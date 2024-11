4.000 vận động viên tham dự giải chạy bán Marathon TP Thủ Đức lần 2

Giải chạy bán Marathon TP Thủ Đức (THU DUC CITY RUN 2024) được tổ chức nhân kỷ niệm 4 năm ngày thành lập thành phố Thủ Đức (1/1/2021 - 1/1/2025).

THU DUC CITY RUN 2024 là sự kiện thể thao thường niên do UBND TP Thủ Đức tổ chức; phối hợp với Liên đoàn Điền kinh TP.HCM, Công ty Sự kiện HAPI và Delta, cùng sự đồng hành tài trợ của đối tác chiến lược SonKim Group.

Giải chạy diễn ra từ ngày 30/11 đến 1/12 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức).

Giải dự kiến sẽ thu hút khoảng 4.000 vận động viên tham dự, với các cự ly thi đấu 1,5km; 3km; 5km; 10km; 21km. Các VĐV lần lượt xuất phát vào lúc 15h45 và 16h45 ngày 30/11; 4h30, 5h, 5h15 ngày 1/12.

Tham gia giải chạy THU DUC CITY RUN 2024, vận động viên có cơ hội tận hưởng không gian trong lành với những cung đường độc đáo ven sông, bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của thành phố Thủ Đức cho mọi cự ly.

Người tham gia sẽ được hòa mình vào những trải nghiệm thú vị, nhiều máy ảnh được bố trí dọc cung đường để chụp lại những khung hình xuất sắc, vận động viên có thể nhận ảnh miễn phí, làm kỷ niệm sau chương trình.

Đặc biệt, người tham gia sẽ cùng nhau lan toả năng lượng xanh trong các chương trình vì môi trường và các hoạt động xã hội ý nghĩa ngay tại giải chạy, như tái chế chai nhựa, rác thải thành các vật dụng hữu ích.

Thông qua hoạt động đồng hành cùng nhau tiến đến vạch đích, giải chạy THU DUC CITY RUN 2024 mong muốn mang đến một cộng đồng năng động, một lối sống khoẻ khoắn, tạo nên tinh thần vững mạnh qua 4 thông điệp chính: “Cùng chạy - Cùng vui - Cùng sống xanh - Cùng chia sẻ”.

Giải chạy giúp tạo sân chơi giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và giải trí cho du khách trong và ngoài nước khi đến TP.HCM nói chung và TP Thủ Đức nói riêng.

Giải chạy mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch trên địa bàn TP.HCM và TP Thủ Đức: “Sống động - Trẻ trung - Cởi mở - Sắc màu - Đầy phấn khởi”.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức giải chạy còn chú trọng việc thiết kế racekit cao cấp, phù hợp với từng nhóm đối tượng tham gia. Bộ racekit bao gồm, áo chạy và balo dây rút với tông màu xanh - cam nổi bật, không chỉ giúp tăng độ nhận diện cho sự kiện mà còn góp phần nâng cao tinh thần và tiếp thêm động lực cho các vận động viên.

Đặc biệt, huy chương được thiết kế với cảm hứng từ thông điệp “Vững mạnh cùng nhau”, kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và năng động của TP Thủ Đức đang trên đà phát triển.

Ban tổ chức cam kết tổ chức giải chạy THU DUC CITY RUN thành sự kiện thường niên của thể thao thành phố; đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau giải để các doanh nghiệp và vận động viên an tâm tham gia, thi đấu.