốc gia nghèo hơn vốn đang vật lộn để phục hồi sau cuộc suy thoái kinh tế do COVID-19 gây ra.

Gạo đồ chiếm khoảng 1/3 tổng lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ. Quốc gia này đã cấm xuất khẩu gạo tấm và gạo trắng phi basmati, hạn chế xuất khẩu lúa mì và đường, đồng thời hạn chế đầu cơ một số loại cây trồng. Ấn Độ cũng đang xem xét bãi bỏ thuế nhập khẩu 40% đối với lúa mì và bán cà chua, hành tây và ngũ cốc từ kho dự trữ nhà nước để cải thiện nguồn cung nội địa.

Nấu đồ là một quá trình bao gồm việc đun sôi một phần thóc trước khi xay xát để tăng giá trị dinh dưỡng và thay đổi kết cấu của cơm. Một số nhà hàng sử dụng gạo đồ vì nó đã sạch và dễ nấu.

Theo thông báo, trong khi thuế đối với gạo đồ có hiệu lực từ 25/8, các nhà xuất khẩu có thư tín dụng hợp lệ trước lệnh của Chính phủ sẽ được phép vận chuyển ngũ cốc./.

Theo SCMP