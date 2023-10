Những điều bạn cần biết về mẫu máy tính bảng Galaxy Tab S9 FE mới được ra mắt

Vào năm 2020, Samsung bắt đầu phát hành các mẫu “Fan Edition” cho một số sản phẩm của mình. Kể từ đó, đối với máy tính bảng Android của Samsung, chúng ta chỉ thấy một mẫu FE duy nhất, đó là Galaxy Tab S7 FE 2021. Tuy nhiên, sau khi ra mắt dòng Galaxy Tab S9, hiện tại Samsung đã phát hành Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE 5G và Tab S9 FE Plus.

Bài viết này sẽ tổng hợp tất cả các thông tin quan trọng về Samsung Galaxy Tab S9 FE.

Ngày phát hành phát hành và giá bán

Samsung ra mắt dòng Galaxy Tab S9 FE vào ngày 3 tháng 10 năm 2023. Mặc dù đây là ngày công bố nhưng mẫu máy tính bảng này dự kiến sẽ được bán vào ngày 5 tháng 10 từ các đối tác bán lẻ chọn lọc và trên trang Samsung.com vào ngày 10 tháng 10.

Model cơ bản sẽ có giá khởi điểm 449,99 USD cho model có bộ nhớ trong 128GB và RAM 6GB. Hiện Samsung vẫn chưa công bố giá của 2 phiên bản Plus và 5G.

Tính năng

Đúng như dự đoán, Samsung đã tung ra bộ đôi máy tính bảng mang nhãn hiệu FE với biến thể 5G. Galaxy Tab S9 FE và FE 5G là phiên bản rút gọn của Galaxy Tab S9. Tương tự, Galaxy Tab S9 FE Plus là một biến thể được rút gọn của Galaxy Tab S9 Plus. Dòng Galaxy Tab S9 FE không xuất hiện phiên bản Ultra.

Hiệu năng

Cả ba model trong dòng Galaxy Tab S9 FE đều được trang bị chip Exynos 1380 của Samsung. Đây là hệ thống trên chip (SoC) năm 2023 được thiết kế cho các thiết bị tầm trung. Mặc dù đây là bộ vi xử lý 8 nhân nhưng nó kém hơn so với Snapdragon 8 Gen 2 mạnh mẽ dành cho Galaxy xuất hiện trong dòng Galaxy Tab S9. Nói cách khác, nếu bạn cần một mẫu máy tính bảng với hiện năng khủng, thì Galaxy Tab S9 FE không phải là một sự lựa chọn phù hợp với bạn. Thay vào đó, bạn sẽ có một chiếc máy tính bảng đủ tốt để giải trí, chơi game và thực hiện các tác vụ cơ bản.

Chip Exynos có tốc độ xung nhịp tối đa 2,4 GHz và GPU ARM Mali-G68 MP5. So với Tab S7 FE, Tab S9 FE có hiệu suất CPU được cải thiện 38% với hiệu suất GPU cao hơn 73%.

Máy tính bảng sẽ cho phép bạn mở rộng bộ nhớ lên tới 1TB bằng khe cắm thẻ nhớ microSD. Ngoài ra, cả hai model đều có hỗ trợ Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 và 5G trên biến thể 5G.

Phần mềm và phần cứng

Máy sẽ chạy mặc định trên phiên bản Android 13. Bạn cũng có thể mong đợi máy tính bảng này có nhiều công cụ sáng tạo và năng suất. Ví dụ: máy tính bảng có các ứng dụng như GoodNotes, LumaFusion, Clip Studio Paint, v.v.

Bạn có thể sử dụng những phần mềm này hiệu quả hơn với S Pen đi kèm. Bút stylus này gắn vào máy tính bảng bằng từ tính và được xếp hạng IP68 về khả năng chống nước và bụi.

