Mất ngôi “vua vốn hóa” sàn A-share, giá trị vốn hóa CXMT bốc hơi 150 tỷ USD chỉ trong hai tháng

Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường nước này, vượt qua Changxin Technology (CXMT) sau khi cổ phiếu hãng chip nhớ này lao dốc. Trong 2 tháng, vốn hóa Changxin đã sụt giảm hơn 1.000 tỷ NDT.

Ngày 15/10, bảng xếp hạng vốn hóa các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường cổ phiếu A của Trung Quốc ghi nhận một sự thay đổi đáng chú ý. Giá cổ phiếu Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) chốt phiên ở mức 8,50 NDT/cổ phiếu, tăng 0,59%, đưa vốn hóa thị trường lên 3.030 tỷ NDT, qua đó giành lại vị trí số một.

Trong khi đó, Changxin Technology (CXMT) mở cửa giảm và tiếp tục đi xuống trong phiên, chốt ở mức 43,59 NDT/cổ phiếu, giảm 5,24%. Vốn hóa công ty lùi về 2.960 tỷ NDT. Sau khi lần lượt bị ICBC và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc vượt qua, Changxin đã rơi xuống vị trí thứ ba.

Tính từ đỉnh vốn hóa ngày 17/8, Changxin đã mất hơn 1.000 tỷ NDT (150 tỷ USD) giá trị thị trường chỉ trong hai tháng, trở thành một trong những trường hợp suy giảm định giá được chú ý nhất trên thị trường cổ phiếu A trong năm nay.

ICBC lấy lại ngôi đầu, nhờ dòng tiền tìm đến cổ phiếu phòng thủ

Việc ICBC trở lại vị trí doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất không phải là một lần vượt qua đối thủ mang tính nhất thời. Là cổ phiếu trụ cột lâu năm của thị trường A-share, kể từ khi niêm yết năm 2006, ICBC đã nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng vốn hóa. Sau đó, vị trí này luân phiên thuộc về những doanh nghiệp lớn như PetroChina và Kweichow Moutai. Trong các năm 2024 và 2025, ICBC cũng nhiều lần trở lại ngôi đầu.

Từ đầu năm đến nay, vị trí số một của ICBC đã hai lần đổi chủ. Ngày 26/5, ngân hàng này thậm chí còn bị Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc vượt qua trong thời gian ngắn.

Lần trở lại này được hỗ trợ bởi đà tăng kéo dài của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Những doanh nghiệp có định giá thấp và tỷ suất cổ tức cao tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn.

Ngân hàng Công thương Trung Quốc lấy lại ngôi vị "vua vốn hóa" của các doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Khác với cổ phiếu công nghệ, vốn thường có biên độ biến động lớn do kỳ vọng tăng trưởng, vốn hóa ICBC tăng ổn định hơn và ít dao động hơn. Khi thị trường chuyển hướng đầu tư, nhóm cổ phiếu ngân hàng dễ được dòng tiền tìm kiếm sự an toàn lựa chọn.

Ở chiều ngược lại, vốn hóa Changxin Technology nhanh chóng suy giảm, mở đầu cho quá trình điều chỉnh định giá của một doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực chip nhớ.

Changxin mất hơn 1.000 tỷ NDT (150 tỷ USD) vốn hóa

Ngày 27/7, Changxin Technology lên sàn STAR Market, thị trường dành cho các doanh nghiệp công nghệ thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, vốn hóa công ty đã vượt ICBC, đưa Changxin lên vị trí số một toàn thị trường cổ phiếu A.

Đến ngày 17/8, giá cổ phiếu Changxin tăng lên mức đỉnh 61,8 NDT, đưa vốn hóa lên 4.130 tỷ NDT ().

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, cổ phiếu công ty liên tục biến động theo xu hướng giảm. Trong 15 phiên giao dịch gần nhất, vốn hóa Changxin mất khoảng 760 tỷ NDT. Đà điều chỉnh càng rõ rệt khi xét trong khoảng thời gian một tháng.

Trong hai tháng, tổng vốn hóa công ty đã bốc hơi hơn 1.000 tỷ NDT, còn giá cổ phiếu giảm 25,57%. Cổ phiếu lần lượt xuyên thủng hai ngưỡng vốn hóa tròn quan trọng là 4.000 tỷ và 3.000 tỷ NDT.

Dù vậy, sau đợt điều chỉnh mạnh, giá cổ phiếu Changxin vẫn cao hơn nhiều so với mức giá phát hành 8,66 NDT. Điều này đồng nghĩa những nhà đầu tư mua vào ở vùng giá cao đang phải gánh khoản lỗ trên giấy đáng kể.

Tâm điểm tranh luận trên thị trường là liệu triển vọng tăng trưởng của Changxin có tương xứng với mức định giá hay không. Một mặt, công ty liên tiếp công bố những sản phẩm quan trọng; mặt khác, giới đầu tư lo ngại về nhu cầu vốn đầu tư trong tương lai và nguy cơ cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt.

Chip LPDDR6 mở đường, NAND đưa Changxin vào cuộc cạnh tranh mới

Ngày 7/9, Changxin công bố chip LPDDR6 do công ty tự nghiên cứu và phát triển đã hoàn tất sản xuất hàng loạt và đưa vào thương mại. Sản phẩm lần đầu được trang bị trên mẫu điện thoại gập cao cấp Xiaomi 18 Fold, cũng là lần đầu tiên trên thế giới chip LPDDR6 được thương mại hóa trên một mẫu điện thoại flagship, theo thông tin do doanh nghiệp công bố.

