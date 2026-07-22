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Phó Thủ tướng: Hoàn thành nhà tái định cư cho người dân vùng lũ Lai Châu trước Quốc khánh 2/9

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Hoàn thành nhà tái định cư xã Mường Than, Lai Châu trong 30 ngày, bàn giao trước Quốc khánh 2/9

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