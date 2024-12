OpenAI hợp tác với doanh nghiệp quân sự Anduril chế tạo hệ thống AI chống UAV

Gần đây, OpenAI và Anduril Industries Inc. đã công bố mối quan hệ hợp tác quan trọng, đánh dấu một bước tiến quan trọng khác của OpenAI trong lĩnh vực quốc phòng.

Tích hợp AI vào hệ thống chống UAV

Hai công ty OpenAI và Anduril sẽ hợp tác để tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI vào hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) của Anduril nhằm phát hiện và ứng phó tốt hơn với các "mối đe dọa từ trên không" của các phương tiện không người lái.

Theo một thông cáo báo chí được công bố hôm 4/12, mối quan hệ đối tác OpenAI-Anduril sẽ “tập trung vào việc cải thiện Hệ thống chống UAV (CUAS) của quốc gia và khả năng phát hiện, đánh giá và ứng phó với các mối đe dọa trên không có khả năng gây chết người trong thời gian thực”. Anduril và OpenAI sẽ khám phá cách tận dụng các mô hình AI hàng đầu để nhanh chóng tổng hợp dữ liệu nhạy cảm với thời gian, giảm gánh nặng cho người vận hành và cải thiện nhận thức về tình huống.

Đồng thời, OpenAI cũng sẽ sử dụng dữ liệu phong phú do Anduril cung cấp để tối ưu hóa hơn nữa phần mềm của mình dùng cho các hệ thống phòng thủ này. Sự hợp tác này không chỉ cải thiện hiệu suất các sản phẩm của Anduril mà còn mở ra cánh cửa mới cho ứng dụng OpenAI trong lĩnh vực quốc phòng.

Hệ thống chống UAV của Anduril hợp tác với OpenAI sẽ có thể phát hiện, phân biệt, truy sát UAV. Ảnh: UDN.



Sự thay đổi về chính sách của OpenAI?

Hồi đầu tháng 1, trang chính sách của OpenAI tuyên bố rằng công ty sẽ không cho phép sử dụng các mô hình của mình cho “các hoạt động có khả năng gây tổn hại vật chất cao”, chẳng hạn như phát triển vũ khí hoặc quân sự và chiến tranh.

Vào giữa tháng 1, OpenAI đã xóa các tham chiếu cụ thể đến quân đội, nhưng chính sách của họ vẫn nêu rõ rằng người dùng không được “sử dụng dịch vụ của chúng tôi để làm hại bản thân hoặc người khác”, bao gồm “phát triển hoặc sử dụng vũ khí”.

Trong những năm gần đây, OpenAI đã tích cực tìm kiếm hợp tác với chính phủ Mỹ trong lĩnh vực an ninh quốc gia, nhằm thúc đẩy ứng dụng rộng rãi công nghệ AI vào quốc phòng an ninh. Trước đây, OpenAI đã hợp tác với các cơ quan chính phủ như US Air Force Research Laboratory (Phòng thí nghiệm nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ), sử dụng công cụ doanh nghiệp ChatGPT của mình cho công việc hành chính. Sự hợp tác này với Anduril được coi là một bước tiến lớn khác của OpenAI trong lĩnh vực quốc phòng.

Tuyên bố của Anduril về việc hợp tác với OpenAI. Ảnh: Sina.



Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, cho biết trong một tuyên bố rằng sự hợp tác của công ty với Anduril sẽ đảm bảo rằng công nghệ của OpenAI có thể bảo vệ binh sĩ Mỹ và giúp giới an ninh quốc gia hiểu và sử dụng công nghệ này một cách có trách nhiệm để bảo vệ sự an toàn và tự do của công dân.

Ông Brian Schimpf, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Anduril, cũng cho biết trong tuyên bố rằng sự hợp tác của họ với OpenAI sẽ giúp giải quyết các lỗ hổng “cấp bách” trong khả năng phòng ngự trên không toàn cầu.

OpenAI cũng đặt cược vào Anduril dẫn đầu ngành công nghiệp quốc phòng ở Thung lũng Silicon. Công ty khởi nghiệp này, được định giá lần cuối ở mức 14 tỷ USD, sản xuất tên lửa, UAV và tàu ngầm có thể tái sử dụng, đồng thời có nhiều thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ và các nước đồng minh. Vào tháng 9, Anduril tuyên bố sẽ mở rộng nỗ lực của mình trong không gian và tháng trước đã giành được hợp đồng trị giá 99,7 triệu USD với Bộ Tư lệnh không gian Hoa Kỳ.

Máy bay do Anduril phát triển. Ảnh: Reddit.



Ngày nhiều công ty công nghệ tham gia lĩnh vực quân sự

Khác với những tranh chấp lịch sử với nhân viên công ty công nghệ tiêu dùng về hợp đồng quốc phòng, ngành AI trong những năm gần đây đã cởi mở hơn với những thỏa thuận như vậy. Các đối thủ cạnh tranh của OpenAI là các công ty khác Anthropic, Meta Platforms Inc. cũng đã hợp tác với các cơ quan chính phủ để cung cấp hỗ trợ công nghệ cho các cơ quan tình báo và quốc phòng.

Vào tháng trước, Anthropic và nhà thầu quốc phòng Palantir đã công bố hợp tác với Amazon Web Services để "cung cấp cho các cơ quan tình báo và quốc phòng Mỹ quyền truy cập vào AI" bằng cách sử dụng các mô hình dòng Claude 3 và 3.5 của Anthropic. Vào mùa Thu năm nay, Palantir đã ký một hợp đồng mới trị giá 100 triệu USD có thời hạn 5 năm, để mở rộng khả năng tiếp cận của quân đội Mỹ với chương trình chiến tranh AI Maven của họ.

Tin tức này xuất hiện sau nhiều năm tranh cãi về việc các công ty công nghệ đang phát triển công nghệ cho mục đích quân sự, làm nổi bật mối lo ngại của công chúng đối với các nhân viên công nghệ - đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực AI

Sự hợp tác lần này giữa OpenAI và Anduril sẽ không chỉ nâng cao thực lực công nghệ của cả hai bên trong các lĩnh vực tương ứng mà còn tiếp thêm sức sống mới cho việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực quốc phòng.

Theo NetEasy, Sina