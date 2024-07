UAV Trung Quốc khiến Quốc hội Mỹ bất đồng, chính quyền tiến thoái lưỡng nan

Sự khác biệt quan trọng nhất là phiên bản NDAA sửa đổi của Thượng viện đã xóa điều khoản hạn chế việc bán máy bay không người lái (UAV) của nhà sản xuất máy bay không người lái DJI của Trung Quốc tại Mỹ.

Khi Hạ viện Mỹ thông qua văn bản Đạo luật NDAA vào tháng 6, việc đưa vào "điều luật chống UAV của Trung Quốc" đã ngăn cản các thiết bị mới của DJI có được giấy phép của Ủy ban Thông tin Liên bang Mỹ (FCC), điều này có thể dẫn đến việc giấy ủy quyền hiện tại của FCC bị thu hồi.

Cách tiếp cận này đã gây ra tình trạng hỗn loạn ở Mỹ vào thời điểm đó. Đại diện của hơn 6.000 cơ quan an ninh công cộng, cảnh sát và sở cứu hỏa ở Mỹ có các dự án UAV đã viết thư cho các thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, phản đối việc đưa điều luật chống UAV Trung Quốc vào NDAA.

Tờ New York Times hồi tháng 4 năm nay đưa tin UAV do DJI sản xuất thường xuất hiện trong các hoạt động cứu hộ và diễn tập. Một số tình nguyện viên cứu hộ cho rằng điều này có thể giúp tăng tốc độ cứu hộ.

Theo dữ liệu của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA), tính đến tháng 3/2024, có 966 UAV đã được đăng ký với cảnh sát tiểu bang và an ninh ở Texas, 879 chiếc trong số đó do DJI sản xuất tại Tân Cương; 56 trong số 87 UAV không do DJI sản xuất là sản phẩm của các công ty Trung Quốc khác hoặc các công ty có liên quan đến Trung Quốc.

Cảnh sát Mỹ hiện sử dụng phổ biến máy bay không người lái Trung Quốc

(Ảnh: Creaders).



Washington Post cũng đưa tin Kyle Nordfors, điều phối viên tìm kiếm và cứu hộ bằng UAV của Mỹ, chỉ ra rằng các nhà sản xuất Mỹ "vẫn còn lạc hậu hơn nhiều năm" và UAV của DJI có tính năng tốt hơn và có ảnh hưởng lớn đến sự sống và cái chết trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

"Nếu những điều luật chống Trung Quốc này có hiệu lực, chúng sẽ giết chết người Mỹ. Đây không phải là cường điệu. Tôi có thể nêu tên của một số công dân Mỹ, những người có thể đã chết nếu tôi buộc phải sử dụng UAV của Mỹ", ông nói.

Mạng tin tức AgFunder của Mỹ đưa tin DJI cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi không có thông tin thị phần cụ thể để cung cấp, nhưng ước tính sơ bộ cho thấy rằng cứ 5 máy bay không người lái nông nghiệp Agras được nông dân Mỹ sử dụng thì có 4 chiếc là của DJI".

Trên thực tế, lệnh cấm UAV Trung Quốc của chính phủ Mỹ đã có hiệu lực từ đầu năm 2016. Vào thời điểm đó, một số nhà lập pháp đã đề xuất các hạn chế đối với DJI với lý do “bảo mật dữ liệu mạng”. Năm 2017, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bổ sung DJI vào danh sách trừng phạt, nói rằng UAV của DJI “có khả năng cung cấp dữ liệu thực thi pháp luật và cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ cho chính phủ Trung Quốc”.

Vào tháng 5/2019, chính phủ Mỹ một lần nữa cấm các cơ quan liên bang mua UAV do các quốc gia được xác định là gây ra mối đe dọa an ninh sản xuất và cấm sử dụng quỹ liên bang để mua UAV của DJI. Năm 2020, Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung DJI vào danh sách thực thể bị quản chế với lý do gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ, khiến công ty này không thể có được công nghệ và sản phẩm do Mỹ và các công ty Mỹ cung cấp.

Trang web thông tin về UAV DroneDJ phân tích rằng Thượng viện Mỹ đã quyết định xóa điều khoản hạn chế việc bán UAV của nhà sản xuất DJI tại Mỹ khỏi phiên bản NDAA năm 2025, phản ánh thái độ thận trọng hơn của họ đối với vấn đề này.

Tuy nhiên, các bài báo nói rằng tương lai của UAV DJI ở Mỹ vẫn chưa chắc chắn, bởi vì nếu phiên bản hiện tại của dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua, hai viện của Quốc hội vẫn sẽ cần phải trao đổi phối hợp với nhau và quá trình này diễn ra rất có thể dẫn đến cuối cùng lệnh cấm vẫn được chấp thuận.

Theo Creaders, Yahoo