Những dấu ấn của Đà Nẵng trong năm 2023:

Quy mô nền kinh tế tăng gần 10.000 tỉ đồng

Theo UBND TP Đà Nẵng, tình hình kinh tế - xã hội của TP trong năm 2023 tiếp tục phục hồi, duy trì và tăng ở mức 2 con số so với năm 2022 (13,2%).

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước tăng 2,58% so với năm 2022, quy mô nền kinh tế năm 2023 ước đạt hơn 134.000 tỉ đồng, tăng gần 10.000 tỉ đồng so với năm 2022 và cao hơn cùng kỳ năm 2019 (trước thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19) gần 24.000 tỉ đồng.

Trong đó, giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 4,1%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước giảm 2,05%; khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản ước tăng 1,19%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 12,3%; GRDP bình quân đầu người đạt 4.435USD.

Tổng doanh thu ngành thông tin và truyền thông năm 2023 ước đạt 17.598 tỉ đồng, tăng 8,1% so với năm 2022; kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước đạt 147,8 triệu USD, tăng 12%. Theo ước tính của Bộ TT&TT, tỷ trọng kinh tế số của Đà Nẵng chiếm khoảng 19,76% GRDP TP. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng đã hình thành và từng bước phát triển.

Huy động tín dụng trên địa bàn đạt 186,3 nghìn tỉ đồng, tăng 8,2% so với năm 2022; dư nợ các thành phần kinh tế trên địa bàn đạt 214,5 nghìn tỉ đồng, tăng 2,6% so với năm 2022.

Vượt qua khó khăn, quy mô nền kinh tế Đà Nẵng năm 2023 tăng trưởng 10.000 tỉ đồng so với 2022

Về thu hút đầu tư, trong năm 2023, Đà Nẵng thực hiện cấp mới và điều chỉnh cho 40 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 46,699 nghìn tỉ đồng (cùng kỳ năm 2022 là 11,723 nghìn tỉ đồng), gấp hơn 4 lần về số vốn so với cùng kỳ 2022; thu hút được 181,006 triệu USD vốn đầu tư FDI (cùng kỳ 2022 thu hút 133,4 triệu USD); cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.847 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ 16,12 nghìn tỉ đồng.

Ước cả năm 2023, tổng vốn đầu tư trong nước đạt khoảng hơn 60.000 tỉ đồng, thu hút FDI đạt hơn 200 triệu USD. Trong đó, thành phố đã tích cực tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư cũ với tổng số vốn tăng thêm trên 47.500 tỉ đồng.

Thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt 20.598 tỉ đồng, bằng 87,8% dự toán HĐND TP giao và bằng 85,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 ước đạt 17.088 tỉ đồng, bằng 100,4% dự toán HĐND TP giao.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - cho biết, năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội TP vẫn có nhiều điểm sáng. Quy mô kinh tế tăng gần 10.000 tỉ đồng; du lịch tăng gấp đôi số lượng khách so với năm 2022; công tác chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả và giải thưởng quan trọng.

Tuy vậy, Đà Nẵng cũng vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, với nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp, một số chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết HĐND đặt ra, nhiều ngành, lĩnh vực phục hồi chậm và còn khó khăn; cộng đồng doanh nghiệp còn gặp nhiều thách thức.

Du lịch tăng trưởng cao, xấp xỉ thời điểm trước đại dịch

Năm 2023 là năm tăng trưởng ngoạn mục của ngành du lịch Đà Nẵng khi TP đã triển khai các giải pháp khôi phục phát triển thị trường khách du lịch quốc tế.

Liên tiếp các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng được mở lại

Tính đến nay, Đà Nẵng đã khôi phục được 19 đường bay quốc tế thường kỳ, 15 đường bay quốc tế thuê chuyến và 8 đường bay nội địa. Nhiều sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế được tổ chức thành công. Đặc biệt, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 thu hút hơn 942 nghìn lượt khách, tăng 29% so với lễ hội pháo hoa năm 2019.

Lượng du khách đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Đà Nẵng đạt hơn 7,39 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với năm 2022, bằng 92% so với 2019; trong đó khách quốc tế dự kiến đạt hơn 1,98 triệu lượt, tăng hơn gấp 4,2 lần so với năm 2022, bằng 61% so với 2019; khách nội địa dự kiến đạt hơn 5,41 triệu lượt, tăng 66% so với năm 2022, bằng 113% so với 2019.

