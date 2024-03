Khi sử dụng điện thoại thông minh, nhiều người biết đến ứng dụng Google Maps và Apple Maps. Dù Apple Maps là ứng dụng thiết kế riêng cho người dùng iPhone, nhưng có nhiều người dùng iPhone lại thích cài đặt Google Maps hơn vì mức độ chi tiết, nhiều tính năng chỉ đường hấp dẫn có trên ứng dụng này.

Trong những năm gần đây, nhiều ứng dụng bản đồ số đã được phát triển và cập nhật cơ sở dữ liệu tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ và đe dọa đến ngôi vị "bá chủ" của Google Maps.

Năm 2023 vừa qua, hãng Counterpoint Research đã thực hiện một nghiên cứu về dữ liệu bản đồ cùng các dịch vụ đi kèm. Nghiên cứu cho thấy Google Maps không còn là ứng dụng bản đồ số một nữa. Soán ngôi vương của Google Maps là ứng dụng Here We Go do Nokia phát triển. Ứng dụng này có dữ liệu khá chi tiết, cho tải bản đồ offline và có dẫn đường offline (có bản đồ Việt Nam và dẫn đường bằng giọng nói tiếng Việt).

Nếu bạn là người thích khám phá cái mới và cảm thấy nhàm chán khi phải "chung thủy" với Google Maps, bạn có thể thử cài đặt 1 trong 8 ứng dụng bản đồ số sau đây để sử dụng tại Việt Nam:

1. Here We Go

Ban đầu khi phát triển ứng dụng này, Nokia đặt tên nó là Here, ưu tiên cho các máy sử dụng hệ điều hành Windows Phone. Sau đó, ứng dụng này được đổi tên thành Here We Go và được cải thiện để chạy tốt trên các nền tảng Android và iOS. Các tính năng của Here We Go cũng tương tự như Google Maps, nhưng nhiều tài xế tại Việt Nam nói rằng ứng dụng này chỉ đường tốt hơn Google Maps.

Bạn có thể sử dụng Here We Go để tìm đường, khám phá địa điểm mới và ăn uống.

Người dùng có thể tải bản đồ Here We Go ngoại tuyến và sử dụng khi không có internet.

Một ưu điểm rõ ràng của Here We Go là bạn có thể tải xuống bản đồ ngoại tuyến và sử dụng khi cần thiết. Nó đặc biệt hữu ích khi bạn đi du lịch và đến những nơi không có Internet vẫn có thể sử dụng được bản đồ này. Bạn cũng có thể thay đổi chế độ xem bản đồ, tùy chỉnh giao diện theo ý mình.

Nhược điểm của Here We Go là không cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực khiến bạn không biết được quãng đường di chuyển sắp tới có bị tắc nghẽn hay không. Nếu sử dụng Here We Go, có lẽ bạn cần cập nhật thêm thông tin trên kênh VOV Giao thông.

2. Map4D

Map4D là nền tảng bản đồ số Việt Nam do công ty IOTLink phát triển. Ứng dụng cung cấp giải pháp bản đồ 2D, 3D và 4D, các giải pháp quản lý hạ tầng, quản lý đô thị.

Map4D cung cấp thông tin giao thông thời gian thực, khả năng tải xuống bản đồ ngoại tuyến và tính năng định vị GPS khá chính xác. Ứng dụng cũng cung cấp tính năng tìm kiếm địa điểm theo từ khóa và địa chỉ, hỗ trợ tối đa cho việc tìm đường của người sử dụng.

3. Apple Maps

Apple Maps chỉ sử dụng được trên các thiết bị chạy hệ điều hành iOS. Apple Map có tích hợp với trợ lý ảo Siri cho phép người dùng tra tìm địa điểm bằng giọng nói, cũng như có định vị GPS khá chính xác.

Mặc dù mức độ bản đồ chi tiết cho các khu vực ở Việt Nam của Apple Maps còn kém Google Maps nhưng điều này sẽ sớm được cải thiện khi từ tháng 2 vừa qua Apple đã cho xe chụp ảnh bản đồ chuyên dụng vào Việt Nam và sẽ đo đạc, lấy dữ liệu tại 8 khu vực trên cả nước.

Công việc thu thập dữ liệu phục vụ cho Apple Maps này sẽ được tiến hành trong vòng 222 ngày.

4. Sygic

Ứng dụng này đã có hơn 50 triệu lượt tải xuống. Ưu điểm của ứng dụng này có bản đồ ngoại tuyến được cập nhật hàng tháng, cho phép người dùng sử dụng bản đồ ở các khu vực không có Internet. Ứng dụng cũng có tính năng cảnh báo camera tốc độ và cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực, tính năng tìm kiếm địa điểm theo từ khóa.

Nhược điểm là người dùng phải trả 30 USD nếu muốn sử dụng phiên bản đầy đủ.

5. TomTom Go Navigation:

Cũng giống như một số ứng dụng ở trên, TomTom Go Navigation có khả năng tải xuống bản đồ ngoại tuyến cũng như có định vị GPS khá chính xác. Người dùng có thể nhận được thông tin giao thông theo thời gian thực và tìm kiếm địa điểm theo từ khóa.

Ứng dụng này đã có hơn 10 triệu lượt tải xuống.

6. Maps.me

Đây là ứng dụng của một công ty của Cộng hòa Síp phát triển, đã có hơn 50 triệu lượt tải xuống. Giao diện ứng dụng khá trực quan và thân thiện, khá giống với Google Maps.

7. OsmAnd

OsmAnd là một ứng dụng bản đồ ngoại tuyến miễn phí dựa trên ứng dụng mã nguồn mở OpenStreetMap. Tuy nhiên đây là một ứng dụng có mức độ chi tiết vừa phải.

Nó cũng có tính năng cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực và tìm kiếm địa điểm theo từ khóa.

8. CityMapper

Thông tin trên ứng dụng này khá chi tiết ở các thành phố lớn, trong khi sơ sài ở các thành phố nhỏ hơn. Các tính năng tìm kiếm theo từ khóa và thông tin theo thời gian thực cũng giống các ứng dụng phía trên.

Đánh giá ưu nhược điểm của 8 ứng dụng

Mặc dù các ứng dụng trên có cái miễn phí và có cái phải trả phí, nhưng đa phần ưu điểm của chúng đều giống nhau, đó là cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực giúp người dùng biết được quãng đường nào đang tắc nghẽn, quãng đường nào đang trống để lựa chọn di chuyển.

Ngoài ra, người dùng có thể tải xuống bản đồ ngoại tuyến để sử dụng khi đi du lịch mà không cần phải có kết nối Internet. Tất cả 8 ứng dụng trên đều có định vị GPS khá chính xác. Chúng cũng tương thích với nhiều thiết bị chạy hệ điều hành iOS và Android.

Nhược điểm của các ứng dụng trên là một số phải trả phí như Sygic và TomTom Go Navigation. Đa phần ứng dụng không có tính năng tìm kiếm bằng giọng nói, giao diện người dùng chưa thân thiện, khó sử dụng đối với những người mới. Một vài ứng dụng chỉ cung cấp thông tin chi tiết ở một số quốc gia hoặc khu vực cụ thể mà không bao quát được trên toàn thế giới như Google Maps.

Hiện nay, các nhà phát triển ứng dụng bản đồ số đang có xu hướng tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện độ chính xác của địa điểm qua GPS, hỗ trợ tính năng tìm kiếm bằng giọng nói và dùng AI, Dữ liệu lớn và Máy học để dự đoán lưu lượng giao thông vào các khung giờ.