Hơn 66% người dùng Việt bị lộ lọt dữ liệu cá nhân, làm gì để ngăn chặn?

Theo báo cáo tổng kết an ninh mạng 2024 khu vực người dùng cá nhân do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia vừa công bố, hơn 66,2% người dùng Việt bị sử dụng dữ liệu cá nhân trái phép trong năm 2024.

Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân, trong đó hơn 73,9% người dùng nhận định bị lộ lọt do họ cung cấp thông tin khi mua hàng trực tuyến.

Bên cạnh đó, 62,13% cho rằng nguyên nhân tới từ chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và 67,00% cho rằng lộ lọt trong quá trình sử dụng dịch vụ thiết yếu như nhà hàng, khách sạn, siêu thị.

Một người dùng hiện nay thông thường có từ 2 đến 3 tài khoản và sử dụng mạng xã hội, truy cập hàng chục trang web thương mại điện tử, cung cấp thông tin cho hàng trăm cửa hàng, khách sạn, siêu thị trong các hoạt động thường ngày.

Thực trạng trên khiến cho thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ở hàng trăm hệ thống khác nhau. Trong khi việc đảm bảo an ninh dữ liệu cho các hệ thống này không đồng nhất, có những nguy cơ bị tấn công, rò rỉ dữ liệu từ quy trình vận hành, con người hay lỗ hổng an ninh mạng.

Bên cạnh đó, nhiều người dùng cũng thiếu ý thức trong bảo vệ thông tin cá nhân, sẵn sàng cung cấp cho người khác mà không cần kiểm tra lại xem thông tin của mình được dùng để làm gì.

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định rằng lộ lọt dữ liệu không chỉ gây phiền toái cho người dùng mà còn tạo điều kiện cho các hành vi lừa đảo tinh vi hơn. Tin tặc thường kết hợp dữ liệu cá nhân với các công nghệ như AI để tạo ra các kịch bản lừa đảo đánh trúng tâm lý, dễ thuyết phục nạn nhân.

Để hạn chế tình trạng dữ liệu cá nhân bị lộ lọt, theo khuyến cáo của các chuyên gia Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, người dùng nên hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm trên mạng xã hội. Trước khi cung cấp thông tin, cần kiểm tra kỹ lưỡng uy tín của các website và doanh nghiệp. Sử dụng mật khẩu mạnh, khác biệt cho mỗi tài khoản và kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) để bảo vệ các tài khoản cá nhân.