Nam A Bank - Ngân hàng duy nhất được HOSE chấp thuận niêm yết trong năm nay

Theo đó, HOSE chấp thuận đăng ký niêm yết cho hơn 1 tỷ cổ phiếu NAB. Giá trị cổ phiếu niêm yết hơn 10.580 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Trong vài năm gần đây, nhiều ngân hàng giao dịch trên UPCoM đã có kế hoạch chuyển sàn niêm yết lên HOSE hoặc HNX. Đầu năm 2023, kế hoạch này tiếp tục được trình tại Đại hội đồng cổ đông. Đến thời điểm này, đã sắp hết năm 2023, Nam A Bank là ngân hàng duy nhất trong hệ thống được chấp thuận chuyển sàn.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

Việc niêm yết HOSE đánh dấu bước chuyển mình, giúp Nam A Bank thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục khẳng định hoạt động kinh doanh minh bạch, ổn định, giúp Ngân hàng sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam, mang đến những giải pháp tài chính tốt nhất cho khách hàng.

Tính đến hết quý 3 năm 2023, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô gần 207 nghìn tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 100,9% kế hoạch năm. Qua đó, Nam A Bank gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ổn định, đạt hơn 2.000 tỷ đồng (tăng 10,3% so với cùng kỳ). Tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm, lần lượt đạt hơn 164 nghìn tỷ đồng và hơn 132 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của NHNN.

ONEBANK – Một trong những điểm sáng về công nghệ của Nam A Bank.

Để đạt kết quả trên, Nam A Bank đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm củng cố nền tảng vững chắc. Tiên phong số hóa toàn diện, chú trọng phát triển tín dụng xanh từ sớm, không ngừng tăng cường khả năng quản trị đảm bảo duy trì sự hiệu quả và bền vững vượt trội là cách mà Nam A Bank xây dựng thương hiệu phát triển bền vững, tạo dựng niềm tin nơi khách hàng, nhà đầu tư và đối tác.

Hệ sinh thái Ngân hàng số của Nam A Bank liên tục được hoàn thiện, tăng cường các tính năng cho khách hàng trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng, bảo mật và khác biệt. Việc đi đầu trong chuyển đổi số giúp số lượng khách hàng cá nhân của Nam A Bank tăng mạnh trong những năm gần đây. Đồng thời cũng là lời giải cho bài toán mở rộng mạng lưới nhưng vẫn đảm bảo tiết giảm chi phí vận hành.

Khối lượng và giá trị các giao dịch ngân hàng điện tử của Nam A Bank đã tăng lần lượt là 11,8 lần so với năm 2021. Đến tháng 11/2023 tăng 1,55 lần so với cuối năm 2022. Số lượng khách hàng active tăng trưởng gấp đôi so với năm 2022.

Đẩy mạnh kinh doanh đi kèm với hệ thống quản trị rủi ro tốt, tiên phong áp dụng chuẩn mực quốc tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của các ngân hàng trong những năm gần đây nhằm thu hút khách hàng, nhà đầu tư cũng như linh hoạt ứng phó với thách thức của thị trường.

Năm 2023, Ngân hàng đã công bố hoàn thành triển khai cấu phần rủi ro tín dụng theo phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ Basel II – FIRB và tiếp tục hoàn thành xây dựng các phương pháp luận, công cụ theo chuẩn mực Basel III – Reforms.

Trước đó, Nam A Bank là một trong bốn ngân hàng Việt đầu tiên công bố hoàn thành chuẩn mực quản trị rủi ro Basel III. Đồng thời, Nam A Bank và Ernst & Young Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao giao phẩm dự án triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc tiên phong áp dụng chuẩn mực quản trị tài chính quốc tế.

Việc củng cố thêm các cấu phần tiên tiến nhất của Basel cũng như chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Nam A Bank tiếp tục khẳng định tính minh bạch và hoạt động an toàn, hiệu quả trước bối cảnh kinh tế có nhiều thách thức như hiện nay. Minh chứng là trong những năm gần đây, Nam A Bank liên tục được NHNN tin tưởng chấp thuận mở rộng các chi nhánh và phòng giao dịch.

Tính đến thời điểm này, Nam A Bank có gần 250 điểm kinh doanh trên toàn quốc, trong đó có gần 150 điểm kinh doanh truyền thống (chi nhánh, phòng giao dịch) và 100 điểm ONEBANK, đáp ứng nhu cầu giao dịch hàng triệu lượt khách hàng. Ngày 15/12 vừa qua, NHNN cũng đã có các văn bản chấp thuận Nam A Bank thành lập 5 chi nhánh và 3 phòng giao dịch.

Những chuyển biến tích cực của Nam A Bank về tài chính và quản trị rủi ro trong năm 2023 cũng phản ánh tích cực lên diễn biến cổ phiếu của ngân hàng. Hiệu suất đầu tư của Nam A Bank vượt trội so với VN Index và trung bình các cổ phiếu ngành ngân hàng.

Tiếp nối những thành tựu nêu trên, việc Nam A Bank niêm yết cổ phiếu trên HOSE - sàn chứng khoán lớn nhất, có tiêu chuẩn cao nhất tại Việt Nam là bước tiến lớn tiếp theo trong quá trình phát triển của ngân hàng. Những thách thức, áp lực mới khi niêm yết cũng sẽ là điều kiện để Nam A Bank tiếp tục tăng trưởng bền vững, nắm bắt những cơ hội hợp tác, kinh doanh mới để mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho cổ đông.