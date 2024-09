Vừa báo lãi gần 97 tỷ đồng, Eurowindow Holding bị “bêu tên” nợ bảo hiểm hơn 8 tỷ

Công ty Cổ phần Eurowindow Holding vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận sau thuế gần 97 tỷ đồng, tăng gần 308% so với cùng kỳ.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) nhờ đó cải thiện từ mức 0,3% của cùng kỳ lên 1,2% trong nửa đầu năm nay.

Liên quan đến trái phiếu, theo dữ liệu của HNX, doanh nghiệp hiện có 1 lô trái phiếu đang lưu hành với giá trị lưu hành 105 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành vào tháng 10/2021 với kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành là 250 tỷ đồng, đáo hạn vào tháng 10/2024, lãi suất 10%/năm, kỳ hạn trả lãi là 6 tháng/lần.

Báo cáo thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2024 cũng cho thấy, vào ngày 22/4, Eurowindow đã thanh toán hơn 5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.

Tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Eurowindow là 8.064 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2023. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty hiện ở mức 1,1% (cùng kỳ là 0,95%), tương ứng nợ phải trả khoảng 8.871 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu chiếm 105 tỷ đồng.

Eurowindow bị bêu tên nợ bảo hiểm xã hội.

Ở một diễn biến khác, Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội vừa công khai danh sách doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 1 tháng trở lên trên địa bàn thành phố, tính đến tháng 8/2024.

Đáng chú ý, trong danh sách này, Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội cũng nêu tên Công ty Cổ phần Eurowindow (địa chỉ tại Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) với số tiền chậm đóng hơn 8,3 tỷ đồng, số tháng chậm đóng là 3 tháng.

Tham vọng cuộc chơi bất động sản tỷ USD của Eurowindow

Dù không quá nổi bật so với các tập đoàn Vin Group, Sun Group hay Sovico, song việc sở hữu quỹ đất lên đến hàng nghìn ha trên cả nước cũng cho thấy tầm vóc của Eurowindow Holding trên thị trường bất động sản.

Những năm trở lại đây, doanh nghiệp này liên tục đẩy mạnh phát triển ở mảng bất động sản thông qua các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, với quỹ đất “khủng” trải dài từ Bắc vào Nam ở cả phân khúc bất động sản thương mại và phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Điển hình, ở phân khúc bất động sản thương mại, một số dự án gắn liền với tên tuổi Eurowindow Holding đã hoàn thành và đi vào hoạt động như: Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Matxcova (Liên bang Nga), tổ hợp đa chức năng Eurowindow Multi Complex (Cầu Giấy, Hà Nội), trung tâm thương mại Vicentra (Vinh, Nghệ An), trung tâm thương mại Melinh PLAZA (Mê Linh, Hà Nội), trung tâm thương mại Melinh PLAZA Hà Đông (Hà Đông, Hà Nội), tòa nhà văn phòng Eurowindow Office Building (Đống Đa, Hà Nội), tòa nhà chung cư Eurowindow Tower Nghệ An (Vinh, Nghệ An), tòa tháp Thành Công - 57 Láng Hạ (Hà Nội), khu đô thị Nghĩa Đô (Từ Liêm, Hà Nội), khu đô thị Eurowindow River Park (Hà Nội), khu đô thị Eurowindow Garden City (Thanh Hóa).

Ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, Eurowindow Holding có 2 dự án lớn tại Khánh Hòa là dự án 33,3 ha tại bán đảo Cam Ranh và dự án Wonder City Vân Phong Bay có tổng diện tích 455 ha (cả đất liền và mặt biển), vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Ở Quảng Bình, Eurowindow Quảng Bình Luxury triển khai xây dựng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Quảng Xuân Luxury có diện tích 147ha.

Cũng vài năm trở lại đây, Eurowindow Holding đẩy mạnh phát triển nhiều dự án đô thị quy mô lớn. Điển hình vào tháng 10/2020, liên danh Eurowindow Holding – Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý dự án số 1 (PCM1) đã trúng thầu dự án khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang và xã Hoằng Long, TP. Thanh Hóa quy mô 176 ha, tổng mức đầu tư hơn 12.622 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, Liên danh Công ty TNHH Thăng Long - PCM1 đã được UBND tỉnh Yên Bái chấp thuận làm chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) khu vực cầu Tuần Quán, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái.

Tới đầu năm 2021, Thăng Long đã liên danh với công ty con của Eurowindow Holding là Công ty Cổ phần Eurowindow Quảng Bình Five Star để làm dự án khu đô thị Eurowindow Grand City có vốn 440 tỷ đồng.

Cùng với đó liên danh Eurowindow Holding - PCM1 đã trúng dự án xây dựng khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam quy mô 4.000 tỷ đồng tại Nghệ An.

Chưa dừng lại ở đó, đầu năm 2022, Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Eurowindow Nha Trang cũng thực hiện dự án khu đô thị tại xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc với diện tích 10,5ha, chi phí thực hiện 1.134 tỷ đồng tại TP. Vinh.

Vào tháng 8/2023, nhóm liên danh có thành viên của Eurowindow đã trúng dự án khu đô thị có diện tích 86.000m2, tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng tại Long An. Đặc biệt, nhóm doanh nghiệp của Eurowindow cũng đang nắm 2 dự án khu đô thị trọng điểm tại Thái Bình có tổng quy mô hơn 160ha, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2024, liên danh nhóm công ty thành viên thuộc Eurowindow Holding trúng thầu dự án Khu đô thị Nghi Liên, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư 6.300 tỷ đồng, quy mô gần 103.7 ha

Quỹ đất của Eurowindow theo thống kê trên đây lên tới cả nghìn ha, vốn đầu tư nhiều chục nghìn tỷ đồng, cho thấy tham vọng lớn của tập đoàn thuộc sở hữu anh em doanh nhân quê Nghệ An Nguyễn Cảnh Sơn - Nguyễn Cảnh Hồng. Từ năm 2020 đến năm 2022, tổng tài sản của công ty đã liên tục gia tăng, từ 14.824 tỷ đồng lên 16.145 tỷ đồng (tương đương tăng 9%), đến 30/6/2023 là 15.274 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư đa ngành từ cửa sổ nhựa, trung tâm thương mại, đến xây dựng và bất động sản…. Eurowindow còn có “tiếng nói’” đáng kể ở Techcombank – nhà băng hàng đầu trong nhóm ngân hàng tư nhân, nơi ông Nguyễn Cảnh Sơn đã ngồi ghế phó chủ tịch HĐQT qua nhiều nhiệm kỳ. Một số nhân sự chủ chốt khác trong hệ sinh thái Eurowindow cũng nắm trọng trách ở Techcombank.