Ngoài ra, dòng Galaxy Tab S9 FE hoàn toàn tương thích với các phụ kiện của Galaxy Tab S9. Nói cách khác, nếu bạn phát hiện ra thiết bị nào có thể kết nối và hoạt động với Galaxy Tab S9 thì nó cũng sẽ hoạt động với Galaxy Tab S9 FE.

Kích thước và chất lượng màn hình

Tab S9 FE tự hào có màn hình 10,9 inch, trong khi Tab S9 FE Plus lớn hơn một chút với màn hình 12,4 inch. Những màn hình này là màn hình LCD, trong đó Tab S9 FE có màn hình WUXGA+ (2.304 x 1.440) và Tab S9 FE Plus có màn hình WQXGA (2.560 x 1.600). Tần số quét màn hình trên Tab S9 FE cũng không làm bạn thất vọng, màn hình có thể điều chỉnh tần số quét từ 48Hz đến 90Hz. Những tấm nền này cũng đi kèm với cái mà Samsung gọi là Vision Booster, tính năng này tự động điều chỉnh độ sáng màn hình tùy thuộc vào độ sáng của môi trường xung quanh bạn

Thiết kế, màu sắc và chất lượng hoàn thiện

Không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng những chiếc máy tính bảng này có thiết kế rất giống với Galaxy Tab S9. Đối với Tab S9 FE, có một camera đơn ở mặt sau, một camera ở phía trước, một chỗ để sạc S Pen và các cạnh phẳng xung quanh. Tab S9 FE có kích thước 10,01 x 6,53 x 0,26 inch.

Mẫu Plus lớn hơn một chút với kích thước 11,24 x 7,30 x 0,26 inch. Không giống như Tab S9 FE, model này có hai camera ở phía sau, với một camera ở phía trước. Ngoài ra, nó có cùng một vị trí cho S Pen và các cạnh phẳng xung quanh.

Điều thú vị là dòng Galaxy Tab S9 FE có độ bền tương đương với dòng chính. Cả ba máy tính bảng FE đều có xếp hạng IP68 - xếp hạng tương tự như Galaxy Tab S9, S9 Plus và S9 Ultra đắt tiền.

Về màu sắc, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn so với Galaxy Tab S9, vốn chỉ có màu Be và màu than chì. Tổng cộng có bốn màu bao gồm xám, bạc, xanh bạc hà và tím oải hương.

Pin và tốc độ sạc

Về pin, bạn sẽ tìm thấy pin 8.000mAh cung cấp năng lượng cho Tab S9 FE và pin 10.090mAh trong Tab S9 FE Plus. Samsung cho biết điều này sẽ cung cấp thời lượng phát video lên tới 20 giờ. Những máy tính bảng này dựa vào cáp USB-C để sạc lại. Với công nghệ sạc siêu nhanh của Samsung, hãng cho biết bạn có thể sạc đầy thiết bị trong vòng chưa đầy một tiếng rưỡi.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: Thông số kỹ thuật

Tất cả các phiên bản bao gồm Galaxy Tab S9, 5G và Plus đều có các tùy chọn bộ nhớ 128GB và 256GB. Phiên bản base sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn RAM 6GB hoặc 8GB, trong khi phiên bản Plus cung cấp tùy chọn RAM 8GB và 12GB.

Samsung Galaxy Tab S9 vs Tab S9 FE: Đâu là chiếc máy tính bảng phù hợp với bạn?

Suy cho cùng, Galaxy Tab S9 FE và Galaxy Tab S9 FE Plus tồn tại như một sự thay thế rẻ hơn cho dòng Tab S9 chính. Chúng là máy tính bảng dành cho những người thích thiết kế cao cấp của dòng Galaxy Tab S9 nhưng không quan tâm quá nhiều đến hiệu suất. Nếu bạn muốn một chiếc máy tính bảng có kích thước màn hình lớn hãy chọn mua Galaxy Tab S9 FE Plus thay vì Galaxy Tab S9 FE.

Theo Android Authority