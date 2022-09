3470 nhà máy sản xuất chất bán dẫn ở Trung Quốc đóng cửa trong 8 tháng đầu 2022, đâu là căn nguyên?

Ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc đại lục không những không vượt qua được Đài Loan, mà còn xuất hiện làn sóng phá sản nghiêm trọng do chính sách “zero Covid”. Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, có tới 3.470 nhà sản xuất liên quan đến chất bán dẫn đã phải đóng cửa trong 8 tháng đầu năm nay, lập kỷ lục. Cùng với điều này, sản lượng IC (vi mạch) cũng sụt giảm nghiêm trọng. Trong tháng 8, sản lượng vi mạch giảm tới 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ khi bắt đầu được ghi chép năm 1997. Tổng sản lượng vi mạch của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tờ South China Morning Post đưa tin, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã khởi động một chiến dịch "Đại tinh chế chip" với hy vọng đạt được mục tiêu tự cung tự cấp chất bán dẫn. Riêng năm 2020 đã có tới 23.100 công ty bán dẫn được thành lập và 47.400 công ty liên quan đến chất bán dẫn được đăng ký vào năm 2021, lập kỷ lục về sự phát triển số nhà máy loại này.

Tuy nhiên, với lệnh cấm ngày càng leo thang của Mỹ đối với ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc và chính sách chống dịch “Zero Covid” của Trung Quốc, các công ty bán dẫn của Trung Quốc đã nối nhau đóng cửa vì sập tiệm. Trong 8 tháng đầu năm nay, có tới 3.470 công ty ở Trung Quốc có tên sản xuất hoặc kinh doanh "chip" đã bị hủy bỏ đăng ký, vượt quá con số 3.420 công ty hủy đăng ký vào năm 2021 và 1.397 công ty vào năm 2020, cho thấy con đường tự chủ về bán dẫn của Trung Quốc đầy chông gai.

Ông Trịnh Lỗi (Zheng Lei), giáo sư Đại học Hong Kong kiêm chức tại Học viện Tài chính Thâm Quyến, Trung Quốc, cho biết ngành bán dẫn là ngành sử dụng nhiều vốn, có sự cạnh tranh gay gắt và thị trường khắc nghiệt, khiến các công ty bán dẫn mới đăng ký hoạt động rất khó khăn.

Đồng thời, cùng với chính sách phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt “Zero Covid” và suy thoái kinh tế của Trung Quốc, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, cộng thêm việc các nhà máy buộc phải ngừng sản xuất vì mất điện trong các đợt nắng nóng, sản lượng IC đã sụt giảm thê thảm. Theo dữ liệu do Cục Thống kê Trung Quốc công bố vào ngày 16/9, sản lượng vi mạch của Trung Quốc trong tháng 8 đã giảm mạnh 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 24,7 tỉ chiếc, lập kỷ lục về mức độ giảm hàng tháng kể từ năm 1997, cũng là sản lượng tháng thấp nhất kể từ tháng 10/2020.

Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp sản lượng vi mạch của Trung Quốc bị thu hẹp, trong tháng 7 sản lượng cũng đã giảm 16,6% xuống còn 27,2 tỉ chiếc. Tính chung, trong 8 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng vi mạch của Trung Quốc giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 218,1 tỉ chiếc.

Ngoài ra, số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cũng cho thấy, trong tháng 8, sản lượng điện tử tiêu dùng như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy chơi game và các sản phẩm điện tử khác cũng giảm tới 18,6% xuống còn 317,5 tỉ chiếc, đạt kỷ lục về mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 12/2015.

Theo LTN