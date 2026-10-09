PVcomBank và Trường ĐH Y Hà Nội hợp tác phát triển hệ sinh thái tài chính, y tế và giáo dục

Ngày 8/10, PVcomBank và Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của hai bên, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và mở rộng hệ sinh thái tài chính, y tế và giáo dục.

Thành lập năm 1902, Trường Đại học Y Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo y khoa lâu đời và uy tín bậc nhất Việt Nam. Trải qua 124 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học y tế xuất sắc - cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân trên khắp cả nước. Không chỉ là trung tâm đào tạo chất lượng, HMU còn là đơn vị nghiên cứu khoa học y học hàng đầu, sở hữu hệ thống bệnh viện thực hành và mạng lưới hợp tác quốc tế rộng lớn. Với quy mô đào tạo gần 17.000 học viên, sinh viên; đội ngũ cán bộ, giảng viên đông đảo cùng nhiều đơn vị thành viên, HMU giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống y tế và giáo dục y khoa quốc gia.

Sự kiện hợp tác lần này cũng tiếp nối chuỗi hợp tác chiến lược của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) với nhiều cơ sở đào tạo và y tế uy tín trên cả nước, từ các trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thái Bình… đến các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và nhiều cơ sở y tế trong hệ thống y tế quốc gia.

Việc hợp tác với Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục khẳng định chiến lược nhất quán của PVcomBank trong mục tiêu đồng hành cùng hệ thống giáo dục - y tế, không chỉ cung cấp các dịch vụ tài chính, mà còn góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, PVcomBank và Trường Đại học Y Hà Nội cam kết cùng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện và bền vững, tối ưu nguồn lực và thế mạnh của cả hai đơn vị trong một số lĩnh vực, bao gồm: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi số và hỗ trợ cơ sở vật chất; cung cấp các giải pháp tài chính - ngân hàng chuyên biệt; truyền thông và phát triển thương hiệu.

PVcomBank chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Y Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVcomBank chia sẻ: “Với PVcomBank, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và y tế không chỉ là định hướng chiến lược mà còn thể hiện cam kết của Ngân hàng đối với sứ mệnh đầu tư cho tri thức, con người và sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa năng lực tài chính - công nghệ của PVcomBank và bề dày học thuật cùng truyền thống đào tạo y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tạo ra những giá trị cộng hưởng thực chất và lâu dài, hướng đến mục tiêu phục vụ người học và đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội”.

Về phía HMU, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cũng khẳng định: “Sự kiện hợp tác với PVcomBank đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác của Trường Đại học Y Hà Nội với các đối tác trong lĩnh vực tài chính - công nghệ. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, hỗ trợ chuyển đổi số trong nhà trường, mà còn mở ra nhiều cơ hội thiết thực cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại, phát triển nghề nghiệp trong kỷ nguyên số”.

Thỏa thuận hợp tác giữa PVcomBank và Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục khẳng định chiến lược của PVcomBank trong việc xây dựng hệ sinh thái tài chính - giáo dục - y tế. Sự kết nối giữa Ngân hàng với một trong những cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu đất nước không chỉ góp phần hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số của nhà trường, mà còn xây dựng nền tảng để người học - những bác sĩ, nhà khoa học y tế tương lai, dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng số, phát triển năng lực toàn diện và sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.