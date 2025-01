Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) chủ trì điều phối, nhằm khắc phục kịp thời các sự cố, tình huống nguy hiểm về an ninh mạng.