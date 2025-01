Phán quyết của tòa án tối cao Mỹ về TikTok sẽ định hình quan hệ Mỹ -Trung dưới thời ông Trump?

Theo nguồn tin từ SCMP, các nhà quan sát cho biết phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao Mỹ về TikTok sẽ ảnh hưởng đến thiện chí tham gia vào thị trường Mỹ của các công ty Trung Quốc, và cũng là cái nhìn đầu tiên về tương lai quan hệ Mỹ-Trung khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Tòa án Tối cao Mỹ đã nghe lập luận từ các bên vào thứ Sáu (10/1) để quyết định xem liệu ứng dụng video ngắn cực kỳ phổ biến này có thể tiếp tục hoạt động tại Mỹ hay không, mà không cần cắt đứt quan hệ với công ty mẹ ByteDance tại Trung Quốc.

Hồi tháng 4, Tổng thống Joe Biden đã ký một đạo luật cấm ứng dụng này hoạt động trong vòng một năm tại Mỹ trừ khi nó được tách khỏi công ty mẹ ByteDance. TikTok và hàng triệu người dùng tại Mỹ đang tìm cách ngăn chặn lệnh cấm, viện dẫn quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất.

Trong khi mốc thời gian đưa ra phán quyết vẫn chưa chắc chắn, TikTok sẽ ngừng hoạt động đối với 170 triệu người dùng tại Mỹ kể từ ngày 19/1 nếu phán quyết không có lợi cho ứng dụng này.

19/1 là thời điểm một ngày trước khi tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Hai tuần trước, ông đã thúc giục tòa án tối cao hoãn phán quyết cho đến lúc ông nhậm chức.

Trong khi đó, các câu hỏi do các thẩm phán Tòa án Tối cao đưa ra hôm 10/1 dường như tập trung vào những lo ngại về an ninh quốc gia hơn là các lập luận về quyền tự do ngôn luận mà TikTok và những người sáng tạo nội dung đưa ra.

Theo SCMP