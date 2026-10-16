Ông Trump đòi trừng phạt người làm rò rỉ tin mật quân sự, công kích hai hãng tin lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đưa ra những tuyên bố cứng rắn về tình trạng rò rỉ thông tin từ bên trong chính phủ, thậm chí tuyên bố những người tuồn tin cho báo chí “đáng bị xử bắn”.

Trong cuộc vận động tranh cử tại bang Arizona hôm 14/10, ông cáo buộc New York Times và CNN tiết lộ thời điểm Mỹ tiến hành cuộc không kích Iran năm 2025, khiến quân nhân Mỹ đối mặt nguy hiểm. Ông cho rằng những người làm rò rỉ thông tin phải ngồi tù, thậm chí đáng bị tử hình.

Ông Trump từ lâu đã bất bình trước tình trạng thông tin mật của chính phủ bị tuồn ra ngoài. Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông tăng cường truy tìm nguồn rò rỉ, từ yêu cầu quan chức hành pháp và quân nhân kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối đến sử dụng trát đòi hầu tòa đối với các cơ quan báo chí. Những biện pháp này làm dấy lên lo ngại về quyền tự do báo chí và nguy cơ chính quyền gây sức ép lên truyền thông.

Ông Trump đòi xử bắn người làm rò rỉ tin mật

Phát biểu tại cuộc vận động bầu cử ở thành phố Bullhead City, bang Arizona, ông Trump kêu gọi những người ủng hộ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Tại đây, ông tuyên bố thẳng thừng: “Theo tôi, những kẻ làm rò rỉ thông tin đáng bị xử bắn”.

Ông nói tiếp: “Trước đây, các bạn biết đấy, chúng ta từng xử bắn những kẻ làm rò rỉ thông tin, đặc biệt là khi họ tiết lộ thời điểm chúng ta chuẩn bị tấn công một quốc gia”.

Bản đồ chiến dịch không kích mang tên “Operation Midnight Hammer” của quân đội Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran năm 2025. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu dường như ám chỉ chiến dịch không kích mang tên “Midnight Hammer” của quân đội Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025. Khi đó, Israel và Iran trải qua cuộc chiến kéo dài 12 ngày, còn Mỹ tiến hành đòn tập kích vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Trump cáo buộc việc truyền thông tiết lộ lịch trình chiến dịch quân sự đã đặt binh sĩ Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Ông tuyên bố những người làm rò rỉ tin mật phải chịu hình phạt “cực kỳ, cực kỳ nghiêm khắc”.

Ông Trump chỉ đích danh New York Times và CNN

Sau chiến dịch “Midnight Hammer”, nhiều cơ quan truyền thông đưa tin về một bản đánh giá sơ bộ chưa được công bố chính thức của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA).

Theo bản đánh giá được tiết lộ, Iran có thể đã di chuyển một phần uranium làm giàu ra khỏi những cơ sở bị Mỹ ném bom. Mức độ thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân của Iran cũng có thể không nghiêm trọng như những gì Tổng thống Trump tuyên bố.

The New York Times là một trong những cơ quan truyền thông bị ông Trump căm ghét. Ảnh: NYT.

Việc tài liệu này bị rò rỉ khiến ông Trump vô cùng tức giận. Khi đó, ông cáo buộc các thành viên đảng Dân chủ đứng sau vụ việc. Trên mạng xã hội, ông Trump từng viết rằng chính các thành viên đảng Dân chủ đã tiết lộ thông tin liên quan đến cuộc không kích mà ông mô tả là một đòn đánh “hoàn hảo” nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran, đồng thời yêu cầu truy tố những người liên quan.

Trong cuộc vận động tại Arizona lần này, ông Trump chuyển hướng chỉ trích sang các cơ quan truyền thông, đặc biệt nêu tên The New York Times và CNN. Ông cáo buộc những cơ quan này tiết lộ thời điểm quân đội Mỹ triển khai chiến dịch. “Họ tiết lộ thời điểm chúng ta xuất phát, thời điểm chúng ta đến nơi”, ông nói.

Ông còn tuyên bố việc rò rỉ thông tin đã buộc ông phải trì hoãn chiến dịch ném bom hai ngày. Trump tiếp tục công kích những người mà ông cho là đứng sau vụ việc: “Có kẻ đã làm rò rỉ thông tin. Một gã hèn hạ nào đó. Chúng phải bị tống vào tù, hoặc bị xử bắn; phần đời còn lại phải sống sau song sắt”.

Vị trí các cơ sở hạt nhân của Iran bị Mỹ ném bom trong chiến dịch “Midnight Hammer”. Ảnh: WSJ.

Nhà Trắng truy tìm nguồn rò rỉ

Ông Trump có quan hệ căng thẳng kéo dài với báo chí và đặc biệt phản đối việc người bên trong chính phủ cung cấp thông tin mật cho truyền thông.

Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, từ năm 2017 đến năm 2021, ông đã nhiều lần yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc các quan chức tiết lộ thông tin mật cho báo chí. Sau khi trở lại Nhà Trắng, chính quyền Trump tiếp tục tăng cường các biện pháp truy tìm nguồn rò rỉ.

Nhân viên các cơ quan hành pháp và quan chức quân đội từng bị yêu cầu trải qua kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối nhằm xác định những người cung cấp thông tin cho giới truyền thông.

Các phóng viên của New York Times, Washington Post và Wall Street Journal cũng từng nhận trát đòi hầu tòa, yêu cầu hỗ trợ xác định nguồn tiết lộ thông tin nội bộ của chính phủ.

Những bài báo liên quan đề cập nhiều vấn đề nhạy cảm, trong đó có một chiến dịch đột kích thất bại của lực lượng đặc nhiệm SEAL thuộc Hải quân Mỹ tại Triều Tiên, cũng như quá trình ông Trump phớt lờ những cảnh báo nội bộ từ Lầu Năm Góc trước khi quyết định phát động chiến tranh với Iran.

Mỹ đã huy động máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 Spirit sử dụng bom xuyên GBU-57 để tấn công các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran, nhưng theo các báo, hiệu quả dường như không đạt được như ông Trump tuyên bố. Ảnh: Defensemagazine.

Thái độ cứng rắn của ông Trump đối với truyền thông còn thể hiện qua các quy định tác nghiệp tại Lầu Năm Góc. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu các phóng viên muốn vào Lầu Năm Góc tác nghiệp phải ký thỏa thuận cam kết không công bố những thông tin chưa được cấp phép.

Phần lớn thành viên của nhóm phóng viên thường trú tại Lầu Năm Góc từ chối chấp nhận những điều kiện này. Sau đó, một tòa án liên bang đã bác bỏ nhiều hạn chế mới mà Bộ Quốc phòng áp đặt đối với giới báo chí.

Những diễn biến trên tiếp tục làm nóng cuộc tranh luận tại Mỹ về ranh giới giữa việc bảo vệ bí mật quốc gia và quyền tự do báo chí, đặc biệt khi chính quyền sử dụng các biện pháp ngày càng mạnh tay để truy tìm nguồn tin nội bộ.

Theo Upmedia