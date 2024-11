PVcomBank khuyến nghị KH cập nhật giấy tờ tùy thân và xác thực sinh trắc học trước ngày 1/1/2025

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định về việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán và Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, từ 01/01/2025, chủ tài khoản thanh toán/chủ thẻ (gồm khách hàng cá nhân và người đại diện hợp pháp của khách hàng tổ chức) sẽ không thể thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán, thẻ trong trường hợp giấy tờ tùy thân của khách hàng hết hiệu lực hoặc hết thời hạn sử dụng.

Từ 1/1/2025, chủ tài khoản thanh toán/chủ thẻ không thể thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền khi giấy tờ tùy thân hết hiệu lực hoặc hết thời hạn sử dụng

Khách hàng sẽ chỉ thực hiện được giao dịch rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán và thẻ khi đã hoàn thành đối chiếu khớp đúng Căn cước công dân gắn chip/Thẻ căn cước (CCCDGC/TCC) và thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản, chủ thẻ với dữ liệu sinh trắc học được lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Trước đó, theo Quyết định số 2345 của NHNN có hiệu lực từ 1/7/2024, khách hàng bắt buộc phải bổ sung thông tin sinh trắc học khi chuyển tiền điện tử từ trên 10 triệu đồng/lần hoặc 20 triệu đồng/ngày hoặc thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng. Việc áp dụng thêm Thông tư 17 và 18 là một bước nâng cao so với quy định trong việc triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật khi thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, nhằm gia tăng các lớp bảo vệ khách hàng, ngăn chặn tối đa các hành vi lừa đảo, sử dụng giấy tờ giả và loại bỏ các tài khoản không chính chủ, giúp giảm thiểu nguy cơ bị truy cập trái phép. Đây là các bước đi rất mạnh mẽ, quyết liệt của NHNN nói chung, của PVcomBank nói riêng nhằm tăng cường đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến, xây dựng môi trường lành mạnh, minh bạch để góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt một cách bền vững và toàn diện.

Đặc biệt, theo Luật Căn cước năm 2023, chứng minh nhân dân (CMND) 9 số và 12 số chỉ có giá trị sử dụng đến hết 31/12/2024. Đồng nghĩa với việc từ ngày 1/1/2025, khách hàng không thể sử dụng các loại giấy tờ tùy thân này để thực hiện các giao dịch tài chính tại PVcomBank. Vì vậy, khách hàng cần sớm cập nhật thông tin CCCDGC/TCC trước thời hạn nêu trên, đồng thời cập nhật, đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học để không gián đoạn giao dịch rút tiền, thanh toán trên tài khoản và thẻ ngân hàng.

“Việc cập nhật các loại giấy tờ tùy thân đã, sắp hết hiệu lực sang CCCD gắn chip và hoàn thành xác thực thông tin sinh trắc học là điều kiện tiên quyết và bắt buộc để khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến của PVcomBank cũng như toàn bộ giao dịch khác với Ngân hàng. Mọi thông tin đối chiếu, cập nhật liên quan đến khách hàng đều được PVcomBank thực hiện nghiêm túc, tuân thủ theo QĐ 2345 cũng như Thông tư 17 và Thông tư 18 của NHNN về việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán và hoạt động thẻ ngân hàng”, đại diện PVcomBank khẳng định.

Khách hàng có thể cập nhật, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học trên ứng dụng PVConnect hoặc tại các quầy giao dịch của PVcomBank

Với nhiều biện pháp tích cực, PVcomBank đang liên tục đẩy mạnh hỗ trợ các khách hàng cá nhân hoàn tất các thủ tục cập nhật, đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học theo cả hai hình thức: trên ứng dụng ngân hàng số PVConnect hoặc tại các quầy giao dịch của Ngân hàng trên toàn quốc. Đối với trường hợp các khách hàng là người nước ngoài hoặc sử dụng hộ chiếu/thị thực/các loại giấy tờ tương đương để mở TKTT PVcomBank, khách hàng cần sớm cập nhật thông tin CCCDGC/TCC để có thể bổ sung, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học hoặc ra quầy giao dịch để được cán bộ nhân viên (CBNV) Ngân hàng hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn trực tiếp.

Song song với các chương trình đào tạo, hướng dẫn đội ngũ CBNV hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng tại các điểm giao dịch trên toàn hệ thống, PVcomBank cũng chủ động rà soát định kỳ đối với những khách hàng chưa hoàn thành cập nhật giấy tờ tùy thân đã hết hạn/sắp hết hạn, chưa xác thực thông tin sinh trắc học. Từ đó, Ngân hàng tiếp tục triển khai công tác truyền thông tới khách hàng để nhắc nhở, yêu cầu thực hiện các thủ tục cập nhật, đối chiếu khớp đúng dữ liệu theo đúng thời hạn NHNN quy định, bằng nhiều hình thức và trên đa dạng các kênh như: gửi tin nhắn điện thoại, email hướng dẫn chi tiết; thông báo tự động trên ứng dụng ngân hàng số PVConnect, báo chí, website PVcomBank… Các nội dung truyền thông từ Ngân hàng cũng kèm theo hướng dẫn minh họa cụ thể để khách hàng có thể dễ dàng nắm bắt thông tin, tự thao tác và thực hiện.

Đại diện PVcomBank cũng nhấn mạnh thêm về việc khách hàng lưu ý chỉ thực hiện xác thực sinh trắc học qua ứng dụng PVConnect hoặc trực tiếp tại quầy giao dịch của Ngân hàng, không tự cài đặt các phần mềm khác hay thực hiện theo chỉ dẫn của bất cứ cá nhân/tổ chức nào khác, kể cả người tự xưng là cán bộ nhân viên ngân hàng. Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tới Trung tâm chăm sóc khách hàng theo số điện thoại 1900 555592 để được nhận được sự hướng dẫn, tư vấn cụ thể.