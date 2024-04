Số phận các mỹ nhân trong làng giải trí Trung Quốc sau khi bị "phong sát"

Nhiều sao nữ trong làng giải trí Trung Quốc từng nổi tiếng nhưng bị "phong sát" vì nhiều lý do rồi dần biến mất.

Phạm Băng Băng tan vỡ sự nghiệp vì trốn thuế

Nói đến những người gặp sóng gió trong làng giải trí Trung Quốc trước hết phải kể đến Phạm Băng Băng, một trong những “đại hoa đán” làng giải trí Hoa ngữ. Trước đây, Phạm Băng Băng là nhân vật hàng đầu làng giải trí cả về kỹ năng diễn xuất, ngoại hình và thu nhập.

Đáng tiếc, thời gian tươi đẹp của cô không kéo dài được lâu, vào năm 2018, có thông tin Phạm Băng Băng trốn nộp số tiền thuế lên tới 248 triệu NDT nên bị phong sát. Tin tức này giống như bom tấn, ngay lập tức gây chấn động làng giải trí.

Mặc dù cuối cùng Phạm Băng Băng đã nộp đủ số tiền thuế lẫn tiền phạt tổng cộng hơn 880 triệu NDT để được miễn trách nhiệm hình sự, nhưng danh tiếng của cô đã bị tổn hại và sự nghiệp của cô rơi xuống đáy vực. Điều này khiến nhiều người than thở “con sông làng giải trí thực sự là quá sâu”.

Năm 2022, hai bộ phim do Phạm Băng Băng đóng vai chính mới được chiếu nhưng không thành công. Năm 2023, bộ phim “Đêm màu xanh” đánh dấu sự trở lại của Phạm Băng Băng được gửi đi tham gia LHP Berlin lần thứ 73, sau đó được công chiếu tại Hàn Quốc nhưng không gây được tiếng vang.

Triệu Vy khốn đốn đủ đường

So với Phạm Băng Băng, cảnh ngộ của Triệu Vy còn khốn đốn hơn. Ban đầu, Triệu Vy nổi tiếng khắp Trung Quốc và nhiều nước với vai Tiểu Yến Tử trong "Hoàn Châu Cách Cách" và trở thành nữ thần trong lòng nhiều người hâm mộ.

Nhưng ngay khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Triệu Vy đã bị "phong sát" vì sai sót trong vận hành vốn và hành vi mặc váy in hình quân kỳ Nhật, bị coi là “thân Nhật, xúc phạm Trung Quốc”. Chỉ sau một đêm, cô từ một ngôi sao nổi tiếng trở thành người bị mọi người tẩy chay.

Đầu năm 2018, Triệu Vy nhận án phạt từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc. Ngày 11/4 năm đó, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã ban hành "Quyết định xử phạt hành chính" và "Quyết định cấm tham gia thị trường", yêu cầu Wanjia Culture và Longwei Media phải đính chính, đưa ra cảnh báo và phạt tiền mỗi nơi 600.000 NDT.

Triệu Vy và chồng là Hoàng Hữu Long cùng 2 người khác bị cảnh cáo và phạt 300.000 NDT mỗi người, đồng thời bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm.

Mới đây nhất, trang Tianyancha cho thấy ngày 11/4, một phần cổ phần do Triệu Vy nắm giữ đã bị phong tỏa. Công ty bị đóng băng cổ phần là Giải trí Hợp Bảo (Hebao Entertainment Group Co., Ltd.), nơi thi hành án là Tòa án Nhân dân Trung cấp số 4 Bắc Kinh, vốn chủ sở hữu cổ phần bị đóng băng là 5 triệu NDT, thời hạn bị đóng băng đến ngày 10/4/2027.

Trên thực tế, ngay từ tháng 4/2021, nhiều cổ phần nắm giữ dưới tên Triệu Vy đã lần lượt bị đóng băng. Công ty bị đóng băng vốn có liên quan là Vu Hồ Đông Nhuận Phát (Wuhu Dongrunfa Investment Co., Ltd.), với tổng số tiền hơn 10 triệu NDT, thời gian đóng băng sẽ kéo dài đến hết tháng 4/2024.

Những năm gần đây, bản đồ kinh doanh của Triệu Vy không ngừng bị thu hẹp. Thông tin của Tianyancha cho thấy những năm đầu, Triệu Vy là cổ đông của 17 công ty, trong đó có Hebao Entertainment Group Co., Ltd., Wuhu Dongrunfa Investment Co., Ltd., Beijing Princes Culture Communications Co., Ltd., v.v. , bao gồm các lĩnh vực phim ảnh, truyền hình, giải trí, đầu tư, công nghệ, bất động sản...

Hiện nay, Triệu Vy đã rút cổ phần khỏi 4 công ty trong đó có Vân Phong Thượng Hải (Shanghai Yunfeng (Limit Partnership) và một số công ty còn lại cô là cổ đông cũng đã bị hủy bỏ hoặc thu hồi cổ phần.

Trong số 3 công ty mà Triệu Vy là pháp nhân, chỉ có Xưởng Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Triệu Triệu ( Zhao Zhao) Thượng Hải là vẫn tồn tại, hai công ty còn lại cũng đã bị hủy bỏ hoặc thu hồi.

