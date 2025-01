Rộ tin đồn về dịch bệnh mới lây lan, Ủy ban Sức khỏe và Y tế Trung Quốc nói gì?

Truyền thông nước ngoài đưa tin về dịch bệnh nghiêm trọng

Tờ Daily Mail của Anh đưa tin Trung Quốc đang trải qua một đợt bùng phát virus bí ẩn và nhiều bệnh viện địa phương đang quá tải, ngoài ra còn có những thông tin chưa được xác nhận rằng các nhà hỏa táng và nhà tang lễ cũng chật kín.

Những hình ảnh gây sốc trong các video xuất hiện trên mạng xã hội và việc các cơ quan chính thức không lên tiếng đã khiến một số người so sánh tình hình hiện tại với những ngày đầu bùng phát dịch COVID-19 trước đây.

Vào đêm giao thừa, một số đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các khu bệnh viện chật kín bệnh nhân đeo khẩu trang và các phụ huynh bế con ốm xếp hàng dài ở khoa nhi.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng đợt bùng phát mới nhất là do một loại virus HMPV (Human Metapneumovirus), còn được gọi là metapneumovirus ở người. Loại virus này thường gây ra bệnh giống cảm mạo nhẹ.

Mùa đông 2022/23, Trung Quốc cũng gặp phải làn sóng viêm phổi mycoplasma pneumonia, còn được gọi là “phổi trắng”, triệu chứng cũng rất nhẹ. Một số người đổ lỗi cho sự bùng phát của bệnh viêm phổi trắng là do các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt và đóng cửa trường học của Trung Quốc để ngăn chặn SARS-CoV-2, khiến trẻ em không có đủ khả năng miễn dịch tự nhiên.

Trang Worldjournal dẫn báo cáo chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc chỉ ra rằng cúm thông thường là nguyên nhân chính gây ra làn sóng dịch bệnh gần đây, trong đó 30% kết quả xét nghiệm dương tính với cúm, 14% bệnh nhân nhập viện vì bệnh hô hấp nặng được xét nghiệm dương tính với bệnh cúm.

Bệnh nhân đến khám xếp hàng chờ tại một bệnh viện ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters.



Chính phủ Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa có phản ứng trước các đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, CDC Trung Quốc đã cảnh báo rằng tỷ lệ mắc các bệnh giống cúm khác nhau đang gia tăng ở nước này.

Báo cáo mới nhất của CDC chỉ ra rằng số liệu trong tuần kết thúc vào ngày 29/12/2024 cho thấy 7,2% bệnh nhân ngoại trú đến các bệnh viện địa phương ở các tỉnh miền Bắc mắc bệnh giống cúm. Con số này tăng 12% so với tuần trước và cao hơn so với mức cùng tuần trong mùa cúm từ năm 2021 trở lại đây.

Dữ liệu từ miền Nam Trung Quốc cho thấy 5,7% số người đến khám là do mắc các bệnh cúm. Con số này tăng 21% so với tuần trước và cao hơn so với cùng tuần năm 2021, khi đó 4,1% số lần đến khám bác sĩ là do bệnh cúm. Nhưng con số này thấp hơn mức của năm 2022 và 2023.

“Chỉ là dịch cúm thông thường"

Theo CCTV, Ủy ban Sức khỏe và Y tế Quốc gia Trung Quốc chiều 5/1 đã tổ chức họp báo để thông báo về tình hình thời tiết và các tình huống liên quan đến sức khỏe.

Bác sĩ Vương Toàn, Giám đốc Bệnh viện nhi Bắc Kinh, cho biết hiện nay, bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ em chủ yếu vẫn do virus Mycoplasma pneumoniae gây ra, trong đó chủ yếu là virus cúm.

Biểu hiện chính của bệnh cúm ở trẻ em là sốt, có thể kèm theo đau đầu, đau cơ và khó chịu cũng như các triệu chứng về hô hấp như ho, đau họng và sổ mũi. Một số trẻ có triệu chứng về tiêu hóa rõ rệt hơn người lớn như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chán ăn.

Đại đa số trẻ em bị nhiễm virus cúm đều có biểu hiện cấp tính, tự khỏi. Trẻ thường sốt từ 2 đến 3 ngày và hồi phục trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên, một số trẻ có thể bị ho kéo dài hơn, triệu chứng mệt mỏi và suy nhược kéo dài hơn.

Theo Ủy ban Sức khỏe và Y tế Quốc gia Trung Quốc, sau khi bị nhiễm virus cúm, người bệnh chủ yếu được điều trị bằng thuốc kháng virus và chữa triệu chứng. Hiện nay có các loại thuốc chống virus cúm đặc biệt dành cho trẻ em, sau khi trẻ mắc bệnh cúm cần được sử dụng càng sớm càng tốt dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Thuốc kháng sinh không có tác dụng chống lại virus cúm, đặc biệt là trong vòng 48 giờ kể từ khi khởi phát. Điều trị triệu chứng chủ yếu tập trung vào việc giảm sốt và giảm bớt sự khó chịu, có thể lựa chọn và sử dụng thuốc hạ sốt tùy theo độ tuổi và cân nặng của trẻ, đồng thời có thể sử dụng một số loại thuốc để giảm các triệu chứng như ho, nghẹt mũi.

Ủy ban khuyến cáo các bậc phụ huynh nên để trẻ nghỉ ngơi ở nhà và không cho đến trường khi bị nhiễm bệnh.

Theo Worldjournal, Guancha