"Tất tay" với dự án Đồi Rồng

Chủ đầu tư dự án Đồi Rồng liên tiếp làm ăn thua lỗ với khối nợ ngày càng "phình to" và gần bằng giá trị của chính dự án này.

Theo đó, Vạn Hương Investoco đã lỗ 3 năm liên tiếp với tổng nợ phải trả lên tới 22.340 tỷ đồng trong năm 2023.

Để đảm bảo dòng tiền cho siêu dự án tại Hải Phòng, Vạn Hương Investoco đã hút vốn từ nhiều kênh gồm trái phiếu và các doanh nghiệp có liên hệ với tập đoàn mẹ như ABBank, Glexhomes.

Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) được biết đến là một trong những dự án tỷ USD thuộc danh mục bất động sản Tập đoàn Geleximco của đại gia Thái Bình Vũ Văn Tiền.

Quay trở lại với câu chuyện tín dụng của Vạn Hương, vào tháng 6/2022, Glexhomes đã cho Vạn Hương vay 2.000 tỷ đồng trong thời hạn 12 tháng, lãi suất vay không quá 8%/năm và không có tài sản bảo đảm.

Đặc biệt, cuối năm này, Glexhomes cũng đã nhắc đến khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, thời gian 12 tháng trị giá 5.000 tỷ đồng vào chủ đầu tư dự án Đồi Rồng.

Dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng là bất động sản tỷ USD của Tập đoàn Geleximco. Ảnh: Dragonocean.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2023, các khoản vay mà Glexhomes cấp cho Vạn Hương đã lên đến con số hơn 10.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Glexhomes đã "bơm" cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương 10.612 tỷ đồng, trong đó khoản tiền 7.897 tỷ đồng được vay theo hợp đồng có thời hạn 12 tháng, lãi suất cho vay không quá 8%.

Theo dữ liệu, với hợp đồng vay "khủng" từ Glexhomes, Vạn Hương sẽ phải thanh toán khoản lãi lên tới hơn 777 tỷ đồng và 3,5 tỷ đồng lãi trái phiếu.

Trong bối cảnh vẫn lỗ, câu hỏi liệu Vạn Hương có thể tất toán khoản vay hay thanh toán khoản tiền lãi cho các chủ nợ lớn như Glexhomes hay không vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Glexhomes làm ăn ra sao?

Mặc dù mạnh tay cho Vạn Hương vay hơn 10.000 tỷ đồng, song bức tranh tài chính của Glexhomes cũng không được khả quan.

Năm 2023, Glexhomes ghi nhận doanh thu 93 tỷ đồng, giảm 81,3% so với năm 2022. Nguyên nhân do phần lớn doanh thu từ kinh doanh bất động sản, dịch vụ tư vấn và vận hành tòa nhà đều giảm mạnh.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay của Glexhomes đã tăng mạnh lên 873 tỷ đồng, gấp 4,6 lần năm 2022.

Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp báo lỗ 32,6 tỷ đồng trong khi năm 2022 lãi 794 triệu đồng.

Glexhomes là đơn vị quản lý kinh doanh và marketing tại Khu đô thị Picenza Riverside. Ảnh: Picenza.

Tính đến hết 31/12/2023, tổng tài sản của Glexhomes đạt 21.402 tỷ đồng, tăng 93,5% so với số đầu năm. Đặc biệt, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng mạnh hơn 10.000 tỷ đồng và hiện ở mức 19.635 tỷ đồng.

Lý do nợ của Glexhomes tăng cao bởi công ty đã phải chịu một khoản ký quỹ với giá trị gần 13.000 tỷ đồng trong năm 2023.

Đây là các khoản nhận đặt cọc theo văn bản thỏa thuận để cung cấp dịch vụ tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn cho khách hàng các thông tin về bất động sản liên quan đến dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Tại dự án, Glexhomes đã được chủ đầu tư chỉ định lựa chọn là đơn vị tư vấn, môi giới và khảo sát nhu cầu của khách hàng, đồng thời là đơn vị tổ chức bán bất động sản thuộc dự án khi đủ điều kiện theo pháp luật.

Được biết, Glexhomes tiền thân là Công ty Cổ phần Ngôi Sao An Bình (ABSC) với cổ đông sáng lập là Tập đoàn Geleximco.

Thành lập từ năm 2009 đến nay, Glexhomes hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Danh mục dự án của công ty gồm: Hai An Center (Hải Phòng), Hà Sơn Tower (Hà Nội), Chung cư An Bình City (Hà Nội), HTL Seaside Phú Yên, Khu đô thị Picenza Riverside (Sơn La), An Bình Plaza (Hà Nội), Sơn Đồng Center.

Trong cuối năm 2023, Glexhomes cũng đã đầu tư 1.800 tỷ đồng xây dựng 2 tòa chung cư An Bình Homeland tại Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn.

Không chỉ vậy, Glexhomes cũng đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Tập đoàn YLY (YLY Group) nhằm triển khai chuỗi khách sạn tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.