Trịnh Sảng sụp đổ vì bê bối mang thai hộ

Câu chuyện của Trịnh Sảng (Zheng Shuang) lại càng kịch tính hơn. Vốn dĩ, Trịnh Sảng đã thành công trong làng giải trí nhờ vẻ đẹp kiểu “ngọc nữ” trong sáng và khả năng diễn xuất xuất sắc. Thật không may, cô đã chọn dấn thân vào con đường không thể quay trở lại khi mang thai hộ người khác.

Sau khi sự việc mang thai hộ bị bại lộ, hình ảnh của cô ngay lập tức sụp đổ và sự nghiệp tụt dốc.

Điều tồi tệ hơn nữa là cô còn bị nghi ngờ ký “hợp đồng âm dương” (hợp đồng giả thay cho hợp đồng thật), trốn thuế và lậu thuế, bị cơ quan thuế điều tra và xử phạt nặng. Một loạt sự việc liên tiếp xảy ra đã hoàn toàn đánh bật Trịnh Sảng khỏi vũ đài và trở thành một tấm gương phản diện trong làng giải trí Trung Quốc.

Tất nhiên, ngoài những ngôi sao tên tuổi này, còn có một số ngôi sao nữ kém nổi tiếng hơn cũng bị phong sát vì nhiều lý do.

Lý Tiểu Lộ sụp đổ vì sự cố hình ảnh thác loạn

Lý Tiểu Lộ (Li Xiaolu) sinh 1981, ngôi sao điện ảnh kiêm ca sĩ, nhà thiết kế thời trang, từng đoạt giải Kim Mã dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 1998 với vai diễn trong phim “Thiên Dục”.

Ban đầu, cô có một gia đình hạnh phúc với nam diễn viên Giả Nãi Lượng và triển vọng nghề nghiệp tốt. Tuy nhiên, danh tiếng của cô đã bị hoen ố vì một sự cố qua đêm thác loạn với rapper da đen PG One trong một bữa tiệc đêm khiến danh tiếng và sự nghiệp sụp đổ.

Dù sau đó Lý Tiểu Lộ đã cố gắng khôi phục lại hình ảnh của mình nhưng đã quá muộn. Trường hợp của cô là lời cảnh báo: đã là người của công chúng thì phải luôn chú ý đến lời nói và hành vi của mình.

Viên Băng Nghiên bị "phong sát" vì công ty trốn thuế

Những năm gần đây, Viên Băng Nghiên (Yuan Bingyan, hay Crystal), ngôi sao sinh năm 1992, cũng trở thành đối tượng bị bàn tán hàng đầu vì sự cố công ty truyền thông Lệ Nghiên Trùng Khánh của cô bị phạt gần 1 triệu NDT (3,5 tỉ đồng) vì trốn thuế.

Mặc dù sau khi công ty bị xử phạt cô đã nhanh chóng từ bỏ tư cách người đại diện pháp lý để thoát khỏi vụ việc, nhưng hình ảnh của cô đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Năm đài truyền hình đã xóa bỏ mọi thông tin liên quan đến cô và tất cả mọi tài khoản mạng xã hội của cô đều bị phong tỏa.

Khúc Uyển Đình vạ lây vì mẹ phạm tội

Ngoài những người nổi tiếng bị cấm vì vi phạm pháp luật, kỷ luật, còn có một số sao nữ bị ảnh hưởng vì bối cảnh gia đình hoặc những phát ngôn không phù hợp.

Chẳng hạn, nhạc sĩ, ca sĩ Khúc Uyển Đình (Qu Wanting) từng đoạt giải thưởng “Global Chinese music awards” bỗng dưng tai bay vạ gió, bị liên lụy vì bà mẹ là Trương Minh Kiệt (Zhang Mingjie) bị bắt vì cáo buộc tham ô 400 triệu NDT (56 triệu USD).

Dù bản thân Khúc Uyển Đình không trực tiếp liên quan đến vụ án tham ô của mẹ, nhưng hình ảnh của cô trước công chúng đã bị tổn hại rất nhiều.

Khúc Uyển Đình và bà mẹ Trương Minh Kiệt.



Thang Duy bỏ xứ ra đi vì đóng cảnh "nóng"

Trước đây, nữ diễn viên Thang Duy diễn cảnh "nóng" với nam minh tinh Lương Triều Vĩ phim trong phim Sắc Giới, bất chấp sự phản đối của gia đình và bạn trai.

Dù sau đó cô đã trở thành ngôi sao nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng vẫn bị Tổng cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc "phong sát" cho dù khi chiếu ở Trung Quốc, những cảnh giường chiếu đã bị cắt bỏ bớt. Không còn đường phát triển trong nước và bị bạn trai chia tay, Thang Duy phải sang Hàn Quốc phát triển và lấy chồng người Hàn.

Jang Na-ra hết đường làm ăn vì vạ miệng

Jang Na-ra từng nổi như cồn ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc, cô được chọn là đại sứ tuyên truyền của Trung Quốc tại Hàn Quốc năm 2004, là người cầm đuốc trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

Thế nhưng chỉ vì vô tình thốt lên “Kiếm tiền ở Trung Quốc rất dễ, ai không có tiền hãy đến Trung Quốc” đã khiến khán giả nổi giận, quay lưng. Sự nghiệp của cô rơi xuống đáy vực. Giấc mơ sang Trung Quốc "đào vàng" cũng tan thành mây khói.

