Nga sử dụng hãng ô tô Renault để dạy các công ty phương Tây một bài học

Điều này được tiết lộ bởi ông Maxim Sokolov, Giám đốc điều hành công ty Avtovaz, đối tác cũ của Renault ở Nga. Điều kiện này là dấu hiệu cho thấy các công ty nước ngoài muốn quay lại thị trường Nga có thể phải đối mặt với yêu cầu bồi thường cao.

Về trường hợp của Renault, ông Maxim Sokolov cho biết công ty và nhà nước Nga đã đầu tư 112,5 tỷ rúp vào doanh nghiệp này kể từ khi Renault rời đi cho đến năm 2025. "Rõ ràng là những khoản đầu tư này sẽ phải được hoàn trả theo một cách nào đó nếu họ muốn quay lại", ông Sokolov nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sẵn sàng hòa giải với Moscow, thúc đẩy các cuộc thảo luận gần đây về khả năng quay lại của các doanh nghiệp phương Tây – như Renault – tại thị trường Nga. Vào năm 2022, Renault đã bán 67,6% cổ phần của mình tại Avtovaz cho nhà nước Nga với lựa chọn mua lại tài sản trong vòng 6 năm. Hãng ô tô này đã phải ghi nhận khoản lỗ 2,2 tỷ EUR khi rời khỏi thị trường Nga, đây là thị trường lớn thứ hai của Renault, sau Pháp.

Một người phát ngôn của Renault cho biết rằng công ty không " có kế hoạch thay đổi trong ngắn hạn" về việc quay lại kinh doanh tại Nga. Công ty này cũng không bình luận về những phát biểu của ông Sokolov.

David Szakonyi, phó giáo sư khoa học chính trị và các vấn đề quốc tế tại Đại học George Washington, nói rằng lời nói của ông Sokolov về bồi thường nên được xem là nghiêm túc, ngay cả khi các quan chức Nga cũng đang thể hiện lập trường cứng rắn.

Việc các doanh nghiệp nước ngoài rời đi đã tạo ra những người thắng cuộc tại Nga, trong đó một số đã mua lại tài sản với giá rẻ. "Việc cho phép các công ty nước ngoài quay lại một cách tự do sẽ làm giảm nguồn lợi nhuận của họ và tạo ra sự cạnh tranh gay gắt hơn, vì vậy nếu điều này xảy ra, Nga muốn có một khoản bồi thường cho việc mở cửa lại thị trường", ông Szakonyi, người chuyên nghiên cứu nền kinh tế chính trị của Nga, cho hay.

Nga tự tin và quyết đoán hơn

Phát biểu của ông Sokolov cũng phản ánh quan điểm của những người khác tại Nga gần đây về việc những công ty đã rời đi mong muốn quay lại. Anton Alikhanov, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga, đã nói với các phóng viên vào 27/2 rằng Nga "không chào đón ai với vòng tay mở rộng" và sẽ có "một cái giá phải trả cho những quyết định trong quá khứ".

“Nga đã vượt qua gần như tất cả những gì tồi tệ nhất mà phương Tây có thể ném vào họ và đã kiên cường vượt qua thử thách đó, giờ đây họ càng tự tin hơn, càng quyết đoán hơn trong việc đưa ra yêu cầu với phương Tây và chỉ đạo các điều kiện cho cả thỏa thuận chính trị và kinh tế trong tương lai," ông Szakonyi nói.

Sau 3 năm chiến sự ở Ukraine, có 475 công ty nước ngoài đã hoàn toàn rời khỏi thị trường Nga, theo cơ sở dữ liệu của Trường Kinh tế Kiev. Các thương hiệu nổi bật như McDonald's và Starbucks đã rời khỏi thị trường, và tài sản của họ đã được các doanh nghiệp Nga mua lại. McDonald's đã được đổi tên thành "Tasty and that's it" và Starbucks trở thành “Stars Coffee”.