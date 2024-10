Stellantis thu hồi 54.000 xe SUV hybrid do lỗi bàn đạp phanh

Stellantis cho biết nguyên nhân của đợt thu hồi này là do bàn đạp phanh trên một số xe có thể vô tình tách ra khi đang sử dụng.

Hãng sản xuất ô tô Stellantis mới đây đã thông báo về việc thu hồi 54.000 xe SUV hybrid trên toàn thế giới do bàn đạp phanh có thể ngưng hoạt động.

Đợt thu hồi này ảnh hưởng đến các mẫu xe SUV hybrid cắm điện Alfa Romeo Tonale đời 2024-2025 và Dodge Hornet đời 2024. Trong đó, 21.069 xe tại Mỹ, khoảng 2.280 xe tại Canada, 134 xe tại Mexico và 30.517 xe bên ngoài Bắc Mỹ.

Stellantis cho biết nguyên nhân là do bàn đạp phanh trên một số xe có thể vô tình tách ra khi đang sử dụng. Đến nay, công ty đã ghi nhận 15 trường hợp toàn cầu về cụm bàn đạp phanh gặp sự cố trong quá trình lái, bao gồm một vụ tai nạn nhưng không có thương tích.

Các đại lý sẽ sửa chữa bằng cách gia cố bàn đạp phanh, thêm bu lông và đai ốc để đảm bảo an toàn. Công ty cũng khuyến cáo, nếu gặp vấn đề mất lực phanh, chủ xe có thể sử dụng phanh đỗ xe điện tử để giảm tốc độ một cách an toàn. Hệ thống phanh khẩn cấp tự động, nếu không bị vô hiệu hóa, sẽ tự động can thiệp khi phát hiện va chạm sắp xảy ra mà không cần người lái điều khiển.

Được biết, tính đến ngày 30/9/2024, Stellantis đã bán 15.566 chiếc Hornets và 2.737 chiếc Tonales tại Mỹ.

Theo Reuters