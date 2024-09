Trực tiếp Hội thảo "Tương lai nào cho thanh toán điện tử trong giao thông"

Phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu CMCN 4.0

Ông Nguyễn Trung Anh, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ kỹ thuật thanh toán và Ngân hàng số, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, trình bày tham luận định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Theo ông Trung Anh, tham luận có 3 nội dung chính gồm: Bối cảnh, chủ trương, mục tiêu, định hướng; Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt; Giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

"Chúng ta đang số hóa dịch vụ toàn diện và cao độ. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, cả nước đã thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và thanh toán trực tuyến, phi tiếp xúc.

Cụ thể, chúng ta thúc đẩy phát tiển thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng số; Số hóa dịch vụ toàn diện và cao độ; Thúc đẩy Chuyển đổi số toàn diện và thanh toán trực tuyến, phi tiếp xúc.

Hành vi tiêu dùng, nhu cầu khách hàng thay đổi mạnh mẽ, yêu cầu và kỳ vọng cao hơn (an toàn, bảo mật, thanh toán tức thời, trao quyền người dùng, cá nhân hóa trải nghiệm, phí hợp lý)", ông Trung Anh nói.

Ông Nguyễn Trung Anh, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ kỹ thuật thanh toán và Ngân hàng số, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước

Ông Trung Anh cho hay, thời gian qua Đảng và Chính phủ đã chủ trương, định hướng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Về mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ông Trung Anh cho rằng, hình thành thói quen sử dụng phương tiện thanh toán kinh doanh tiền mặt đối với người dân.

Ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật.

Ông Trung Anh cho biết, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử chiếm 50%. Người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng chiếm 80%.

Về hạ tầng kỹ thuật thanh toán không dùng tiền mặt, ông Trung Anh cho biết, hiện Việt Nam đã có hệ thống thanh toán liên ngân hàng như IBPS, Napas… Có khoảng 85 ngân hàng sử dụng Internet Banking, có 21 nghìn ATM, có 678 nghìn POS; 52 Ngân hàng sử dụng Mobile Banking.

Nhờ hệ thống ngân hàng rộng khắp, giá trị giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt bình quân hơn 820 nghìn tỷ đồng/ngày; khối lượng giao dịch qua Hệ thống chuyển mạch tài chính & bù trừ điện tử, bình quân xử lý 23-25 triệu giao dịch/ngày.

Mạng lưới chấp nhận thanh toán QR Code phủ khắp hầu hết các cửa hàng tiện lợi, chuỗi phân phối bán lẻ, nhà hàng, khách sạn... và đang mở rộng dần tới các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học.

Nêu giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới, đại diện ngân hàng Nhà nước cho hay, sẽ hoàn thành khuôn khổ pháp lý, trong đó triển khai hiệu quả Nghị định 52; các thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng (TCTD); xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (sau khi được ban hành).

Phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, có thể ứng dụng thành tựu CMCN 4.0 phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số hóa; Đẩy mạnh các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên Mobile: QR Code, mã hóa thông tin thẻ Tokenization, Mobile Payment, Contactless, Ví điện tử…; Khuyến khích hợp tác giữa ngân hàng với Fintech; Phát triển thanh toán điện tử trong lĩnh vực công; Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực vùng sâu, vùng xa; Phát triển dịch vụ thẻ, chuyển đối thẻ từ sang thẻ chip.

Phát triển về hạ tầng, nâng cấp Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH); Tiếp tục hoàn thiện, phát triển Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử (ACH); Tăng cường tích hợp, kết nối hạ tầng, ứng dụng ngành ngân hàng với các ngành, lĩnh vực dịch vụ khác để mở rộng hệ sinh thái số.

Về An ninh an toàn bảo mật, ông Trung Anh cho biết, sẽ nâng cao hiệu quả giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ, rủi ro phát sinh; Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật; Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong thanh toán không dùng tiền mặt.

Chuyển đổi nhận thức, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thanh toán tiền mặt không dừng; Triển khai các chương trình Giáo dục tài chính, nâng cao nhận thức về thanh toán không dùng tiền mặt.