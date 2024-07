Mỹ giải mật dữ liệu về kho vũ khí hạt nhân

Theo tài liệu mới do Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) công bố hôm 20/7, Mỹ đã giải mật dữ liệu về kho dự trữ hạt nhân của mình, bao gồm 3.748 đầu đạn tính đến tháng 9 năm ngoái.

Thông tin của NNSA chỉ ra rằng quy mô của kho dự trữ gần như giữ nguyên so với năm 2021, khi tài liệu trước đó thuộc loại này được phát hành ra công chúng. Washington cho biết nước này có 3.750 đầu đạn. Số liệu thống kê bao gồm cả đầu đạn đang hoạt động và không hoạt động, nhưng không bao gồm những đầu đạn đã ngừng hoạt động.

Cơ quan này lưu ý rằng từ năm 1994 đến năm 2023, Mỹ đã tháo dỡ 12.088 đầu đạn hạt nhân, 405 trong số đó đã được tháo dỡ từ năm 2020 đến năm 2023, và “khoảng 2.000 đầu đạn hạt nhân hiện đã ngừng hoạt động và đang chờ tháo dỡ”.

NNSA lưu ý rằng con số hiện tại đã giảm mạnh so với năm 1967, thòi điểm mà kho dự trữ đạt đỉnh là 31.255 đầu đạn.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), tính đến năm 2024, Mỹ vẫn là cường quốc hạt nhân lớn thứ hai thế giới với tổng số 5.044 đầu đạn. Dữ liệu cho thấy Nga là nước lớn nhất với 5.580 đầu đạn.

Số lượng đầu đạn hạt nhân của Mỹ bắt đầu giảm đều đặn từ mức đỉnh thời Chiến tranh Lạnh khi Washington và Moscow tham gia vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hiệu quả. Trong khi đối thoại bị đình trệ do quan hệ Mỹ-Nga trở nên xấu đi, một phần do xung đột Ukraine, hai cường quốc vẫn cam kết thực hiện Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START), trong đó giới hạn số vũ khí hạt nhân được triển khai ở mỗi nước là 1.550 quả.

Tuy nhiên, một báo cáo của SIPRI hồi tháng 6 đã cảnh báo rằng thế giới đang ở “một trong những thời kỳ nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người”, khi các cường quốc toàn cầu tiếp tục tăng cường và hiện đại hóa kho vũ khí nguyên tử của họ. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng căng thẳng về Ukraine và Gaza đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy yếu chính sách ngoại giao hạt nhân toàn cầu.