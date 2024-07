8h40: Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ công an làm Trưởng đoàn.