Mỗi chip sau khi đóng gói, dung lượng có thể đạt 16 GB. Tốc độ truyền dữ liệu đỉnh đạt 12.800 Mbps, băng thông tăng 60% so với LPDDR5X, trong khi mức tiêu thụ điện năng giảm 20%.

Changxin cho biết LPDDR6 là thế hệ chip mới nhất trong dòng bộ nhớ tốc độ cao, tiêu thụ điện năng thấp. Trong tương lai, sản phẩm có thể được ứng dụng trên điện thoại, máy tính, ô tô thông minh, máy chủ biên, thiết bị đeo thông minh và robot.

Biểu đồ biến động giá cổ phiếu CXMT hôm 15/10. Ảnh: Sohu.

Cũng trong tháng 9, trang Zhongxin Jingwei dẫn nguồn tin cho biết Changxin có kế hoạch xây dựng dây chuyền nghiên cứu, phát triển và sản xuất bộ nhớ flash NAND tại nhà máy mới ở Bắc Kinh. Công ty cũng đã thành lập một viện nghiên cứu tại đây, với các dự án bao gồm phát triển NAND.

Theo nguồn tin, Changxin đã thảo luận kế hoạch NAND với một số khách hàng, trong đó có một công ty khởi nghiệp mới thành lập. Doanh nghiệp này dự kiến mua chip NAND của Changxin để sử dụng trong các sản phẩm lưu trữ dành cho hệ thống trí tuệ nhân tạo và siêu máy tính. Nguồn tin không tiết lộ tên công ty.

Hiện chưa rõ khi nào dây chuyền nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sẽ đi vào hoạt động, cũng như liệu Changxin có chuyển từ giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm sang sản xuất thương mại quy mô lớn hay không.

Nếu triển khai kế hoạch này, Changxin có thể bước vào cuộc cạnh tranh trực diện với ba tập đoàn bộ nhớ hàng đầu thế giới là Samsung, SK Hynix và Micron. Trên thị trường DRAM toàn cầu, ba doanh nghiệp này từ lâu chiếm phần lớn thị phần. Changxin là một trong số ít doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm cách phá vỡ thế thống trị của các nhà sản xuất quốc tế.

Theo dữ liệu của Counterpoint, trong quý II/2026, Changxin chiếm 7% thị phần DRAM toàn cầu nếu tính theo doanh thu, đứng thứ tư thế giới.

Tuy nhiên, thị trường NAND có mức độ tập trung cao, đòi hỏi vốn đầu tư lớn và chi phí nâng cấp công nghệ liên tục tăng. Doanh nghiệp mới tham gia phải duy trì khoản chi đầu tư đáng kể, qua đó có thể chịu sức ép lên lợi nhuận trong ngắn hạn.

Nhiều tổ chức phân tích nhận định việc Changxin mở rộng sang một lĩnh vực bộ nhớ khác đồng nghĩa công ty sẽ phải tiếp tục tăng chi tiêu cho nghiên cứu, phát triển và mở rộng năng lực sản xuất trong vài năm tới. Thị trường vì thế bắt đầu định giá lại triển vọng lợi nhuận dài hạn của doanh nghiệp, khiến mức định giá vốn đã cao chịu thêm sức ép.

Kết quả kinh doanh tăng mạnh, nhưng triển vọng vẫn là dấu hỏi

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy hoạt động kinh doanh của Changxin vẫn tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng này đã trở thành tâm điểm tranh luận giữa các nhà đầu tư.

Theo báo cáo bán niên năm 2026, Changxin đạt doanh thu 150,31 tỷ NDT trong nửa đầu năm, tăng 873,64% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 77,605 tỷ NDT, đảo chiều từ thua lỗ sang có lãi. Lợi nhuận ròng sau khi loại trừ các khoản thu, chi bất thường đạt 78,793 tỷ NDT.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 131,156 tỷ NDT, tăng 2.985,64% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng quý II, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 52,843 tỷ NDT, tăng mạnh so với quý trước. Trong kỳ báo cáo, chi phí nghiên cứu và phát triển đạt 6,859 tỷ NDT, tăng 87,38%. Công ty tiếp tục đầu tư vào nền tảng công nghệ G5, LPDDR6 và các dòng bộ nhớ đạt tiêu chuẩn sử dụng trong ô tô.

Danh sách khách hàng của Changxin bao gồm những doanh nghiệp công nghệ lớn như Alibaba Cloud, ByteDance, Xiaomi và Honor.

Kết quả kinh doanh tích cực cho thấy Changxin đang hưởng lợi từ chu kỳ tăng trưởng của ngành bộ nhớ. Tuy nhiên, thị trường cũng cảnh giác trước rủi ro biến động giá chip nhớ có thể tác động trực tiếp đến lợi nhuận. Khi công ty đồng thời mở rộng sang lĩnh vực mới và tăng đầu tư sản xuất, triển vọng kinh doanh càng khó dự đoán.

Trong thời gian tới, khả năng vốn hóa Changxin tăng trở lại sẽ không còn chỉ phụ thuộc vào câu chuyện thay thế sản phẩm nhập khẩu bằng công nghệ nội địa. Những yếu tố quyết định hơn sẽ là tiến độ triển khai mảng bộ nhớ flash NAND, diễn biến của chu kỳ bộ nhớ toàn cầu và khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận ổn định của doanh nghiệp.

Theo Sohu