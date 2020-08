Vào lúc quan hệ “xuống đáy”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc điện đàm nói gì với nhau?

Theo trang tin Đông Phương, Hồng Kông ngày 7/8, hai bên đã trao đổi về mối quan hệ giữa hai quân đội Trung – Mỹ hiện nay, vấn đề trao đổi quân sự giai đoạn tiếp theo và các vấn đề khác. Ngụy Phượng Hòa “bày tỏ lập trường nguyên tắc” của Trung Quốc đối với các vấn đề Biển Đông, Đài Loan và việc Mỹ "ô danh hóa” (bêu xấu) Trung Quốc; yêu cầu phía Mỹ “đình chỉ ngay những lời nói và hành động sai trái, tăng cường kiểm soát rủi ro trên biển, tránh có những hành động nguy hiểm có thể khiến tình hình nóng thêm. Duy trì hòa bình, ổn định của khu vực”.

Bộ trưởng Mark Esper nói, khi quan hệ giữa hai nước căng thẳng, quân đội hai nước nên duy trì đối thoại và tham vấn, quản lý nguy cơ, ngăn chặn những đánh giá sai lầm, giảm thiểu rủi ro.

Theo VOA Hoa ngữ ngày 7/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Jonathan Hoffman cho biết trong một tuyên bố với đài này rằng cuộc điện đàm giữa hai người vào sáng thứ Tư theo giờ Washington đã kéo dài một tiếng rưỡi.

"Trong cuộc thảo luận của họ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn về vấn đề dịch bệnh do virus corona mới, bày tỏ quan ngại về các hoạt động của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phá hoại sự ổn định của Đài Loan và Biển Đông; kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình", người phát ngôn Jonathan Hoffman nói.

Ông nói rằng, Bộ trưởng Esper cũng truyền đạt tầm quan trọng của việc Trung Quốc tuân thủ luật pháp, các quy tắc và chuẩn mực quốc tế phù hợp với các cam kết quốc tế. Cuối cùng, ông xác nhận các nguyên tắc và tầm quan trọng của việc thiết lập mối quan hệ quốc phòng mang tính xây dựng, ổn định và hướng tới kết quả giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Lần gặp gỡ mới nhất giữa 2 ông Ngụy Phượng Hòa và Mark Esper diễn ra tại Bangkok vào ngày 18/11/2019 (Ảnh: AP).



Người phát ngôn Hoffman cho biết ông Mark Esper vẫn hy vọng có cuộc gặp gỡ với Ngụy Phượng Hòa vào cuối năm nay. Hồi tháng trước, ông Esper đã bày tỏ ý định đến thăm Trung Quốc trong năm nay. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Hãng thông tấn chính thức Trung Quốc Tân Hoa xã chỉ đưa vắn tắt: “Ngày 6/8, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper theo hẹn trước. Hai bên đã trao đổi về quan hệ giữa hai nước, hai quân đội Trung – Mỹ và vấn đề giao lưu giữa quân đội hai nước trong giai đoạn tiếp theo.

Ngụy Phượng Hòa đã bày tỏ lập trường nguyên tắc của Trung Quốc về các vấn đề Nam Hải (tức Biển Đông), Đài Loan và Hoa Kỳ “bêu xấu” Trung Quốc; yêu cầu Hoa Kỳ dừng ngay những lời nói và hành động sai trái, tăng cường quản lý và kiểm soát rủi ro trên biển, đồng thời tránh những hành động nguy hiểm có thể làm tình hình nóng thêm, duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Ông Esper nói, khi quan hệ giữa hai nước căng thẳng, quân đội hai nước nên duy trì đối thoại và tham vấn, quản lý nguy cơ, ngăn ngừa đánh giá sai và giảm thiểu rủi ro”.

Trang tin Hồng Kông Đông Phương viết, hôm thứ Tư (5/8) tại hội nghị trực tuyến diễn đàn an ninh thường niên do do tổ chức tư vấn Viện Aspen (Aspen Institute) ở Washington tổ chức, ông Mark Esper đã nói Hoa Kỳ không chỉ coi Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh ở Thái Bình Dương mà còn là một đối thủ trên toàn cầu. Ông nói Trung Quốc là một mối đe dọa mới trỗi dậy, nhưng ông không cho rằng mối đe dọa của Trung Quốc là không thể tránh khỏi. Ông nhấn mạnh, bất kể tình huống như thế nào, khi cần chiến đấu chống lại Trung Quốc thì Mỹ sẽ chiến đấu, Mỹ phải chiến thắng nếu xảy ra chiến tranh và phải có ưu thế hơn Trung Quốc trên mọi lĩnh vực.

Còn VOA trong bản tin đã viết, ông Esper nói Trung Quốc không chỉ sử dụng virus corona mới để thúc đẩy tuyên truyền chính trị mà còn tận dụng cơ hội để gia tăng ảnh hưởng trong khu vực khi các nước bận tập trung vào cuộc chiến chống dịch, bao gồm Hải quân tập trận tại Biển Đông, đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam và gây đụng độ đẫm máu với Ấn Độ ở khu vực biên giới tranh chấp.

Ông nói, Washington không muốn bùng nổ xung đột vũ trang với Bắc Kinh, nhưng sẽ tích cực cạnh tranh hơn với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực.

Ông nói: "Tôi không nghĩ Trung Quốc là mối đe dọa không thể tránh khỏi lúc này và chúng ta sẽ không đánh nhau với họ. Nhưng chúng ta phải cạnh tranh và chúng ta phải tích cực cạnh tranh hơn trong mọi lĩnh vực, cho dù đó là ngoại giao, thông tin, quân sự hay là chính trị”.

VOA đánh giá, “quan hệ Mỹ - Trung hiện nay đang ở mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao” vào năm 1979.