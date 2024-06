SeABank được hai tổ chức quốc tế The European và The CEO View bình chọn và trao giải thưởng NH Quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam và NH sáng tạo xuất sắc năm 2024 dựa trên những KQ vượt trội trong KD, sự sáng tạo về SPDV và ứng dụng CN tiên tiến.

Theo đó, Hội đồng bình chọn gồm hơn 500 chuyên gia đầu ngành của Tạp chí The European (Vương quốc Anh) đã bình chọn và trao tặng giải thưởng “Ngân hàng Quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam năm 2024 - The Risk Management Bank of The Year Vietnam 2024” cho SeABank. Tổ chức quốc tế này nhận định, SeABank là tổ chức tài chính có kết quả vượt trội trong kinh doanh, đồng thời là doanh nghiệp sáng tạo và thành công khi áp dụng các giải pháp công nghệ vào xây dựng hệ thống quản trị và giảm thiểu rủi ro. Việc có tên trong hạng mục giải thưởng này cho thấy, SeABank có sự đột phá về đổi mới sáng tạo và công nghệ trong quản trị rủi ro, mang lại lợi ích kinh doanh rõ ràng, giúp hoạt động ngân hàng luôn an toàn, ổn định và hiệu quả.

Phát huy tốt vai trò của quản trị rủi ro giúp Ngân hàng sở hữu nguồn vốn vững chắc, từ đó giúp SeABank củng cố năng lực tài chính, đảm bảo tốt các chỉ tiêu an toàn hoạt động và có cơ sở hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Cùng với việc đề cao tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro trong nước, SeABank còn tập trung vào áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, là một trong số nhóm ngân hàng đi tiên phong trong việc triển khai toàn diện Basel III dù chưa có quy định bắt buộc và hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II trước thời hạn theo quy định để nâng cao quy trình quản trị rủi ro.

SeABank cũng áp dụng sớm Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) bên cạnh Chuẩn mực kế toán Việt Nam khi lập và trình bày báo cáo tài chính giúp Ngân hàng tăng cường quản trị và kiểm soát rủi ro thông qua nâng cao khả năng đo lường và quản lý kết quả kinh doanh, tạo dựng cơ sở phân bổ hợp lý nguồn lực để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh những kết quả ghi nhận về hoạt động quản trị rủi ro, SeABank còn được Tạp chí The CEO Views (Hoa Kỳ) đánh giá cao khi có những nỗ lực vượt trội trong việc làm mới và nâng cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ tiên tiến đề số hoá sản phẩm dịch vụ và vận hành, duy trì lợi thế khác biệt cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đây là một trong những tiêu chí chính để The CEO Views vinh danh SeABank trong hạng mục “Ngân hàng sáng tạo xuất sắc năm 2024 - Innovation Excellence Award 2024”.

Thời gian qua, bám theo chiến lược phát triển bền vững SeABank tập trung vào việc phát triển sản phẩm và dịch vụ tài chính với những tính năng ưu việt và thân thiện với người dùng, gia tăng số hoá. Đó là việc triển khai ngân hàng điện tử thông qua ứng dụng ngân hàng điện tử dành cho cá nhân và doanh nghiệp: SeAMobile/SeAMobile Biz/SeANet mang lại sự tiện lợi cùng nhiều lợi ích cho khách hàng, giảm thiểu lượng giấy và mực in, giúp khách hàng giao dịch không khoảng cách, từ đó giúp Ngân hàng tối ưu hóa chi phí và thể hiện cam kết mạnh mẽ về trách nhiệm với môi trường - xã hội.

Đặc biệt, SeABank trở thành ngân hàng đi tiên phong trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt dành riêng cho phụ nữ: thẻ tín dụng quốc tế SeALady, sản phẩm đồng hành cùng nữ chủ doanh nghiệp, CLB doanh nghiệp nữ chủ (SeAPower) sản phẩm cho vay dành cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (SeAWomen)… Điều này thể hiện cam kết của SeABank trong việc đồng hành cùng phụ nữ, mang đến cho họ sự tự tin và sự an tâm trong việc sử dụng dịch vụ tài chính với nhiều ưu đãi vượt trội.

Những kết quả đạt được trên là tiền đề để SeABank tự tin mang đến nhiều hơn nữa các sản phẩm, dịch vụ, gia tăng trải nghiệm khách hàng, mang lại lợi thế cạnh tranh và duy trì tăng trưởng bền vững trong tương lai.