Đặc biệt, doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành dự kiến đạt gần 28.000 tỉ đồng, tăng 44% so với năm 2022 và bằng 130% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19); trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành dự kiến đạt gần 15.000 tỉ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2022, bằng 171% so với 2019; khách đường biển đến Đà Nẵng trong năm 2023 đạt hơn 18 nghìn lượt khách; khách đường thủy nội địa ước đạt hơn 897 nghìn lượt khách, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2022.

Du khách đến Đà Nẵng bằng đường hàng không

Trong năm 2023, Đà Nẵng đón hơn 40 nghìn chuyến bay đến Đà Nẵng, tăng 1,35 lần so với năm 2022 và phục hồi 82,3% so với năm 2019; lượt khách đến bằng đường hàng không trong năm 2023 ước đạt hơn 6,3 triệu lượt, tăng 1,42 lần so với năm 2022 và phục hồi 81,2% so với năm 2019.

Bên cạnh sự phát triển của du lịch địa phương, thương hiệu du lịch và sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng tiếp tục định vị với hàng loạt danh hiệu, giải thưởng quốc tế. Các sản phẩm dịch vụ, điểm đến cũng nhận được nhiều giải thưởng danh giá của thế giới.

Với kết quả đó, Đà Nẵng kỳ vọng du lịch địa phương trong năm 2024 sẽ phục vụ 8,27 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm 2023, gần bằng 103% so với năm 2019; trong đó, khách quốc tế 2,4 triệu lượt, tăng 21% so với năm 2023, bằng 74% so với năm 2019; khách nội địa 5,87 triệu lượt, tăng 8% so với năm 2023, bằng 122% so với 2019. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành phấn đấu hơn 30,3 nghìn tỉ đồng, tăng hơn 9% so với năm 2023, bằng 142% so với năm 2019.

Du khách đến với Khu du lịch Bà Nà Hills

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết, để đạt được mục tiêu đặt ra, Đà Nẵng đã ban hành Đề án định hướng phát triển du lịch TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 về không gian phát triển du lịch; sản phẩm du lịch; thị trường du lịch; kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực; nguồn lực đầu tư; chuyển đổi số; xúc tiến quảng bá; liên kết, hợp tác và đảm bảo cảnh quan, an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động du lịch.

"Song song đó, Đà Nẵng sẽ tập trung đầu tư, kêu gọi đầu tư phát triển hình thành nhóm sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ. Trong đó, định hướng về chất lượng sản phẩm du lịch là chất lượng cao và ưu tiên dòng sản phẩm cao cấp; hỗ trợ tạo điều kiện để các dự án quan trọng sớm triển khai đầu tư, hoàn thành, hình thành các sản phẩm dịch vụ du lịch" - ông Trần Chí Cường nói.

Năm 2023, du lịch Đà Nẵng tiếp tục định vị thương hiệu điểm đến với hàng loạt danh hiệu, giải thưởng quốc tế như: Top 11 điểm đến tốt nhất châu Á năm 2024 (theo Tạp chí du lịch Mỹ CnTraveller); điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Việt trong hè 2023 (trang Booking.com thống kê); điểm đến lý tưởng để các doanh nghiệp lựa chọn tổ chức du lịch MICE (theo trang MICENET của Úc); điểm đến hàng đầu dành cho du khách Ấn Độ (theo trang Skyscanner tại Ấn Độ); đứng thứ 2 trong số điểm đến "du mục kỹ thuật số" (digital nomad) phát triển nhanh nhất thế giới (theo Tạp chí du lịch Outlook Traveller)… Các sản phẩm dịch vụ, điểm đến cũng nhận được nhiều giải thưởng danh giá: Cung hội nghị quốc tế Ariyana được giải thưởng Cung hội nghị quốc tế tốt nhất Việt Nam (theo World Luxury Awards 2023); Sun World Bà Nà Hills tiếp tục được vinh danh là “Công viên chủ đề hàng đầu Châu Á 2023” tại lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới; biển Mỹ Khê được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á do trang Tripadvisor công bố; InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được Cẩm nang du lịch Forbes Travel Guide (Mỹ) bình chọn là khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới; thời báo NZ Herald News của New Zealand xếp hạng bãi biển Đà Nẵng là một trong những địa điểm lý tưởng trong kỳ nghỉ mát vào mùa hè…

Kỳ 2: Những cú hích mạnh mẽ