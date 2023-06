VPS nhận giải Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam 2023 từ World Business Outlook

VietTimes – World Business Outlook Awards 2023 đã vinh danh Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) với giải thưởng Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam 2023 (Best Investment Bank in Vietnam 2023).

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) là Tổ chức tài chính duy nhất tại Việt Nam dành được giải thưởng danh giá Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam 2023 (Best Investment Bank in Vietnam 2023) do Tạp chí World Business Outlook trao tặng trong khuôn khổ Giải thưởng thường niên World Business Outlook Awards 2023.

Tạp chí World Business Outlook có trụ sở tại Singapore, đây là tạp chí uy tín trong ngành tài chính, kinh doanh quốc tế và kinh tế toàn cầu. Giải thưởng World Business Outlook Awards là giải thường niên được Tạp chí tổ chức từ năm 2020 đến nay, chú trọng đến khả năng làm chủ ngành, tài năng lãnh đạo, giá trị hoặc giá trị ròng của ngành, các chiến lược hoàn hảo để thành công và tiềm năng trên diễn đàn quốc tế.

Giải thưởng được triển khai khắp các châu lục trên thế giới: châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi với hàng trăm doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề kinh doanh đăng ký tham dự, trong đó có Việt Nam với một số doanh nghiệp đã từng tham dự như: Vietcombank, FPT, VietJet, BIDV, CMC…

Trước đó trong năm 2022, VPS đã nhận được giải thưởng Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam (Best Investment Bank) do Tạp chí FinanceAsia và Tạp chí Alpha Southeast Asia vinh danh.

Các giải thưởng uy tín này là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong thời gian qua của VPS trong việc cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, đột phá cho khách hàng và khẳng định vị thế hàng đầu của VPS trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán.

Trên hành trình phát triển và kiến tạo những giá trị vượt trội, VPS không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, cập nhật những tiện ích ưu việt nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Cùng với việc luôn chú trọng cải thiện dịch vụ, nâng cao cơ sở hạ tầng trên nền tảng công nghệ hiện đại, VPS đang ngày càng khẳng định vị thế và là điểm tựa vững chắc cho các nhà đầu tư.

Nhờ vậy, VPS luôn đứng đầu thị phần môi giới chứng khoán trên cả 4 sàn: HOSE, HNX, UPCOM và Phái Sinh trong 2 năm trở lại đây. Đến hết quý 1/2023, thị phần môi giới của VPS trên HOSE đạt 15,67%, trên HNX đạt 25%, trên UPCOM đạt 25,54% và với Phái sinh là 61,54%.

Hiện nay, VPS đang triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mở mới tài khoản như miễn phí giao dịch trong 6 tháng với cổ phiếu và ưu đãi phí siêu hấp dẫn 3 tháng với phái sinh. Đặc biệt, các khách hàng mới và khách hàng đã có tài khoản tại VPS sẽ được cung cấp gói vay Margin M8 ưu đãi với lãi suất siêu hấp dẫn chỉ từ 8%/năm (đến hết 30/06/2023).

VPS luôn sẵn sàng mang tới trải nghiệm hành trình đầu tư bền vững với các tiện ích hỗ trợ xứng tầm và ưu đãi siêu hấp dẫn dành cho nhà đầu tư.