Israel tuyên bố tung đòn phủ đầu nếu có đủ bằng chứng Iran chuẩn bị tấn công

VietTimes – Tối 4/8, Thủ tướng Israel Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp với các quan chức quốc phòng, an ninh Israel để thảo luận về kế hoạch tấn công phủ đầu Iran như là một biện pháp răn đe.

Tin tức cho thấy nếu phát hiện các bằng chứng thuyết phục cho thấy Iran đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công, Israel sẽ cân nhắc tung ra đòn tấn công phủ đầu để ngăn chặn.

Theo bài báo đăng trên trang Times of Israel, cuộc họp này diễn ra vào thời điểm Iran và Hezbollah ở Lebanon đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công vào Israel. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi và Giám đốc Cơ quan Tình báo & Đặc nhiệm Israel (Mossad) David Barnea và Giám đốc Tổng cục An ninh tổng hợp (Shin Bet) Ronen Bar.

Times of Israel đề cập rằng chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah, Fouad Chokr và lãnh đạo Bộ Chính trị của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Palestine (Hamas) Ismail Haniyeh lần lượt bị ám sát ở Beirut và Tehran vào tuần trước. Do đó, các nhà phân tích cho rằng Iran có thể sẽ tấn công Israel trong những ngày hoặc tuần tới. Iran chỉ trích Israel phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Haniyeh ở Tehran và thề sẽ trả thù.

Bài báo nói rằng Israel hiện không chắc chắn về những hành động mà Iran và các "người ủy nhiệm" của họ sẽ thực hiện, do đó đang thảo luận về một loạt các lựa chọn về cách tốt nhất để đáp trả hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công dự kiến ​​​​của phía Iran. Trong cuộc họp với ông Netanyahu, các quan chức Quốc phòng và an ninh Israel đã thảo luận về các phương án tấn công Iran như một biện pháp răn đe, nhưng các quan chức an ninh nhấn mạnh rằng hành động như vậy sẽ chỉ được phép tiến hành khi nào Israel nhận được các thông tin tình báo rõ ràng xác nhận sắp xảy ra một cuộc tấn công của Iran.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống

(Ảnh: Sina).



Theo Times of Israel, thông tin tình báo của Israel về vấn đề này cần phải phù hợp với thông tin tình báo của Mỹ, nhưng ngay cả khi thông tin tình báo trùng khớp, Israel vẫn có thể chọn cách tránh một cuộc tấn công kiểu "phủ đầu". Báo này nói thêm rằng, giống như Israel, vào ngày 4/8, Mỹ cho biết họ không chắc chắn Iran sẽ thực hiện kiểu tấn công nào vì Mỹ cho rằng Iran chưa đưa ra quyết định cuối cùng và cũng khó có thể hoàn tất việc phối hợp với "các lực lượng ủy nhiệm" của họ.

Theo thông tin trước đó của giới truyền thông, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 31/7 xác nhận ông Haniyeh đã bị ám sát ở Tehran vào sáng sớm cùng ngày. Hamas ngay lập tức đưa ra tuyên bố nói rằng vụ ám sát này do Israel thực hiện và là một "hành động hèn nhát". Phía Hamas thế sẽ báo thù những kẻ tiến hành vụ ám sát.

Ngày 31/7 theo giờ địa phương, tờ New York Times dẫn lời 3 quan chức Iran am hiểu vấn đề cho biết Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel để trả thù vụ ám sát ông Haniyeh ở Tehran. Tờ Washington Post ngày 31/7 đưa tin ông Khamenei nói trong một tuyên bố rằng "trách nhiệm của chúng ta là trả thù cho cái chết của Haniyeh”. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng bất kỳ sự trả đũa nào cũng sẽ “khắc nghiệt và đau đớn”.

Theo Mạng tin tức Axios của Mỹ ngày 4/8, giờ địa phương, ba nguồn được gọi là biết rõ về tình hình đã tiết lộ với giới truyền thông rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào ngày 4/8 đã nói với các ngoại trưởng của Nhóm Bảy nước (G7) rằng Iran và Hezbollah ở Lebanon đang đe dọa Israel. Cuộc tấn công có thể bắt đầu sớm nhất là vào ngày thứ Hai (5/8).

Cũng theo Times of Israel, Thủ tướng nước này, ông Netanyahu ngày 4/8 tuyên bố rằng Israel đã chuẩn bị đầy đủ và sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tiến hành một cuộc tấn công. “Chúng ta đã sẵn sàng cho mọi tình huống, dù là tấn công hay phòng thủ”, ông Netanyahu tuyên bố, “Tôi xin nhắc lại và nói với các kẻ thù của chúng ta: Chúng ta sẽ đáp trả bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại chúng ta và khiến nó phải trả giá đắt, bất kể cuộc tấn công đến từ đâu".

Theo Sina, Times of Israel