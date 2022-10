VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu quý III/2022

Theo số liệu mới nhất vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố, trong quý III/2022, trên HOSE, VPS một lần nữa đạt thị phần lớn nhất trong mảng môi giới cổ phiếu với 18,71% thị phần, tăng 1,61% so với quý II. Trong khi đó, trên HNX, VPS tiếp tục giữ vững vị trí số một về thị phần với 23,01%.

Trước đó trong quý II, VPS cũng giữ vị trí số một về thị phần môi giới cổ phiếu HNX với 19,39%. Như vậy trong quý III/2022, thị phần môi giới HNX của VPS đã tăng mạnh 3,62%.

Đây là lần thứ 3 trong năm 2022 ,VPS đứng ở vị trí số 1 và là quý thứ 7 liên tiếp kể từ quý I/2021,VPS chiếm vị trí đầu bảng HOSE về thị phần môi giới cổ phiếu.

Không chỉ nắm vị trị đầu bảng tại HOSE và HNX về thị phần môi giới cổ phiếu, VPS còn đứng đầu trong bảng xếp hạng tại UPCOM và Phái sinh trong quý III/2022. Cụ thể, về thị phần môi giới UPCOM, VPS củng cố vững chắc vị trí số một với thị phần 24,13%, tăng 0,97% so với quý II.

Về thị phần môi giới phái sinh, VPS cũng giữ vị trí số 1 với 60,98% tăng mạnh 4,92% so với quý II, VPS đã luôn duy trì thứ hạng của mình trong mảng Phái sinh trong những năm gần đây và bỏ xa các công ty chứng khoán khác.

Để duy trì được thị phần phái sinh, VPS liên tục cải tiến, nâng cấp hệ thống, giao diện. Cuối tháng 7 vừa qua, VPS cho nâng cấp giao diện mới dành cho giao dịch chứng khoán phái sinh trên hệ thống SmartOne. Với phiên bản được nâng cấp, giao dịch chứng khoán phái sinh trên app SmartOne sẽ tăng thêm tính năng, giúp nhà đầu tư giao dịch nhanh chóng, dễ dàng.

Sự thành công của VPS đến từ tầm nhìn của ban lãnh đạo và sự tận tâm, sáng tạo của toàn bộ nhân viên VPS luôn hướng tới những cái mới trong từng sản phẩm. Từng sản phẩm của VPS đều hướng tới mục tiêu chung mang lại những giá trị bền vững cho khách hàng và đối tác.

Hiện nay, VPS đã triển khai hàng loạt các ứng dụng hỗ trợ giao dịch cho khách hàng như Siêu ứng dụng SmartOne, SmartPro, được tích hợp các tính năng Công cụ khuyến nghị FIT, các sản phẩm tài chính SAFY, Market Money, …để mang tới cho khách hàng trải nghiệm thuận tiện nhất, nhanh chóng, đơn giản.

Với những nỗ lực của mình, VPS đã được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Vừa qua, VPS đã đạt 2 giải thưởng danh giá từ tạp chí FinanceAsia là Best Broker (Công ty Môi giới Chứng khoán tốt nhất Việt Nam), Best Investment Bank (Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam) và 2 giải thưởng đến từ tạp chí Alpha Southeast Asia là Best Bond House Vietnam (Nhà tư vấn và thu xếp trái phiếu tốt nhất Việt Nam), Best Investment Bank Vietnam (Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam)./.