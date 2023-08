4 sinh viên của “Hạt giống cho Tương lai 2023" có cơ hội nhận giải thưởng khởi nghiệp 100.000 USD

Chiều 28/8 đã diễn ra lễ bế mạc chương trình “Hạt giống cho Tương lai – Seeds for the Future”, do Huawei Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) phối hợp tổ chức.

Được triển khai từ ngày 21-28/8, chương trình “Hạt giống cho Tương lai – Seeds for the Future” đã chọn ra được 40 sinh viên xuất sắc hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp và đạt được chứng nhận từ Huawei Việt Nam.

4 sinh viên xuất sắc có tổng điểm cá nhân cao nhất: Mai Võ Phúc Thành và Phạm Anh Quân (Đại học VinUniversity); Đào Xuân Bắc (Đại học FPT) và Nguyễn Quang Huy (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – PTIT). 4 sinh viên này sẽ có cơ hội tham quan trụ sở hiện đại của Huawei tại Thâm Quyến, tham gia hội nghị “Hạt giống cho Tương lai 2023” tại Thượng Hải trong 6 ngày, cũng như giành được tấm vé bước vào cuộc thi Tech4Good toàn cầu với cơ hội nhận giải thưởng khởi nghiệp 100.000 USD và chương trình huấn luyện cao cấp Startup Sprint tại Trung Quốc.

Trao đổi với VietTimes trong lúc hạnh phúc và bất ngờ khi được nhận giải Hạt giống cho Tương lai, sinh viên Đào Xuân Bắc (Đại học FPT) bày tỏ: "Giải thưởng này mang lại cho em nhiều giá trị, nó cho thấy sự cố gắng nỗ lực của bản thân em. Em cảm thấy rằng mình đã tốt hơn ngày hôm qua, mình đã chiến thắng bản thân. Đây sẽ là bàn đạp giúp em đạt được những thành công xa hơn trong tương lai".

Theo Bắc, các sinh viên nên tận dụng tối đa các cuộc thi, các chương trình học như "Seeds for the Future" vì sẽ nhận được rất nhiều trải nghiệm. Hơn nữa việc tham gia các cuộc thi, các chương trình học sẽ giúp sinh viên thấy được mình đang đứng ở đâu và có cho mình động lực để cố gắng phát triển bản thân trong tương lai.

Chuỗi hoạt động, đào tạo, trải nghiệm đa dạng

Chương trình tạo điều kiện cho các bạn sinh viên khám phá các tiến bộ công nghệ mới nhất về 5G, AI, Cloud, Năng lượng số,... thông qua nền tảng học tập trực tuyến Seeds Academy và tham quan thực tế trung tâm triển lãm công nghệ mới nhất của Huawei.

Giao lưu với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ICT là một trong những điểm nổi bật của chương trình năm nay

Tham gia chương trình, các sinh viên đã được tiếp cận môi trường học tập đa văn hóa, giao lưu trực tuyến với bạn bè quốc tế đến từ Lào, Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc,... Trong khuôn khổ của chương trình, sinh viên cũng đã được gặp gỡ với các chuyên gia trong ngành, lắng nghe chia sẻ để nâng cấp kĩ năng mềm, sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động số trong tương lai.

Các bạn sinh viên cũng đã được nâng cấp kĩ năng mềm thông qua buổi giao lưu với Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam - ông Macky Zhang và các chuyên gia về kỹ năng lãnh đạo, quản lý thời gian và phỏng vấn trong ngành. Đồng thời, anh Lương Hồng Quang – chuyên gia, đại sứ của Huawei Việt Nam cũng đã hỗ trợ tư vấn về nghề nghiệp để các bạn sinh viên xây dựng định hướng tương lai.

Trong suốt chương trình học tập, các sinh viên đã được chia nhóm để xây dựng dự án tham gia cuộc thi Tech4Good, ứng dụng ICT để giải quyết các vấn đề bức thiết của môi trường và xã hội, từ khâu lên ý tưởng cho đến khi ra mắt thị trường.

Ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) bày tỏ vui mừng khi chương trình ghi nhận 40 sinh viên xuất sắc hoàn thành khoá học - một con số ấn tượng, nhiều hơn số lượng dự kiến 25 sinh viên mà chương trình đề ra.

"Kết quả này thể hiện cho sự ủng hộ và đón nhận ngày càng mạnh mẽ của các em sinh viên Việt Nam tài năng đến với chương trình. Đây cũng là một trong những thành quả cho những đóng góp tích cực của Huawei trong việc phát triển nguồn lực ICT Việt Nam. VDCA mong rằng Huawei sẽ tiếp tục quan tâm và dành nhiều nguồn lực hơn nữa cho hoạt động đào tạo, R&D cho nhân lực ICT Việt Nam trong thời gian tới" - Chủ tịch VDCA nói.

Ông Macky Zhang - Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam chia sẻ: "Trải qua mùa thứ 8 với 40 sinh viên xuất sắc đạt chứng nhận, chúng tôi rất vui mừng khi nhìn thấy những tài năng, niềm đam mê học hỏi và cống hiến cho công nghệ của các bạn trẻ. Điều này thôi thúc chúng tôi tạo ra nhiều hoạt động hấp dẫn hơn nữa để hỗ trợ việc đào tạo và phát triển nhân tài, giúp Việt Nam trở thành trung tâm nhân tài số của khu vực trong tương lai".

Lần đầu tiên được triển khai từ năm 2008 tại Thái Lan, chương trình Seeds for the Future - Hạt giống cho Tương lai đã hợp tác thành công với hơn 500 trường đại học tại 139 quốc gia với sự tham gia của hơn 15.000 sinh viên ưu tú. Từ năm 2015, Huawei Việt Nam đã tổ chức thành công 8 mùa, trao 146 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc đến từ các trường đại học và học viện hàng đầu trên cả nước./.