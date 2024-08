Mở thẻ OCB nhận ưu đãi miễn phí thường niên và vali cao cấp

Chương trình “Mở thẻ không phí – Đón quà vi vu” dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng OCB

Theo đó, từ ngày 10/8/2024, khách hàng sẽ được miễn phí thường niên năm đầu cho cả thẻ chính, thẻ phụ khi phát hành thẻ thành công và nhận ngay một vali du lịch sang trọng trị giá đến 1,9 triệu đồng khi đạt tích lũy chi tiêu. Bộ quà tặng vali đa sắc màu sẽ giúp bạn có thêm hứng khởi chạm muôn nơi. Mỗi sắc màu sẽ gợi ý chủ thẻ đến những miền đất mới, đắm chìm trong nét đẹp văn hóa, hòa mình cùng thiên nhiên tươi đẹp, hay thán phục trước những kỳ quan hùng vĩ.

Được biết, những năm trở lại đây, mảng kinh doanh Thẻ OCB đang có sự phát triển với những dấu ấn đầy ấn tượng và nổi bật với các dòng sản phẩm “may đo” theo nhu cầu chuyên biệt của khách hàng. Thẻ tín dụng OCB sẽ không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán dễ dàng, mà còn tạo nên dấu ấn riêng mang đậm cá tính của chủ thẻ.

Khi sở hữu thẻ OCB, khách hàng sẽ nhận ngay đặc quyền hoàn tiền đa lĩnh vực phù hợp với mọi nhu cầu chi tiêu. Nổi bật với các dòng thẻ OCB Mastercard Lifestyle - dòng thẻ tín dụng dành cho giới trẻ với mức hoàn tiền lên đến 20% khi giao dịch tại Netflix, Spotify, Lotte Cinema, Galaxy, BHD, CGV...; Thẻ OCB iGen Mastercard Platinum - dòng thẻ tín dụng số cho tiêu dùng online với mức hoàn tiền 10% khi chi tiêu tại Shopee, Tiki, Lazada, Tiktokshop, ...; Tiện lợi không kém là thẻ OCB Natural Credit miễn phí rút tiền mặt ATM trên toàn quốc, cùng nhiều dòng thẻ siêu ưu đãi khác.

Bên cạnh các đặc quyền chuyên biệt, thẻ OCB còn mang đến 365 ngày ưu đãi lên đến 50% tại chuỗi các thương hiệu mua sắm, ẩm thực, làm đẹp, ... giúp bạn thêm “sẵn sàng” chu du. Mỗi chủ thẻ OCB còn nhận được gói bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá lên đến 100 tỷ đồng, để từng dặm hành trình vững chắc “an tâm”. Và với hệ sinh thái phương thức thanh toán Apple Pay, Google Pay, thẻ mở ra “kết nối” thế giới hiện đại, dễ dàng, bảo mật và riêng tư.

Khách hàng thoải mái mua sắm với thẻ tín dụng OCB

6 tháng đầu năm 2024, doanh số giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế OCB ghi nhận sự tăng trưởng 27% so với cùng kỳ 2023 và tăng 208% so với cùng kỳ 2022. Mới đây, OCB cũng vừa được tổ chức thẻ quốc tế JCB vinh danh “Ngân hàng dẫn đầu phát hành thẻ mới 2023” (Leading Licensee in Card Acquisition 2023). Đây là năm thứ 2 liên tiếp OCB nhận được giải thưởng danh giá này. Trước đó vào tháng 12 năm 2023, OCB đã được Tổ chức Thẻ Quốc tế Mastercard vinh danh tại 2 hạng mục giải thưởng danh giá bao gồm: “Ngân hàng tăng trưởng thẻ ghi nợ nhanh nhất”(Fastest Growing Debit Issuers) và “Ngân hàng dẫn đầu thị phần thẻ ghi nợ” (Leadership in Debit Acquisition).