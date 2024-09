9.000 con gà chết do chạy ngập lụt, chủ trang trại xúc động vì được người dân "giải cứu"

Một ngày trước, anh Nguyễn Ngọc Huy, ở xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An, được chính quyền địa phương, đoàn thể kêu gọi người dân đến giải cứu gần 9.000 con gà chết ngạt do chạy mưa lũ.

Chia sẻ với VietTimes, anh Nguyễn Ngọc Huy, cho biết do mưa lớn kéo dài, khu vực trang trại gà của anh bị ngập. Trong lúc anh huy động người sơ tán đàn gà lên khu cao hơn thì trang trại xảy ra sự cố chập điện.

Dù anh đã nỗ lực khắc phục sự cố nhưng do trang trại xây dựng khép kín, hệ thống thông gió không hoạt động khiến 9.000 con gà bị chết ngạt. Số gà này dự kiến khoảng 10 ngày nữa anh Huy sẽ cho xuất chuồng, trọng lượng đạt 2,2-2,5kg/con.

Chỉ trong vòng có 10 phút mất điện mà hàng nghìn con gà đến tầm xuất bán chết la liệt. Vợ chồng anh không cầm được nước mắt, cũng không còn tâm trí đâu dọn dẹp.

"Nhìn đàn gà bị chết ngạt la liệt tôi xót vô cùng, bất lực lắm, bao nhiêu vốn liếng đổ vào đấy, gần đến ngày thu hoạch thì xảy ra sự cố", anh Huy buồn bã nói.

Sau khi sự cố xảy ra, anh Huy được chính quyền địa phương có mặt, kêu gọi người dân mua ủng hộ rồi hỗ trợ thu gom, vận chuyển đến điểm tập trung. Mỗi con gà được anh bán với giá 40.000 đồng/con .Đến chiều 23/9, khoảng 9.000 con gà đã được người dân "giải cứu" thành công.

"Trang trại của tôi nuôi khoảng 17.000 đến 20.000 con gà. Sau sự cố chập điện khiến 9.000 con bị chết ngạt, ước tính thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng", anh Huy nói và cho biết, người dân đã đến "giải cứu" gà giúp gia đình anh được hơn 300 triệu đồng.

Chỉ trong 10 phút mất điện mà gia đình anh Huy bị thiệt hại số tiền lớn. Điều anh Huy cảm thấy được an ủi, động viên là sự quan tâm, của chính quyền, tình cảm của người dân trên địa bàn.

"Tôi thực sự xúc động khi rất nhiều người dân đã đội mưa gió đến tận nơi mua gà, chia sẻ thiệt hại với gia đình tôi. Khoảng 23 tấn gà của gia đình đã tiêu thụ hết, vớt vát được đồng nào hay đồng ấy thôi", Huy chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An, cho biết toàn bộ số gà bị chết ngạt của hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc Huy đã được người dân mua hết.

Theo lãnh đạo xã Nghi Ân, sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã xuống trực tiếp trang trại gà của anh Huy để động viên, kêu gọi người dân đến giải cứu số gà bị chết ngạt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương; ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, nhà ở, hà tầng cơ sở… Đặc biệt đã có thiệt hại về người; nguyên nhân đều do đi qua các ngầm, tràn qua đường có nước chảy xiết.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất do hoàn lưu bão số 4 gây ra, đặc biệt đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trong thiên tai.



Cùng với triển khai công tác phòng, chống lũ lụt, các địa phương khuyến cáo người dân, đặc biệt là chủ trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lũ, chủ động di dời vật nuôi đến khu vực cao để giảm thiệt hại.