TP.HCM đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua

GRDP TP.HCM tăng 9,06% trong 9 tháng đầu năm 2026, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%, thành phố đặt yêu cầu tăng trưởng quý IV trên 13,23%.

Tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua

Sáng 15/10, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm gắn với thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn TP.HCM.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng khá trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

Theo ông Được, GRDP thành phố trong 9 tháng tăng 9,06%, đóng góp khoảng 23,4% quy mô kinh tế cả nước. Thu ngân sách của thành phố chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách quốc gia. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 17,8 tỷ USD, tương đương 30% tổng vốn FDI cả nước.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm thì đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,5% kế hoạch, mức được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh là kết quả tích cực sau 9 tháng.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ rõ tăng trưởng 9 tháng vẫn chưa đạt kịch bản 9,43% đã đề ra. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,02% cả năm 2026, thành phố phải đạt mức tăng trưởng GRDP 13,23% trong quý IV.

Bốn nhóm nhiệm vụ được Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tập trung

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được đề nghị các sở, ngành và đơn vị tập trung thảo luận bốn nhóm nội dung chính: thu ngân sách và khơi thông nguồn lực; giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư tư nhân; tháo gỡ khó khăn cho các dự án; phát huy nguồn lực từ các dự án lớn với sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp.

Đối với đầu tư công, thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026. Sau 9 tháng, số vốn đã giải ngân đạt khoảng 111.500 tỷ đồng, tương đương 75,5% kế hoạch.

Các dự án giao thông kết nối vùng được nhấn mạnh trong nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân. Cùng với việc tăng tốc thực hiện, thành phố yêu cầu xử lý các vướng mắc liên quan đến thủ tục, đất đai, mặt bằng, vốn và lao động để bảo đảm tiến độ dự án.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Để hoàn thành chỉ tiêu, các cơ quan, đơn vị phải tập trung xử lý những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, trong đó có thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan đến đất đai.

Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, thành phố cũng yêu cầu thúc đẩy đầu tư tư nhân. Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp có dự án lớn tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã cam kết, góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng.

Một nhóm nhiệm vụ khác là tháo gỡ các dự án tồn đọng. Thành phố đặt mục tiêu giải quyết toàn bộ số dự án còn vướng mắc trong thời gian còn lại của năm, đồng thời phấn đấu để trên 50% số dự án được tháo gỡ có thể đi vào hoạt động thực chất, đưa quỹ đất vào thị trường.

Trong danh sách các dự án, công trình và khu đất cần tháo gỡ vướng mắc năm 2026, TP.HCM có 1.338 trường hợp. Đến cuối tháng 9, thành phố đã hoàn tất tháo gỡ cho 669 trường hợp, tương đương 50% danh sách rà soát.

Về xác định giá đất, thành phố đã hoàn thành phê duyệt giá đất cho 214 dự án, với tổng số thu dự kiến khoảng 100.000 tỷ đồng. Giá đất đối với các dự án BT có giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng cũng đã được phê duyệt để thu nộp ngân sách. Ở cấp địa phương, các đơn vị được phân cấp đã phê duyệt giá bồi thường cho 134 trong tổng số 151 dự án.

Yêu cầu này được đặt ra cùng với việc khơi thông nguồn lực đất đai và thúc đẩy các dự án có khả năng triển khai, tạo nguồn thu ngân sách.

Với mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng, rà soát nguồn thu và xử lý các khoản thu còn tồn đọng được đặt trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm của quý IV và xác định nhiệm vụ cụ thể theo từng tháng.

Sau 9 tháng, thu ngân sách đạt hơn 677.000 tỷ đồng, bằng khoảng 84,3% dự toán Trung ương giao. Phần nhiệm vụ còn lại được đặt trong kế hoạch điều hành những tháng cuối năm, với yêu cầu xác định rõ nguồn thu và địa chỉ thực hiện.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và đơn vị tập trung thảo luận vào những vấn đề cần giải quyết, xác định giải pháp thực hiện các chỉ tiêu năm 2026.

Trong điều hành, thành phố hướng tới việc gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị với tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng và xử lý vướng mắc dự án. Việc tháo gỡ phải đi kèm khả năng đưa dự án vào triển khai thực tế, thay vì chỉ dừng ở việc hoàn thành thủ tục.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị tập trung vào những giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch, trong đó nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ dự án, tháo gỡ vướng mắc và huy động nguồn lực từ doanh nghiệp.